نتایج اولیه پنجاه‌وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بر روی سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کارنامه علمی پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی هم‌اکنون در دسترس داوطلبان قرار دارد و نتایج اولیه آزمون از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است.

تعداد سؤالات آزمون ۲۰۰ سؤال تستی چهار گزینه ای بود. برای هر سؤال می بایست تنها یک گزینه که در میان گزینه‌های ارائه شده بهترین پاسخ ممکن بود، انتخاب شود. به هر سؤال با پاسخ صحیح ۳ نمره مثبت و هر سؤال با پاسخ اشتباه یک نمره منفی تعلق گرفت.

به سؤالات بدون پاسخ نمره ای تعلق نگرفت. همچنین به هر سؤال که بیش از یک گزینه پاسخ داده شده باشد، یک نمره منفی تعلق گرفت.

بر طبق مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، داوطلبانی که حداقل نمره ۱۵۰ از ۶۰۰ نمره کل آزمون را کسب نموده باشند، مجاز به انتخاب رشته هستند و می توانند رشته محل های مورد علاقه خود را در فرم انتخاب رشته محل که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آن ها ارائه می شود، انتخاب کنند.

 

برچسب ها: آزمون دستیاری ، دستیاری پزشکی
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