مسابقات ورزشی دانش‌آموزان منطقه ۶ کشور با شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» و با هدف گرامیداشت یاد شهدای دانش‌آموز و فرهنگی، از ۲۸ مردادماه به میزبانی شهر شیراز آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدکاظم حسینی گفت: چهل و یکمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌آموزان پسر و سی و پنجمین دوره مسابقات ورزشی دختران منطقه شش کشور از ۲۸ مرداد ماه در شیراز برگزار می‌شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس اظهار کرد: این مسابقات در راستای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، شهدای دانش‌آموز و فرهنگی ورزشکار خصوصا در لامرد وبا شعار «همه با هم برای ایران، برای مدرسه» برگزار می‌شود.

حسینی افزود: در این دوره از مسابقات دانش آموزان دختر و پسر از استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و فارس در قالب منطقه شش کشور حضور دارند.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: در این رقابت‌ها ۴۸۰ دانش آموز ورزشکار و ۱۶۰ داور و عوامل اجرایی مشارکت خواهند داشت.

او ادامه داد: مسابقات هندبال و بسکتبال پسران از ۲۷ تا ۳۱ مردادماه، هندبال و بسکتبال دختران از ۳۱ مرداد تا ۴ شهریور، تنیس روی میز، دو و میدانی، بدمینتون و شنا پسران از ۶ تا ۹ شهریور و تنیس روی میز، بدمینتون و شنا دختران از ۹ تا ۱۲ شهریورماه برگزار خواهد شد.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: این رقابت‌ها در مجموعه‌های ورزشی؛ شهدا، پوریای ولی، نرجس، شهید حمزه، تالار بدمینتون، استخر فرهنگیان نرجس در شهر شیراز برگزار می‌شود.

حسینی با اشاره به برنامه‌ریزی انجام شده برای برگزاری مطلوب این رویداد بزرگ ورزشی اضافه کرد: کمیته‌های فنی، فرهنگی، اجرایی، پشتیبانی، اسکان، پزشکی، ارزیابی و حراست و روابط عمومی و رسانه برای هماهنگی و مدیریت بخش‌های مختلف مسابقات تشکیل شده است تا این دوره از رقابت‌ها در سطح مناسب و شایسته‌ای برگزار شود.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: تلاش خواهیم کرد به گونه‌ای برنامه ریزی کنیم که شاهد برگزاری رقابت‌هایی منظم، باکیفیت و به یادماندنی برای دانش‌آموزان شرکت‌کننده باشیم.

او اذعان کرد: در پایان این رقابت‌های ملی به تیم‌ها و نفرات برتر حکم قهرمانی، کاپ، مدال و جوایزی اهدا خواهد شد.

منبع: آموزش و پرورش فارس

برچسب ها: دانش آموز ، شیراز ، آموزش و پرورش فارس ، مسابقات ورزشی ، شهداء
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