رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ گفت: با پرداخت مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی که حدود ۱۲۰ همت است مشکلات بیماران و صنعت دارو برطرف خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بهمن صبور رئیس هیئت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ  در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با پرداخت مابه‌التفاوت ارز به صورت ریالی که حدود ۱۲۰ همت است، بسیاری از مشکلات بیماران و صنعت دارو برطرف خواهد شد. این مبلغ باید توسط سازمان برنامه و بودجه به زنجیره تامین دارو تزریق شود.

به گفته وی، بر اساس بخشنامه ابلاغی، مابه التفاوت ارز،  به صورت ریالی توسط دولت به زنجیره تامین، بیمه‌ها و سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود. وی اضافه کرد: اکنون مابه التفاوت ارز به صورت ریالی در زنجیره تامین پرداخت نشده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشکلات توزیع قرص قلب و عروق برطرف شده و در بازار وجود دارد.

بهمن صبور تاکید کرد: افزایش قیمت دارو با توجه به تورم موجود و افزایش هزینه‌های مختلف امری اجتناب ناپذیر است.

برچسب ها: ارز دارو ، کمبود دارویی
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