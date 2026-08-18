نخستین اردوی تیم ملی اسکیت سرعت به منظور آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های جهانی پاراگوئه از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی اسکیت سرعت از روز چهارشنبه در پیست آکادمی ملی اسکیت آزادی آغاز می‌شود و تا سوم شهریورماه ادامه خواهد داشت. در این مرحله از اردو ۶ ورزشکار شامل چهار دختر و دو پسر حضور دارند و تمرینات خود را به صورت مجزا زیر نظر کادر فنی تیم‌های ملی پیگیری خواهند کرد.

 در بخش دختران، یسنا حق‌نظری، نازنین ادبی، نگین شیخی و سارینا حسینی‌ در این اردو حضور دارند و نیلوفر مردانی به عنوان مربی، هدایت تمرینات آنها را بر عهده دارد. در بخش پسران نیز امیرمهدی یاحقی و محمدامین صمیمی‌فر در اردو حضور دارند و تمرینات آنها زیر نظر محمد آرزومند سرمربی و محمد صالحی، مربی تیم ملی برگزار می‌شود.

این اردو با هدف آماده‌سازی، ارزیابی شرایط فنی ورزشکاران و ارتقای سطح آمادگی ملی‌پوشان اسکیت سرعت برای بازی‌های جهانی پاراگوئه برگزار خواهد شد.

برچسب ها: اسکیت ، فدراسیون اسکیت
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