سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی خبر داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0639\u0628\u0627\u0633 \u06af\u0648\u062f\u0631\u0632\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0647\u06cc\u0626\u062a\u200c\u0631\u0626\u06cc\u0633\u06c0 \u0645\u062c\u0644\u0633 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u0646\u0627\u0644 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0628\u0644\u0647 \u0646\u0648\u0634\u062a:\n\u062f\u0631 \u062c\u0644\u0633\u06c0 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0635\u062d\u0646 \u0639\u0644\u0646\u06cc\u060c \u0633\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0628\u0627\u0633 \u0628\u06cc\u06af\u062f\u0644\u06cc \u0627\u0632 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u06cc \u0645\u0637\u0631\u062d \u0634\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0646\u0648\u0631\u06cc \u0642\u0627\u0646\u0639 \u0646\u0634\u062f\u0646\u062f \u0648 \u0628\u0647 \u0627\u0648 \u06a9\u0627\u0631\u062a \u0632\u0631\u062f \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.