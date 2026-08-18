مازندران امروز و فردا جوی نسبتا پایدار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تاکامی کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز و فردا جو استان نسبتا پایدار همراه با افزایش نسبی دما پیش بینی می‌شود.

او با اشاره به اینکه دیروز رینه با ۳۲ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر با ۹ درجه خنک‌ترین مناطق استان بود، افزود:طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی به میزان ۱۰ میلی متر در بورخیل سوادکوه و ۷ میلیمتر در کندلوس گزارش شد.

تاکامی با بیان اینکه با فعالیت سامانه ناپایدار جوی روز‌های پنجشنبه و جمعه افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در سطح استان خواهیم داشت، گفت: پیش بینی می‌شود؛ روز‌های شنبه و یکشنبه آینده جو استان دوباره پایدار همراه با افزایش دما شود 

کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیت‌های دریایی مناسب است.

منبع:خبرگزاری صداوسیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
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