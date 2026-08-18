باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا مالی در آخرین اردوی تیم ملی والیبال گفت: از همه زحمات شما تشکر می‌کنم. ۱۵ ماه است که در جنگ و شرایط خاص هستیم. با همه مشکلات اعزام شدیم. خودتان زحمت کشیدید و مردم در جریان زحمات شما هستند. بازی‌هایی دیده‌ام که فارغ از نتیجه، جنگیدید. مردم قدردان شما هستند. در فاصله شهریور تا مهر پروسه سختی دارید.

وزیر ورزش افزود: تلاش ما این است که شما با بهترین شرایط در مسابقات حضور پیدا کنید. همه امکانات ورزش در اختیارتان است تا نتایج خوبی به دست بیاورید. فارغ از نتایج، شما برای ما عزیز هستید و بچه‌های ما هستید.

او افزود: وقتی هر کدام آسیب می‌بینید مردم ناراحت می‌شوند و دلشان درد می‌گیرد. بنابراین باید قدردان باشیم و برایتان دعا می‌کنیم.

او با اشاره به اردوی روسیه پیش از قهرمانی آسیا گفت: به نظر می‌رسد اردوی خوبی باشد و ما برایتان دعا می‌کنیم در مسابقات پیش رو هم موفق باشید. بعد از مسابقات هم باید بازسازی این سالن را انجام بدهیم.

دنیامالی در واکنش به درخواست اسماعیل‌نژاد مبنی بر ایجاد کمپ والیبال گفت: پیگیری ما باید بهتر باشد. برنامه‌های خوبی داریم. چند سالن را در مازندران و کرج پیگیری می‌کنیم که کمپ تیم ملی باشد. قرار است پنج کمپ تیم ملی در کل کشور داشته باشیم اما هنر شما این بوده که با همین کمپ والیبال را به اینجا رسانده‌اید.