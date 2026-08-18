باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه استقلال در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از کسب سهمیه حضور در لیگ نخبگان آسیا، این باشگاه در چارچوب الزامات و فرآیندهای اعلام‌شده، کشورهای امارات، قطر، عراق و ازبکستان را به‌عنوان گزینه‌های اولیه میزبانی معرفی کرد و مکاتبات رسمی لازم نیز با فدراسیون‌های فوتبال این کشورها انجام شد. با این حال هیچ‌یک از سه کشور (امارات، قطر و ازبکستان) آمادگی پذیرش میزبانی دیدارهای استقلال را نداشتند و کشور عراق تأییدیه اولیه بابت میزبانی را اعلام کرد.

در ادامه موضوع میزبانی در کشور عمان نیز مورد بررسی قرار گرفت اما با توجه به نداشتن تجربه میزبانی مسابقات لیگ نخبگان آسیا و احتمال بروز مشکلات و محدودیت‌های اجرایی، این گزینه در نهایت از سوی باشگاه انتخاب نشد.

با توجه به اهمیت حضور و حمایت هواداران از تیم استقلال و با هدف فراهم کردن شرایطی که امکان حضور تعداد بیشتری از هواداران در ورزشگاه وجود داشته باشد، عراق به‌عنوان گزینه مناسب‌تر مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله نخست، نام استقلال برای میزبانی در این کشور مطرح شد.

پس از آن با توجه به اینکه باشگاه تراکتور نیز با مشکلات مشابهی در زمینه میزبانی مواجه شده بود، فدراسیون فوتبال ایران نام این تیم را نیز به فدراسیون فوتبال عراق پیشنهاد کرد. در ادامه کنفدراسیون فوتبال آسیا طی مکاتبه‌ای اعلام کرد که با توجه به حضور یک نماینده عراقی در رقابت‌های آسیایی، امکان معرفی همزمان سه تیم برای میزبانی در یک ورزشگاه وجود ندارد.

بر همین اساس باشگاه تراکتور، کشور عمان را به‌عنوان محل میزبانی معرفی کرد و در نهایت باشگاه استقلال و نماینده عراق به عنوان دو میزبان احتمالی در کشور عراق، به کنفدراسیون فوتبال آسیا معرفی شدند.

بر اساس فرآیند تعیین‌شده، مقرر شد پس از انجام قرعه‌کشی و مشخص شدن برنامه و بازی‌های مرحله لیگ نخبگان، فدراسیون فوتبال عراق بررسی‌های نهایی را انجام داده و تأییدیه لازم برای میزبانی استقلال را صادر کند.

همچنین روز گذشته نمایندگان باشگاه استقلال که به‌منظور حضور در ورک‌شاپ و مراسم قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا در مالزی حضور دارند، در جلسه‌ای با مسئولان کنفدراسیون فوتبال آسیا و آقای لی، رئیس لیگ نخبگان آسیا، آخرین وضعیت میزبانی استقلال را مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه نیز مقرر شد پس از انجام قرعه‌کشی نهایی و مشخص شدن مسابقات استقلال، وضعیت میزبانی این تیم در کشور عراق به‌صورت نهایی تعیین شود.

باشگاه استقلال تأکید می‌کند که موضوع میزبانی از ابتدا با جدیت و در چارچوب فرآیندهای رسمی دنبال شده و تمامی اقدامات و مکاتبات لازم از سوی باشگاه و فدراسیون فوتبال ایران انجام شده است.

بدیهی است به محض نهایی شدن فرآیند و دریافت تأییدیه رسمی، جزئیات محل برگزاری دیدارهای استقلال در لیگ نخبگان آسیا از طریق سایت و رسانه‌های رسمی باشگاه به اطلاع هواداران خواهد رسید.

باشگاه استقلال ضمن قدردانی از صبوری و حمایت همیشگی هواداران، تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا شرایطی فراهم شود که آبی‌پوشان در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی آسیا، با بیشترین حمایت ممکن از سوی هواداران خود به میدان بروند.