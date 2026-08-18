باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رادمهر، روز سه شنبه در حاشیه بازدید از اراضی اختصاص یافته به طرح جوانی جمعیت در شهرستان میناب اظهار کرد: برای اجرای این طرح حدود ۲۰۰ هکتار زمین پیشبینی شده که در مجموع ۷۰۰ قطعه زمین به خانوادههای واجد شرایط اختصاص مییابد.
وی افزود: از این تعداد، ۳۵۰ قطعه زمین با مساحت ۲۰۷ مترمربع برای خانوادههای دارای سه فرزند و ۳۵۰ قطعه نیز با همین مساحت برای خانوادههای دارای چهار فرزند در نظر گرفته شده است.
فرماندار ویژه میناب ادامه داد: تاکنون ۵۰ قطعه زمین به ۱۰۰ نفر از واجدان شرایط واگذار شده و روند واگذاری سایر قطعات نیز در حال انجام است.
رادمهر با تأکید بر ضرورت تسریع در روند واگذاری زمینها، گفت: حمایت از خانوادهها و اجرای دقیق سیاستهای جوانی جمعیت نیازمند هماهنگی دستگاههای اجرایی و رفع موانع اداری است و باید زمینه بهرهمندی هرچه سریعتر خانوادههای مشمول از این امتیاز فراهم شود.
وی با تاکید بر پایش مستمر روند واگذاری زمینها و ارائه گزارشهای دورهای به ستاد استانی جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: واگذاری این زمینها میتواند ضمن کمک به تأمین مسکن خانوادههای پرجمعیت، زمینه ماندگاری و سکونت بیشتر خانوادهها در منطقه را فراهم کند.
رادمهر اجرای طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را گامی مؤثر در کاهش دغدغه مسکن خانوادههای پرجمعیت دانست و خواستار فراهم شدن زیرساختها و شرایط لازم برای تسریع در اجرای این طرح شد.