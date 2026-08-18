باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در مراسم بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان گفت: حضور بیش از ۹۰۰ شرکت، سازنده، مهندس، صنعتگر و سرمایه‌گذار در این نمایشگاه، با توجه به شرایط ویژه کشور و سال پرالتهابی که پشت سر گذاشتیم، یک پیام روشن داشت؛ صنعت ساختمان نه‌تنها زنده است، بلکه تمام‌قد ایستاده و توسعه آینده ایران را با توانمندی‌های خود به بهترین شکل رقم خواهد زد.

وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: این حضور گسترده، یک دست‌مریزاد جدی به تمام فعالان بخش خصوصی است که تلاش می‌کنند صنعت ساختمان همچنان پربار و توانمند در مسیر توسعه کشور حرکت کند و اتفاقات ویژه‌ای را رقم بزند.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین محورهای رونق صنعت ساختمان، بخش مسکن است، افزود: در ماه‌های گذشته در وزارت راه و شهرسازی تلاش کردیم صرفاً درباره بخش خصوصی صحبت نکنیم، بلکه با بخش خصوصی گفت‌وگو و از ظرفیت آن در فرآیند تصمیم‌سازی استفاده کنیم.

صادق ادامه داد: در این مدت با تمام طیف‌های فعال در بخش خصوصی، از سازندگان و سرمایه‌گذاران گرفته تا توسعه‌گران، فعالان صنعتی‌سازی، پیمانکاران و سایر زنجیره‌های مرتبط با صنعت ساختمان، گفت‌وگو و آنها را در فرآیندهای تصمیم‌سازی درگیر کردیم.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: نگاه ما در وزارت راه و شهرسازی این است که بخش خصوصی تنها مجری سیاست‌ها نباشد، بلکه باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشد.

وی با اشاره به جلسات مستمر برگزارشده با فعالان و نخبگان صنعت ساختمان گفت: یکی از مهم‌ترین نتایج این جلسات، راه‌اندازی کارگروه رفع موانع تولید با مشارکت حداکثری بخش خصوصی بود. همچنین در شورای عالی مسکن، با ترکیبی که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور شکل گرفت، مشکلات و مسائل مبتلابه حوزه ساختمان، به‌ویژه مسکن، مورد بررسی قرار گرفت و به جمع‌بندی‌هایی رسیدیم که در نخستین جلسه شورای عالی مسکن ارائه خواهد شد.

صادق با اشاره به تشدید برخی مشکلات در شرایط ویژه کشور گفت: در جلسات متعدد، موضوعاتی از قبیل بیمه، مالیات، انواع عوارض، تسهیلات و فرآیندهای مرتبط، مقررات فنی، ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری، مقرراتی که در معاونت مسکن و ساختمان وضع می‌شود و همچنین مقررات ملی ساختمان مورد بررسی قرار گرفت؛ چراکه همه این موارد در زمان صدور پروانه ساختمانی و اجرای پروژه‌ها اثرگذار هستند.

وی افزود: بخشی از مشکلات و رفت‌وبرگشت‌های اداری با همکاری سازمان نظام مهندسی و معاونت مسکن و ساختمان بررسی شد و در مواردی دستورالعمل‌ها اصلاح و ابلاغ شده است. برخی مسائل نیز به دلیل بین‌بخشی بودن و فراتر رفتن از مأموریت‌های وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است که این هماهنگی‌ها نیز در حال انجام است.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت توجه به مصرف انرژی در بخش ساختمان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور در حوزه مصرف انرژی دارد، ضرورت‌های جدیدی ایجاد شده است که ایجاب می‌کند فرآیندهای مربوط به بخش ساختمان و مسکن با دقت بیشتری بررسی و تغییرات لازم در آنها اعمال شود.

وی صنعتی‌سازی را یکی از محورهای مهم در این زمینه دانست و گفت: ما همواره درباره افزایش تولید و ساخت واحدهای بیشتر صحبت کرده‌ایم، اما باید همزمان به کاهش هزینه‌ها نیز توجه داشته باشیم؛ چراکه اگر بتوانیم بدون آسیب به کیفیت، هزینه‌های ساخت را کاهش دهیم، به‌طور طبیعی امکان افزایش تولید نیز فراهم خواهد شد.

صادق ادامه داد: صنعتی‌سازی از این جهت اهمیت دارد که ساخت‌وساز را سریع‌تر، ارزان‌تر و فنی‌تر می‌کند و می‌تواند کیفیت ساخت را نیز افزایش دهد. در کنار این موضوع، با همکاری بخش خصوصی و سازمان نظام مهندسی کشور، موضوع دیگری را نیز دنبال می‌کنیم و آن کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری ساختمان پس از ساخت و تحویل به مصرف‌کننده است.

وی تأکید کرد: موضوع ساختمان صرفاً به چرخه ساخت محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در برخی ساخت‌وسازهای سنتی شاهد هستیم هزینه‌های بهره‌برداری برای مردم بسیار بالاست.

وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه اجاره‌داری حرفه‌ای گفت: اگر درباره ساخت مسکن و متقاضیان آن صحبت می‌کنیم، نباید صرفاً موضوع مالکیت قطعی را در نظر بگیریم. قطعاً بخشی از مردم کشور با توجه به استطاعت‌ها و نیازهای متفاوت در استان‌ها و شهرهای مختلف، امکان خرید مسکن ندارند و نمی‌توان برای همه یک نسخه واحد پیچید.

صادق افزود: سال‌هاست دولت‌ها وارد حوزه ساخت مسکن حمایتی شده‌اند، اما یکی از بخش‌های مهمی که می‌تواند به بهبود کیفیت سکونت مردم کمک کند، توسعه اجاره و اجاره‌داری حرفه‌ای است. بنابراین باید زمینه برای ساخت مسکن حمایتی و همچنین حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تسهیل شود.

وی ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که سرمایه‌گذاران با وجود تورم‌های موجود، بتوانند وارد عرصه ساخت‌وساز شوند و در عین حال مصرف‌کننده نهایی نیز امکان دسترسی به مسکن داشته باشد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تنوع در بازار ساخت‌وساز گفت: در کنار ساخت‌وسازهای لوکس، باید به ساخت مسکن متناسب با توان اقشار متوسط جامعه نیز توجه شود تا طیف گسترده‌تری از مردم امکان دسترسی به مسکن داشته باشند.

وی اظهار کرد: در بزنگاه‌هایی که افزایش تورم، ناشی از عوامل مختلف و نه صرفاً بخش مسکن و ساختمان است، باید بتوانیم ظرفیت اجاره و استیجار را افزایش دهیم تا در چنین شرایطی امکان تنظیم بازار وجود داشته باشد. در این زمینه قطعاً به کمک بخش خصوصی و شهرداری‌ها نیاز داریم.

صادق همچنین به موضوع شناسنامه فنی و استانداردسازی ساختمان اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته درباره شناسنامه فنی، استانداردسازی و موضوعات مرتبط با چرخه ساخت‌وساز صحبت‌های زیادی انجام شد و در طول این مدت نیز در برخی مقررات و فرآیندهای مربوطه اصلاحاتی صورت گرفته است.

وی در پایان با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تقویت نقش بخش خصوصی خاطرنشان کرد: رویکرد دولت و وزارت راه و شهرسازی این است که دولت قرار نیست جای بخش خصوصی را بگیرد. در حوزه مسکن و ساختمان نیز همین رویکرد دنبال می‌شود؛ یعنی دولت نباید به جای بخش خصوصی و مردم وارد ساخت‌وساز شود، بلکه باید زمینه و بستر فعالیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت آنها را فراهم و موانع موجود را برطرف کند.