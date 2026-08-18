باشگاه خبرنگاران جوان - با گذشت حدود دو سال از آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، فاصله میان وعده‌های انتخاباتی او و واقعیت اقتصاد آمریکا بیشتر شده است؛ قیمت مواد غذایی و هزینه‌های زندگی افزایش یافته و پس از جنگ علیه ایران و بسته ماندن تنگه هرمز، فشار هزینه‌ها بر خانوار‌های آمریکایی به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های رأی‌دهندگان تبدیل شده است.نظرسنجی مشترک رویترز و ایپسوس نیز نشان می‌دهد آمریکایی‌ها برای نخستین بار در یک دهه، مدیریت اقتصادی دموکرات‌ها را به جمهوری‌خواهان ترجیح می‌دهند.

این روند در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره برای جمهوری‌خواهان هشداردهنده است. نظرسنجی فایننشال تایمز از برتری ۴۴ درصدی دموکرات‌ها در برابر ۳۹ درصد جمهوری‌خواهان حکایت دارد؛ ۵۳ درصد آمریکایی‌ها نیز گفته‌اند وضعیت مالی‌شان از زمان بازگشت ترامپ بدتر شده و ۶۴ درصد از عملکرد اقتصادی او، به‌ویژه در مهار تورم و هزینه‌های زندگی، ناراضی‌اند. تحلیلگران معتقدند پایان سریع‌تر جنگ ایران و کاهش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی، از معدود راه‌های جلوگیری از ریزش بیشتر آرای جمهوری‌خواهان است.