باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی در سومین روز سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت: با حل چالش فضا و در حال رفع چالش استانداردسازی تجهیزات، اعتبارات آموزش و پرورش با ۶۷ درصد افزایش مواجه شده است. همچنین بودجه دانشگاه فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد داشته و سرانهها نیز افزایش قابل توجهی یافتهاند.
وی با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی کادر آموزشی افزود: پرداختهای معلمان بهروز شده و در راستای رفع شکاف معیشتی تلاشهای جدی صورت گرفته است. همچنین تصویب آییننامه رتبهبندی و ارتقای معلمان و بهروزرسانی ۴۰ مورد پرداخت در این وزارتخانه، اقداماتی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.
توسعه زیرساختها و جهش در حوزه فناوری
وزیر آموزش و پرورش با ارائه آمار دقیق از اقدامات زیرساختی گفت: در سال گذشته نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی و ۲۴ هزار کلاس درس ایجاد شد. همچنین نهضت توسعه و استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس با تجهیز به فناوریهای روز دنبال شد.
کاظمی در خصوص تحول دیجیتال تصریح کرد: در شرایط سخت فعلی، نزدیک به ۴ میلیون دانشآموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند و ۲۵۰ هزار معلم نیز در این حوزه توانمندسازی شدند. طرحهای ایران دیجیتال، کدنویسی و برنامهنویسی از برنامههای محوری ما بود که منجر به حضور قدرتمند دانشآموزان در عرصههای بینالمللی شد.
درخشش دانشآموزان در عرصههای جهانی
وی با اشاره به موفقیتهای چشمگیر دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی، اظهار کرد: دانشآموزان ما در المپیاد هوش مصنوعی برای نخستین بار مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند و مقام اول دنیا را به دست آوردند. همچنین در المپیاد جغرافیا با کسب ۱۳ مدال طلا نسبت به سال گذشته که در مجموع ۱۱ مدال داشتیم، رشد خیرهکنندهای را تجربه کردهایم.
تداوم آموزش در شرایط بحرانی و توسعه مدارس عشایری
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ، گفت: «معلمان در ایام جنگ، آموزش را لحظهای تعطیل نکردند و با اجرای سه سناریوی مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی و بستههای آفلاین برای مناطق محروم، استمرار آموزش را تضمین کردیم. همچنین توسعه یک هزار و ۳۰۰ مدرسه شبانهروزی و مدارس عشایری از جمله اقدامات مهم در جهت افزایش پوشش تحصیلی بود.»
چالشهای پیشرو: دانشگاه فرهنگیان و مسئله تعطیلی مدارس
کاظمی با اشاره به چالشهای باقیمانده، موضوع دانشگاه فرهنگیان را از مسائل مهم دانست که نیازمند اقدامات تکمیلی است.
وی همچنین با ابراز نگرانی از موضوع تعطیلی مدارس، خطاب به دکتر عارف تصریح کرد: «تعطیلی مدارس موضوعی است که ما را رنج میدهد. آموزش و پرورش باید آخرین دستگاهی باشد که در شرایط خاص تعطیل میشود. ما باید به کودکان «زیست جنگی» و شجاعت را بیاموزیم؛ همانگونه که دانشآموزان ما در شرایط سخت، درس و زندگی را یاد میگیرند. نباید اجازه دهیم نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه آسیب ببیند، چرا که خسارت آن جبرانناپذیر خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط کشور و در آستانه آغاز سال تحصیلی، گفت: در هفته دولت که میراث شهیدان رجایی و باهنر است، بهویژه در ایامی که کشور شرایط بسیار سختی دارد و دشمنان تمام تلاش خود را برای ایجاد اختلال در خدمترسانی دولت در بخشهای مختلف به کار گرفتهاند، گرد هم آمدهایم تا برای یک خدمترسانی شایسته، باکرامت، ارزشمند، درست و دقیق پیمان ببندیم.
وی با گرامیداشت یاد شهدا افزود: امروز چهلمین روز تدفین رهبر شهید و قائد شهید است و یاد ایشان، همه شهدا و دولتمردان شهید را گرامی میداریم.
استمرار آموزش در دوران جنگ
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در ایام جنگ تصریح کرد: معلمان در ایام جنگ و آموزش در دوران جنگ، آموزش را لحظهای تعطیل نکردند و با سه سناریوی مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آفلاین برای دانشآموزان مناطق محروم، آموزش را استمرار دادیم.
وی ادامه داد: حرکتهای جهادی معلمان در خانه، کوچه، خیابان و مدرسه انجام شد و تمام امکانات را در خدمت میدان قرار دادیم؛ بهگونهای که بیش از ۸ هزار واحد آموزشی و اماکن آموزشی در اختیار دستگاهها، هلال احمر، آسیبدیدگان و دستگاههایی که نیاز داشتند، قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای سیاست فراگیری آموزش در مدارس اظهار کرد: ما باید همه کودکان را به مدرسه بیاوریم تا در کنار یکدیگر، هم از ما یاد بگیرند و هم ما از آنان؛ مهارتهای شغلی و همچنین مهارتهای توانبخشی در این میان نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به شکلگیری سازمان دانشآموزی بهعنوان یکی از دستاوردهای دولت، خواستار حمایت از انجمن اولیا و مربیان بهعنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت شد و بر لزوم اصلاح آییننامههای مدارس، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مولدسازی و تجاریسازی دو مولفه مهم در رفع مشکلات کشور هستند، خاطرنشان کرد: این دو گنجینه ارزشمند باید از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران قرار گیرند و بازخورد اقدامات به استانها بازگردانده شود.
کاظمی با اشاره به ظرفیت ستاد همکاریهای آموزش و پرورش، آن را بستر مناسبی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و نیز تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان دانست و از استانها خواست از این ظرفیت عظیم بهره کامل ببرند.
وی همچنین بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اولویت خانواده و فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: باید با همه توان در خدمت این قشر باشیم و در عین حال نسبت به فضاسازیهای هدفمند رسانهای دشمن هوشیار باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نظارت و بازدید میدانی از مدارس و ارائه برنامه جامع بازرسی با رویکرد بهبود عملکرد، اظهار داشت: فعالیتهای پرورشی، مشاورهای و ورزشی باید از مدرسه به بیرون تسری یابد بهگونهای که ۸۰ درصد برنامهها خارج از مدرسه شکل بگیرد.
کاظمی با طرح شعار «هر دانشآموز یک تشکل»، خواستار میدان دادن به تشکلهای دانشآموزی، از جمله اتحادیه و بسیج دانشآموزی و سازمان دانشآموزی شد و تصریح کرد: تشکلها بهترین ظرفیت برای تربیت نسل آینده و ایجاد موقعیتهای تربیتی انقلابی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.
وی با تجلیل از فداکاریهای فرهنگیان در دوران دفاع مقدس و عرصههای انقلاب، یاد و خاطره شهدا و جانبازان فرهنگی را گرامی داشت و گفت: در روزهای فتنه و جنگ، فرهنگیان در کنار مردم هم به کار تربیتی پرداختند و هم از آرمانهای نظام دفاع کردند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت پژوهشسراها تصریح کرد: ما باید کاری کنیم تمام استعدادهای برتر و خلاق در حوزه فناوریها و علوم مختلف به پژوهشسراها آمد و شد داشته باشند و از دوره ابتدایی، زمینه نقشپذیری دانشآموزان در این مراکز فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای سیاست فراگیری آموزش در مدارس اظهار کرد: ما باید همه کودکان را به مدرسه بیاوریم تا در کنار یکدیگر، هم از ما یاد بگیرند و هم ما از آنان؛ مهارتهای شغلی و همچنین مهارتهای توانبخشی در این میان نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به شکلگیری سازمان دانشآموزی بهعنوان یکی از دستاوردهای دولت، خواستار حمایت از انجمن اولیا و مربیان بهعنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت شد و بر لزوم اصلاح آییننامههای مدارس، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مولدسازی و تجاریسازی دو مولفه مهم در رفع مشکلات کشور هستند، خاطرنشان کرد: این دو گنجینه ارزشمند باید از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران قرار گیرند و بازخورد اقدامات به استانها بازگردانده شود.
کاظمی با اشاره به ظرفیت ستاد همکاریهای آموزش و پرورش، آن را بستر مناسبی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و نیز تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان دانست و از استانها خواست از این ظرفیت عظیم بهره کامل ببرند.
وی همچنین بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اولویت خانواده و فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: باید با همه توان در خدمت این قشر باشیم و در عین حال نسبت به فضاسازیهای هدفمند رسانهای دشمن هوشیار باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نظارت و بازدید میدانی از مدارس و ارائه برنامه جامع بازرسی با رویکرد بهبود عملکرد، اظهار داشت: فعالیتهای پرورشی، مشاورهای و ورزشی باید از مدرسه به بیرون تسری یابد بهگونهای که ۸۰ درصد برنامهها خارج از مدرسه شکل بگیرد.
کاظمی با طرح شعار «هر دانشآموز یک تشکل»، خواستار میدان دادن به تشکلهای دانشآموزی، از جمله اتحادیه و بسیج دانشآموزی و سازمان دانشآموزی شد و تصریح کرد: تشکلها بهترین ظرفیت برای تربیت نسل آینده و ایجاد موقعیتهای تربیتی انقلابی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.
وی با تجلیل از فداکاریهای فرهنگیان در دوران دفاع مقدس و عرصههای انقلاب، یاد و خاطره شهدا و جانبازان فرهنگی را گرامی داشت و گفت: در روزهای فتنه و جنگ، فرهنگیان در کنار مردم هم به کار تربیتی پرداختند و هم از آرمانهای نظام دفاع کردند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت پژوهشسراها تصریح کرد: ما باید کاری کنیم تمام استعدادهای برتر و خلاق در حوزه فناوریها و علوم مختلف به پژوهشسراها آمد و شد داشته باشند و از دوره ابتدایی، زمینه نقشپذیری دانشآموزان در این مراکز فراهم شود.