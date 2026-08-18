باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - امروز سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ در زمان انتشار این خبر هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۹۱ میلیون تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۹۱ میلیون تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۸۹ میلیون تومان
|نیم سکه
|۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۲۸ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۲۵ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان