رئیس ستاد انتخابات کشور با اعلام فراهم بودن امکان برگزاری انتخابات، گفت: در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری ظرف دو ماه آینده دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی زینی‌وند در تشریح آخرین وضعیت هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در این زمینه جلسات منظمی با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شده است و تمام اقدامات لازم را بررسی و به‌روز کرده‌ایم و هماهنگی‌ها را انجام داده‌ایم. 

سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و وزارت کشور از آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات برخوردار هستند. هر زمان شورای عالی امنیت ملی اعلام کند شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است، انتخابات را برگزار خواهیم کرد البته در زمینه زمان برگزاری انتخابات، همفکری و هم‌نظری با هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام و تاریخی برای آن در نظر گرفته شد. این تاریخ، برای تأیید نهایی به شعام ارسال خواهد شد تا نظر نهایی به وزارت کشور اعلام شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر اینکه در صورت تأیید شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات وزارت کشور آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ظرف دو ماه آینده را دارد، گفت: ضروری است انتخابات شوراها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار و اداره امور شهری و روستایی به شوراها و شهرداران جدید محول شود.

منبع: خانه ملت

برچسب ها: زمان انتخابات ، انتخابات شورای شهر
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