باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - علیرضا کاظمی در سومین روز سی و نهمین اجلاس رؤسای آموزش و پرورش گفت: با حل چالش فضا و در حال رفع چالش استانداردسازی تجهیزات، اعتبارات آموزش و پرورش با ۶۷ درصد افزایش مواجه شده است. همچنین بودجه دانشگاه فرهنگیان نزدیک به ۲۰۰ درصد رشد داشته و سرانهها نیز افزایش قابل توجهی یافتهاند.
وی با تأکید بر بهبود وضعیت اقتصادی کادر آموزشی افزود: پرداختهای معلمان بهروز شده و در راستای رفع شکاف معیشتی تلاشهای جدی صورت گرفته است. همچنین تصویب آییننامه رتبهبندی و ارتقای معلمان و بهروزرسانی ۴۰ مورد پرداخت در این وزارتخانه، اقداماتی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سابقه ندارد.
توسعه زیرساختها و جهش در حوزه فناوری
وزیر آموزش و پرورش با ارائه آمار دقیق از اقدامات زیرساختی گفت: در سال گذشته نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ فضای آموزشی و ۲۴ هزار کلاس درس ایجاد شد. همچنین نهضت توسعه و استانداردسازی ۵۰ هزار کلاس درس و بهسازی بیش از ۱۵۰ هزار کلاس درس با تجهیز به فناوریهای روز دنبال شد.
کاظمی در خصوص تحول دیجیتال تصریح کرد: در شرایط سخت فعلی، نزدیک به ۴ میلیون دانشآموز تحت آموزش هوش مصنوعی قرار گرفتند و ۲۵۰ هزار معلم نیز در این حوزه توانمندسازی شدند. طرحهای ایران دیجیتال، کدنویسی و برنامهنویسی از برنامههای محوری ما بود که منجر به حضور قدرتمند دانشآموزان در عرصههای بینالمللی شد.
درخشش دانشآموزان در عرصههای جهانی
وی با اشاره به موفقیتهای چشمگیر دانشآموزان ایرانی در المپیادهای جهانی، اظهار کرد: دانشآموزان ما در المپیاد هوش مصنوعی برای نخستین بار مدالهای طلا، نقره و برنز را کسب کردند و مقام اول دنیا را به دست آوردند. همچنین در المپیاد جغرافیا با کسب ۱۳ مدال طلا نسبت به سال گذشته که در مجموع ۱۱ مدال داشتیم، رشد خیرهکنندهای را تجربه کردهایم.
تداوم آموزش در شرایط بحرانی و توسعه مدارس عشایری
وزیر آموزش و پرورش با یادآوری عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ، گفت: «معلمان در ایام جنگ، آموزش را لحظهای تعطیل نکردند و با اجرای سه سناریوی مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی و بستههای آفلاین برای مناطق محروم، استمرار آموزش را تضمین کردیم. همچنین توسعه یک هزار و ۳۰۰ مدرسه شبانهروزی و مدارس عشایری از جمله اقدامات مهم در جهت افزایش پوشش تحصیلی بود.»
چالشهای پیشرو: دانشگاه فرهنگیان و مسئله تعطیلی مدارس
کاظمی با اشاره به چالشهای باقیمانده، موضوع دانشگاه فرهنگیان را از مسائل مهم دانست که نیازمند اقدامات تکمیلی است.
وی همچنین با ابراز نگرانی از موضوع تعطیلی مدارس، خطاب به دکتر عارف تصریح کرد: «تعطیلی مدارس موضوعی است که ما را رنج میدهد. آموزش و پرورش باید آخرین دستگاهی باشد که در شرایط خاص تعطیل میشود. ما باید به کودکان «زیست جنگی» و شجاعت را بیاموزیم؛ همانگونه که دانشآموزان ما در شرایط سخت، درس و زندگی را یاد میگیرند. نباید اجازه دهیم نظام تعلیم و تربیت از این ناحیه آسیب ببیند، چرا که خسارت آن جبرانناپذیر خواهد بود.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به شرایط کشور و در آستانه آغاز سال تحصیلی، گفت: در هفته دولت که میراث شهیدان رجایی و باهنر است، بهویژه در ایامی که کشور شرایط بسیار سختی دارد و دشمنان تمام تلاش خود را برای ایجاد اختلال در خدمترسانی دولت در بخشهای مختلف به کار گرفتهاند، گرد هم آمدهایم تا برای یک خدمترسانی شایسته، باکرامت، ارزشمند، درست و دقیق پیمان ببندیم.
وی با گرامیداشت یاد شهدا افزود: امروز چهلمین روز تدفین رهبر شهید و قائد شهید است و یاد ایشان، همه شهدا و دولتمردان شهید را گرامی میداریم.
استمرار آموزش در دوران جنگ
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به عملکرد این وزارتخانه در ایام جنگ تصریح کرد: معلمان در ایام جنگ و آموزش در دوران جنگ، آموزش را لحظهای تعطیل نکردند و با سه سناریوی مدرسه مجازی «شاد»، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آفلاین برای دانشآموزان مناطق محروم، آموزش را استمرار دادیم.
وی ادامه داد: حرکتهای جهادی معلمان در خانه، کوچه، خیابان و مدرسه انجام شد و تمام امکانات را در خدمت میدان قرار دادیم؛ بهگونهای که بیش از ۸ هزار واحد آموزشی و اماکن آموزشی در اختیار دستگاهها، هلال احمر، آسیبدیدگان و دستگاههایی که نیاز داشتند، قرار گرفت.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای سیاست فراگیری آموزش در مدارس اظهار کرد: ما باید همه کودکان را به مدرسه بیاوریم تا در کنار یکدیگر، هم از ما یاد بگیرند و هم ما از آنان؛ مهارتهای شغلی و همچنین مهارتهای توانبخشی در این میان نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به شکلگیری سازمان دانشآموزی بهعنوان یکی از دستاوردهای دولت، خواستار حمایت از انجمن اولیا و مربیان بهعنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت شد و بر لزوم اصلاح آییننامههای مدارس، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مولدسازی و تجاریسازی دو مولفه مهم در رفع مشکلات کشور هستند، خاطرنشان کرد: این دو گنجینه ارزشمند باید از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران قرار گیرند و بازخورد اقدامات به استانها بازگردانده شود.
کاظمی با اشاره به ظرفیت ستاد همکاریهای آموزش و پرورش، آن را بستر مناسبی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و نیز تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان دانست و از استانها خواست از این ظرفیت عظیم بهره کامل ببرند.
وی همچنین بر توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با اولویت خانواده و فرزندان شهدا تأکید کرد و گفت: باید با همه توان در خدمت این قشر باشیم و در عین حال نسبت به فضاسازیهای هدفمند رسانهای دشمن هوشیار باشیم.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نظارت و بازدید میدانی از مدارس و ارائه برنامه جامع بازرسی با رویکرد بهبود عملکرد، اظهار داشت: فعالیتهای پرورشی، مشاورهای و ورزشی باید از مدرسه به بیرون تسری یابد بهگونهای که ۸۰ درصد برنامهها خارج از مدرسه شکل بگیرد.
کاظمی با طرح شعار «هر دانشآموز یک تشکل»، خواستار میدان دادن به تشکلهای دانشآموزی، از جمله اتحادیه و بسیج دانشآموزی و سازمان دانشآموزی شد و تصریح کرد: تشکلها بهترین ظرفیت برای تربیت نسل آینده و ایجاد موقعیتهای تربیتی انقلابی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.
وی با تجلیل از فداکاریهای فرهنگیان در دوران دفاع مقدس و عرصههای انقلاب، یاد و خاطره شهدا و جانبازان فرهنگی را گرامی داشت و گفت: در روزهای فتنه و جنگ، فرهنگیان در کنار مردم هم به کار تربیتی پرداختند و هم از آرمانهای نظام دفاع کردند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت پژوهشسراها تصریح کرد: ما باید کاری کنیم تمام استعدادهای برتر و خلاق در حوزه فناوریها و علوم مختلف به پژوهشسراها آمد و شد داشته باشند و از دوره ابتدایی، زمینه نقشپذیری دانشآموزان در این مراکز فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اجرای سیاست فراگیری آموزش در مدارس اظهار کرد: ما باید همه کودکان را به مدرسه بیاوریم تا در کنار یکدیگر، هم از ما یاد بگیرند و هم ما از آنان؛ مهارتهای شغلی و همچنین مهارتهای توانبخشی در این میان نقش اساسی دارد.
وی با اشاره به شکلگیری سازمان دانشآموزی بهعنوان یکی از دستاوردهای دولت، خواستار حمایت از انجمن اولیا و مربیان بهعنوان یکی از ارکان مهم تعلیم و تربیت شد و بر لزوم اصلاح آییننامهای مدارس، انجمن اولیا و مربیان و شورای مدرسه تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مولدسازی و تجاریسازی دو مولفه مهم در رفع مشکلات کشور هستند، خاطرنشان کرد: این دو گنجینه ارزشمند باید از شاخصهای مهم ارزیابی مدیران قرار گیرند و بازخورد اقدامات به استانها بازگردانده شود.
کاظمی با اشاره به ظرفیت ستاد همکاریهای آموزش و پرورش، آن را بستر مناسبی برای تربیت و توانمندسازی نیروی انسانی و نیز تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان دانست و از استانها خواست از این ظرفیت عظیم بهره کامل ببرند.
کاظمی بسیج فرهنگیان را یکی از ظرفیتهای مهم تربیتی و انقلابی کشور دانست و اظهار کرد: بسیج فرهنگیان در کنار مردم و جامعه فرهنگیان، هم در عرصه تربیتی و آموزشی و هم در دفاع از آرمانهای نظام و انقلاب نقشآفرینی کرده است.
وی با اشاره به اقدامات و ساختارهای جدید ایجادشده در بسیج فرهنگیان افزود: در این حوزه رویکردهای مناسبی طراحی شده و حلقهها و ساختارهای جدیدی در مدارس شکل گرفته است که باید مورد حمایت قرار گیرد.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: این ما هستیم که به بسیج نیاز داریم و نباید اجازه دهیم موانع اداری، کمتوجهی یا برخی محدودیتها این ظرفیت گسترده را از مسیر خدمت به نظام تعلیم و تربیت و انقلاب دور کند.
کاظمی با اشاره به خدمات بسیج فرهنگیان در دوران بحرانها نیز گفت: این مجموعه در عرصه آموزشی و همچنین در دفاع از آرمانهای انقلاب پیشگام بوده و میتواند به عنوان یکی از بازوهای نظام تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشسراها؛ سکوی پرتاب استعدادهای علمی دانشآموزان
وزیر آموزش و پرورش پژوهشسراهای دانشآموزی را یکی از مهمترین دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت در حوزه علم و فناوری دانست و گفت: پژوهشسراهای دانشآموزی که از ابتکارات دوران مدیریت آقای دکتر فانی و آقای زرافشان هستند، میتوانند به نقطه ثقل جهش علمی کشور تبدیل شوند.
کاظمی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا استعدادهای برتر و دانشآموزان خلاق در حوزههای مختلف علمی و فناوری ارتباط مستمر و حضور جدی در پژوهشسراها داشته باشند.
وی یکی از خلأهای موجود را کمرنگ بودن حضور دانشآموزان دوره ابتدایی در پژوهشسراها عنوان کرد و گفت: باید از همان دوره ابتدایی زمینه حضور دانشآموزان در پژوهشسراها فراهم شود تا آنان از سالهای نخست تحصیل با پژوهش، فناوری، خلاقیت و نوآوری آشنا شوند.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: پژوهشسراها ظرفیت بزرگی برای نظام تعلیم و تربیت هستند و هر حمایتی که از دست ما برآید، برای تقویت این مجموعه و حمایت از استعدادهای برتر و دانشآموزان خلاق انجام خواهیم داد.
مستندسازی املاک و تقویت حمایت حقوقی از مدیران
کاظمی با قدردانی از اقدامات مجموعه حقوقی آموزش و پرورش اظهار کرد: همکاران ما در حوزه حقوقی، اقدامات مناسبی برای ارائه خدمات حقوقی به مدیران کل و کارکنان و همچنین مستندسازی املاک و اموال آموزش و پرورش انجام دادهاند.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت حقوقی از فرایند مولدسازی افزود: این اقدامات باید با جدیت ادامه پیدا کند و نتایج آن نیز به استانها بازخورد داده شود؛ زیرا بدون ارائه بازخورد مناسب و مستمر، نمیتوان انتظار داشت در این حوزه اتفاق مؤثری رخ دهد.
کاظمی همچنین بر ارتقای فعالیتهای حقوقی در زمینه مستندسازی املاک تأکید کرد و خواستار استمرار این روند در استانها و مناطق شد.
پیشگیری و اصلاح؛ رویکرد اصلی در برابر تخلفات اداری
وزیر آموزش و پرورش تخلفات اداری را یکی از آسیبهای جدی در نظام اداری دانست و گفت: در برابر تخلفات باید هوشیار باشیم و همکاران را نسبت به قوانین، مقررات و حدود اختیارات خود آگاه کنیم.
وی افزود: رسیدن یک فرد به جایگاه مدیریتی به این معنا نیست که میتواند هر اقدامی را که میخواهد انجام دهد. بنابراین آگاهیبخشی، آموزش قوانین و پیشگیری باید در اولویت قرار گیرد.
کاظمی تصریح کرد: رویکرد ما در مواجهه با تخلفات اداری در درجه نخست باید پیشگیرانه، اصلاحی و مبتنی بر بهبود باشد. بهویژه در مواردی که تخلف غیرعمدی و ناشی از فقدان آگاهی یا دانش اداری است، باید با رویکردی اصلاحی و همراه با مهربانی با همکاران برخورد شود.
وی در عین حال تأکید کرد که در دو حوزه تخلفات مالی و تخلفات اخلاقی، هیچگونه مماشاتی پذیرفته نیست و با هرگونه سوءاستفاده در این دو حوزه باید قاطعانه و در سریعترین زمان ممکن برخورد شود.
تعامل با مجلس؛ فرصتی برای حل مسائل آموزش و پرورش
کاظمی با اشاره به نقش حمایتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: تعامل با نمایندگان یک ظرفیت مهم برای آموزش و پرورش است و نباید نگاه به مجلس، نگاهی سیاسی باشد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از توفیقات دولت مرهون حمایتهای مجلس و این مرجع مردمی است. از مدیران کل انتظار میرود ضمن حفظ استقلال کاری خود، برای جایگاه نمایندگان احترام قائل شوند و از ظرفیتهای قانونی آنان برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استفاده کنند.
وفاق اداری و مدیریت بر پایه شاخصها
وزیر آموزش و پرورش با هشدار نسبت به شکلگیری حواشی و تنشهای اداری تصریح کرد: تنشها و تعارضات داخلی از موانع جدی حرکت رو به جلو هستند. ما فرصت و زمان لازم برای حاشیهسازی نداریم و انرژی مدیران باید صرف همافزایی، حل مسائل و پیشبرد اهداف آموزش و پرورش شود.
کاظمی بر ضرورت مدیریت مبتنی بر شاخص تأکید کرد و گفت: هیچ مدیری بدون اشراف بر داشبورد مدیریتی و آگاهی از شاخصهای خرد و کلان نمیتواند مدیریت موفقی داشته باشد.
وی بر ضرورت تصمیمگیری بر اساس داده و شاخصهای قابل سنجش تأکید کرد و خواستار افزایش تسلط مدیران بر وضعیت واقعی حوزه مسئولیت خود شد.
ابتدایی و پیشدبستانی؛ سنگبنای نظام تعلیم و تربیت
کاظمی سرمایهگذاری در دوره پیشدبستانی و ابتدایی را سنگبنای تعلیم و تربیت دانست و گفت: هر اندازه در دوره ابتدایی غفلت کنیم، مشکلات آن در دوره متوسطه خود را نشان خواهد داد.
وی توجه به تجهیزات، منابع انسانی و ورزش در دوره ابتدایی را ضروری دانست و بر لزوم حمایت ویژه از مناطق محروم تأکید کرد.
وزیر آموزش و پرورش همچنین خواستار توجه جدی به معلمان ابتدایی، بهویژه معلمانی شد که در کلاسهای چندپایه فعالیت میکنند و گفت: باید از تلاش و زحمات معلمان ابتدایی با حمایتهای مناسب قدردانی شود.
آمار بازماندگان از تحصیل باید دقیق و لایهبندیشده باشد
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تحلیل دقیق و لایهبندیشده آمار بازماندگان از تحصیل، ارائه آمار خام و اشتباه را غیرمسئولانه دانست.
کاظمی گفت: نباید دانشآموزانی را که مهاجرت کردهاند یا امکان ادامه آموزش برای آنان وجود ندارد، بدون بررسی دقیق در زمره بازماندگان واقعی از تحصیل قرار داد.
وی افزود: به دستاوردهای نظام تعلیم و تربیت در افزایش پوشش تحصیلی افتخار میکنیم و برای دانشآموزانی که واقعا از تحصیل بازماندهاند نیز برنامهریزی دقیق انجام خواهیم داد.
کاظمی از مدیران کل آموزش و پرورش خواست در ارائه آمار، دقت نظارتی لازم را داشته باشند و پیش از اعلام اعداد و اطلاعات، لایههای مختلف دادهها را بهدرستی بررسی کنند.
عدالت آموزشی و فراگیری؛ حمایت از دانشآموزان با نیازهای ویژه
وزیر آموزش و پرورش آموزش و پرورش استثنایی را یکی از مهمترین مصادیق عدالت آموزشی دانست و بر اجرای سیاست فراگیری و حمایت همهجانبه از دانشآموزان با نیازهای ویژه تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره دوباره به نقش انجمن اولیا و مربیان اظهار کرد: این سازمان نباید صرفا در حوزه مسائل مالی و پشتیبانی تعریف شود، بلکه باید به سمت ریلگذاری تربیتی حرکت کند و در کنار مدرسه، حمایتهای پشتیبانی و تربیتی از دانشآموزان و خانوادهها را مدیریت کند.
مولدسازی و مدیریت داراییها؛ فرصتی برای رفع مشکلات مناطق
کاظمی با تأکید بر اهمیت اقتصادی مولدسازی و تجاریسازی داراییهای آموزش و پرورش گفت: این ظرفیتها میتوانند به عنوان گنجینههایی برای حل مشکلات مناطق مورد استفاده قرار گیرند.
وی از مدیران کل آموزش و پرورش خواست مولدسازی را یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی عملکرد استانی بدانند و تجربههای موفق خود را با سایر استانها به اشتراک بگذارند.
وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت مدیریت دقیق داراییهای آموزش و پرورش و استفاده هدفمند از ظرفیتهای موجود برای تقویت زیرساختها و رفع نیازهای مناطق تأکید کرد.
همکاری آموزش و پرورش و حوزه علمیه برای تقویت هویت دینی و ملی
کاظمی بر ضرورت تقویت ستاد همکاریهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه تأکید کرد و گفت: توسعه همکاری میان این دو مجموعه میتواند در تقویت هویت ملی و دینی دانشآموزان و ارتقای فعالیتهای تربیتی نقش مؤثری داشته باشد.
وی خواستار تقویت این همکاریها و استفاده از ظرفیتهای موجود برای پیشبرد اهداف تربیتی نظام تعلیم و تربیت شد.
امتحانات نهایی؛ تجربهای موفق برای تقویت زیرساختهای آینده
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از همافزایی مدیران و مجموعههای مختلف در برگزاری موفق امتحانات نهایی اظهار کرد: در جریان برگزاری امتحانات، بسیاری از همکاران از جمله آقایان امانی، آذرکیش، علیزاده و هاشمی، یاورانی دقیق و عالمانه برای وزارتخانه بودند.
کاظمی همچنین از تلاش و مجاهدت استانهای جنوبی در جریان برگزاری امتحانات قدردانی کرد و گفت: این استانها با وجود شرایط دشوار، با ایستادگی کامل فرایند توزیع سؤالات را بدون وقفه مدیریت کردند.
وی بر لزوم توسعه زیرساختهای فناورانه برای سال آینده تأکید کرد و افزود: با همکاری معاونتهای مرتبط تلاش خواهیم کرد تجهیزات مورد نیاز را تأمین کنیم تا در سال پیشرو نیز این فرایند مهم با کیفیت بالاتری انجام شود.
مدارس غیردولتی؛ حمایت، هدایت و نظارت همزمان
کاظمی با اشاره به فعالیت نزدیک به ۲۰ هزار مدرسه غیردولتی و تحصیل حدود ۲.۵ میلیون دانشآموز در این مدارس، بر ضرورت کنار گذاشتن نگاه دوقطبی میان مدارس دولتی و غیردولتی تأکید کرد.
وی گفت: نباید میان مدارس نگاه دوقطبی وجود داشته باشد؛ مدرسه، مدرسه است و همه مدارس باید در چارچوب اهداف نظام تعلیم و تربیت فعالیت کنند.
وزیر آموزش و پرورش رویکرد وزارتخانه در قبال مدارس غیردولتی را مبتنی بر حمایت، هدایت و نظارت دانست و افزود: در حوزه شهریه نیز باید مراقبت کنیم تا مدارس به دلیل افزایش هزینههای اجاره و نیروی انسانی با فشار مضاعف مواجه نشوند.
کاظمی تأکید کرد که هزینههای خدمات رفاهی نباید با شهریه آموزش مخلوط شود و نظارت بر این موضوع باید با دقت انجام گیرد.
وی همچنین با انتقاد از انتشار برخی کلیپهای جعلی منتسب به مدارس غیردولتی در فضای مجازی گفت: شورای نظارت باید با دقت عملکرد این مدارس را بررسی کند و در عین حال از مجموعه مدارس غیردولتی که با حضور همکاران دلسوز و انقلابی فعالیت میکنند، حمایت شود تا کیفیت آموزشی حفظ شود.
نهضت سوادآموزی در مسیر مدرسهمحوری
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت بازتعریف جایگاه نهضت سوادآموزی اظهار کرد: نهضت سوادآموزی نیازمند تغییر ریل و حرکت به سمت رویکرد مدرسهمحوری است.
کاظمی افزود: با حضور آقای سعیدی تلاش میکنیم از ظرفیت معلمان ابتدایی استفاده کنیم و با تقویت مراکز یادگیری محلی، ریلگذاری جدیدی متناسب با نیازهای روز جامعه بزرگسالان انجام دهیم.
وی گفت: اساسنامه جدید نهضت سوادآموزی نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است تا حداکثر استفاده از ظرفیت نیروی انسانی موجود در آموزش و پرورش صورت گیرد.
صرفهجویی انرژی؛ مسئولیتی ملی برای آموزش و پرورش
کاظمی صرفهجویی در مصرف انرژی را یک مطالبه ملی دانست و گفت: اجرای طرحهایی مانند نصب پنلهای خورشیدی و اصلاح الگوی مصرف باید با جدیت دنبال شود.
وی بر ایجاد سامانهای برای رصد و پایش ماهانه قبضهای آب و برق ۷۵۰ منطقه آموزشی کشور تأکید کرد و افزود: باید مصرف انرژی در مناطق آموزشی به صورت مستمر پایش شود تا امکان شناسایی الگوهای مصرف و مدیریت هزینهها فراهم شود.
وزیر آموزش و پرورش همچنین از نقش سازمان دانشآموزی در فرهنگسازی مصرف بهینه انرژی سخن گفت و افزود: این سازمان باید با استفاده از اپلیکیشن نیرو، فرهنگ صرفهجویی و مصرف صحیح انرژی را در مدارس نهادینه کند.
گزینش؛ صیانت از سرمایه انسانی و جریان تربیت
کاظمی هستههای گزینش را یکی از مظلومترین و در عین حال کلیدیترین بخشهای آموزش و پرورش دانست و گفت: همکاران ما در گزینش با انتخاب نیروی انسانی انقلابی، در واقع از سرچشمه جریان تربیت صیانت میکنند.
وی با اشاره به فرایند جذب ۳۰ هزار نیروی جدید و چالشهای مرتبط با دانشگاه فرهنگیان، از تمامی مدیران کل خواست هرگونه کمکی را که در توان دارند برای تقویت و تسهیل فعالیت هستههای گزینش ارائه دهند.
پژوهش؛ موتور محرک تحول در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت استقلال پژوهشگاه تعلیم و تربیت اظهار کرد: آموزش و پرورش بدون پژوهش نمیتواند به مقصد برسد و تصمیمگیریهای آموزشی و تربیتی باید بر پایه یافتههای علمی و پژوهشی باشد. کاظمی هدفگذاری افزایش سهم معلمان پژوهنده از ۱۰ درصد به ۳۰ درصد جامعه معلمان را از برنامههای مهم این حوزه عنوان کرد.
وی افزود: از آقای محبی خواسته شده است وضعیت استانها در حوزه پژوهش را به صورت دقیق احصا کند، زیرا سلامت و آینده حرکت نظام آموزشی کشور در گرو توجه جدی به پژوهش و استفاده از ظرفیتهای علمی معلمان و پژوهشگران است.
مدیران باید به چارچوبهای فکری و اعتقادی نظام پایبند باشند
کاظمی با اشاره به اهمیت جایگاه مدیریتی در آموزش و پرورش اظهار کرد: در نظام جمهوری اسلامی نمیتوان مدیری را پذیرفت که به چارچوبهای فکری و اعتقادی نظام باور قلبی نداشته باشد.
وی این موضوع را یک توصیه جدی مدیریتی دانست و افزود: انتظار میرود مسئولان، بهویژه در سطوح استانی و منطقهای، هنگام انتخاب همکاران خود به شاخصهای فکری و اعتقادی توجه ویژه داشته باشند.
تقویت سمپاد و باشگاه دانشپژوهان جوان
وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از عملکرد معاونتهای آموزشی و نهادهای وابسته، تقویت مدارس استعدادهای درخشان و باشگاه دانشپژوهان جوان را از اولویتهای این وزارتخانه برشمرد.
کاظمی موفقیتهای دانشآموزان در رقابتهای المپیادی را مایه افتخار دانست و در عین حال تأکید کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، تزریق نگاه فرهنگی و تربیتی به بدنه این سازمانهاست.
وی همچنین بار دیگر بر ضرورت پرهیز از نگاه دوقطبی به مدارس تأکید کرد و گفت: مدارس دولتی، غیردولتی، استثنایی و سمپاد، همگی زیرمجموعه یک منطقه آموزشی هستند و مسئولان آموزش و پرورش باید نسبت به حل مشکلات تمام این واحدهای آموزشی نگاهی یکسان، جامع و عدالتمحور داشته باشند.
حراست؛ دیدهبان پیشگیرانه نظام تربیتی
کاظمی با تبیین نقش حراست در مدیریت پیشگیرانه گفت: ما خواهان حراستی هستیم که پیش از وقوع تخلف، گلوگاههای فساد و تخلفات اخلاقی و اداری را شناسایی کند.
وی افزود: حراست نباید در مقابل مدیران قرار بگیرد، بلکه باید به عنوان یار و مشاور امین مدیران برای حفاظت از سرمایههای مادی و انسانی آموزش و پرورش فعالیت کند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت افزایش تابآوری سیستم در برابر بحرانها نیز گفت: برای مدارس بحرانخیز، دستورالعملهای اختصاصی در حال تدوین است.
کاظمی افزود: با برنامهریزیهای انجامشده و همکاری دستگاههای اطلاعاتی، آموزش و پرورش در حوادث گذشته توانست کمترین آسیب را متحمل شود، اما اکنون وظیفه مدیران این است که برای بحرانهای احتمالی سناریوهای مختلف طراحی کنند و تابآوری مدارس را در برابر تهدیدات افزایش دهند.
فناوری و عدالت آموزشی؛ دو پایه تحول در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش توسعه زیرساختهای فناوری را یکی از الزامات آینده سازمان دانست و گفت: آینده سازمانها در گرو تقویت سواد دیجیتال و استفاده مؤثر از فناوریهای نوین است.
وی بر ضرورت فعالتر شدن شورای اطلاعرسانی نیز تأکید کرد و گفت: این شورا باید با طراحی و رصد دقیق، ارتباط آموزش و پرورش با جامعه را تقویت کند و در تحقق جهاد تبیین نقش فعالتری داشته باشد.
کاظمی برنامههای تحولی سال آینده را نیز تشریح کرد و گفت: تحول در برنامه درسی در ۲۰۰ مدرسه منتخب، کنترل آسیبهای اجتماعی از طریق ترسیم نیمرخ سلامت روان دانشآموزان، توانمندسازی معلمان و کاهش تنوع مدارس از مهمترین برنامههای پیشرو هستند.
وی همچنین درباره صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: با تغییر مسیر این صندوق از بنگاهداری به سمت سهامداری، به دنبال احقاق حقوق معلمان و هدایت سرمایهها به سمت بازار سرمایه و بورس هستیم.
کیفیت آموزش و مهارتآموزی؛ اولویتهای سال آینده
کاظمی اولویتهای اصلی آموزش و پرورش در سال آینده را تشریح کرد و گفت: تقویت مدیران مدارس، ارتقای توانمندی معلمان دوره ابتدایی در آموزش دروس ریاضی و علوم، اجرای الگوی مدرسه تراز و توسعه نهضت مهارتآموزی از مهمترین سیاستهای سال آینده خواهد بود.
وی تأکید کرد که سیاست هر دانشآموز یک مهارت باید با قوت دنبال شود تا دانشآموزان علاوه بر آموزشهای نظری، مهارتهای مورد نیاز زندگی و جامعه را نیز فرا بگیرند.
وزیر آموزش و پرورش در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این برنامهها باید در مسیر تحقق عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، افزایش نقشآفرینی دانشآموزان و تقویت مدرسه به عنوان کانون اصلی فعالیتهای آموزشی و تربیتی دنبال شود تا زمینه برای تحول واقعی در نظام تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی در سراسر کشور فراهم شود.