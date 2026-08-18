سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد: با توجه به نزدیک بودن زمان برگزاری آزمون سراسری، روند رسیدگی به درخواست‌های تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان در تمام ادارات ثبت احوال کشور با اولویت دنبال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، با هدف تسهیل امور داوطلبان کنکور سراسری و رفع دغدغه‌های آنان، ارائه خدمات مرتبط با تعویض و عکسدار شدن شناسنامه داوطلبان در این ایام با اولویت رسیدگی و فرآیند صدور و تحویل شناسنامه در کوتاه‌ترین زمان انجام شده است.

آن دسته از داوطلبان آزمون سراسری که شناسنامه خود را عکس‌دار نکرده‌اند، می‌توانند در روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه، ۲۷ و ۲۸ مردادماه، با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ورود به جلسه و دو قطعه عکس، به نزدیک‌ترین اداره ثبت احوال مراجعه کنند، مراجعه پدر دانش‌آموزان نیز بلامانع است.

برچسب ها: شناسنامه ، ثبت احوال
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