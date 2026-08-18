باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی اسکیت سرعت از روز چهارشنبه در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز میشود و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این مرحله از اردو ۶ ورزشکار شامل چهار دختر و دو پسر حضور دارند و تمرینات خود را به صورت مجزا زیر نظر کادر فنی تیمهای ملی پیگیری خواهند کرد.
در بخش دختران، یسنا حقنظری، نازنین ادبی، نگین شیخی و سارینا حسینی در این اردو حضور دارند و نیلوفر مردانی به عنوان مربی، هدایت تمرینات آنها را بر عهده دارد. در بخش پسران نیز امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمیفر در اردو حضور دارند و تمرینات آنها زیر نظر محمد آرزومند سرمربی و محمد صالحی، مربی تیم ملی برگزار میشود.
این اردو با هدف آمادهسازی، ارزیابی شرایط فنی ورزشکاران و ارتقای سطح آمادگی ملیپوشان اسکیت سرعت برای بازیهای جهانی پاراگوئه برگزار خواهد شد.