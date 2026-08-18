باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عبداللهیان با اشاره به وضعیت شبکه برق کشور افزود: امسال ناترازی برق در سطح کشور ۱۴ هزار مگاوات بود که این رقم نسبت به ۱۶ هزار مگاوات سال گذشته، نشاندهنده بهبود شرایط است. یکی از دلایل اصلی این بهبود، توسعه بهرهبرداری از انرژی خورشیدی است که ظرفیت آن در کشور از هزار و ۸۰۰ مگاوات، به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده و هدفگذاری شده است تا پایان شهریورماه به ۱۱ هزار مگاوات افزایش یابد.
او افزود: در طول ایام جنگ، ۵ هزار مگاوات انرژی نیروگاهی در سطح کشور از دست رفت و همچنین برخی پتروشیمیها و صنایع فلزی که پیش از جنگ بخشی از برق مورد نیاز خود را تولید و به شبکه تزریق میکردند، اکنون مصرفکننده برق عمومی هستند.
عبداللهیان همچنین گفت: پیک مصرف برق استان در ۵ مرداد ۱۴۰۵ با میزان ۴۸۳ مگاوات ثبت شد؛ این در حالی است که نیاز مصرف استان ۵۷۴ مگاوات تعیین شده بود که با مدیریت صحیح، این میزان کاهش یافت.
او یادآور شد: ناترازی موجود در بخشهای مختلف مدیریت میشود؛ به طوری که در بخش کشاورزی ۱۹ ساعت برق در اختیار کشاورزان قرار میگیرد، در شهرکهای صنعتی یک روز قطع برق اعمال میشود و در بخش خانگی نیز روزانه ۲ ساعت مدیریت مصرف با اطلاع قبلی صورت میگیرد.
مدیر عامل شرکت توزیع برق استان اردبیل در ادامه با بیان اینکه ۸۵ درصد مشترکین استان الگوی مصرف را رعایت میکنند، افزود: ۱۵ درصد باقیمانده که الگوی مصرف را رعایت نمیکنند، در سه بخش دستهبندی شدهاند. بخش اول شامل ۳ هزار و ۳۰۰ مشترک خانگی و ۲ هزار و ۳۰۰ مشترک تجاری هستند که ۲.۵ برابر الگو مصرف دارند و با هوشمندسازی کنتورها، در صورت عدم رعایت الگو، برق آنها بهطور متناوب قطع و وصل میشود.
عبداللهیان افزود: گروه دوم شامل ۱۹ تا ۲۰ هزار مشترک با مصرف ۲ برابر الگو و گروه سوم شامل ۶۰ هزار مشترک با مصرف ۱.۵ برابر الگو هستند که برنامهریزی برای هوشمندسازی کنتورهای آنها در دستور کار قرار دارد. طی سه سال اخیر تمام کنتورهای ارائهشده هوشمند بوده و کنتورهای قدیمی پرمصرف نیز در حال تبدیل به هوشمند هستند.
منبع: شرکت برق