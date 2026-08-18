چمران: نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام رهبر شهید در دست بررسی است

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: متاسفانه فعلا جایی مناسب پیدا نکرده‌ایم که به نام رهبر شهید نامگذاری شود. پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد پیشنهاد شده بود اما معابر دیگر نیز باید پیش‌بینی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه لایحه بیمه تکمیلی کارکنان شهرداری تهران امروز بررسی می‌شود، اظهار کرد: اصلاح آیین نامه دفاتر خدمات الکترونیک نیز در این جلسه بررسی می‌شود. تعدادی نامگذاری معابر و گزارش حسابرسی برای سال مالی ۱۴۰۴ نیز در دستور قرار دارد که از نظر شورا و شهرداری اقدام ارزشمندی است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه فلسفه دفاتر خدمات الکترونیک برون‌سپاری برخی خدمات بود، یادآور شد: برخی خدمات این دفاتر مجدداً در شهرداری نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. در طرح کاهش زمان صدور پروانه تلاش بر این بود که بخش‌های موازی تقریباً حذف شود.

وی با تاکید بر اینکه قرار بر این شد معاونت حمل و نقل و ترافیک گزارشی فوری در مورد کیفیت سوخت ارائه دهد، گفت: کیفیت سوخت باید استاندارد خاصی داشته باشد که بنده روز گذشته به آنها توصیه کردم که موضوع پیگیری شود و هم بنده و هم شهردار نامه‌هایی در این خصوص ارسال خواهیم کرد که کیفیت آنها ارتقاء یابد.

چمران با بیان اینکه زندان اوین در دره خاصی قرار گرفته و دره اوین یک دره محیط زیستی و تنفسی برای تهران است، گفت: اطلاعی به ما در خصوص انتقال زندان اوین داده نشده است. در گذشته مباحثی مطرح شد که زمینی جایگزینی به جای زندان اوین در نظر گرفته شود اما زمین مناسب تهیه نشد و به نتیجه نرسید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه نامگذاری معبر کنار وزارت راه و شهرسازی رسمی نبود، تصریح کرد: بلواری به نام شهید یادمان در شهرک قدس وجود دارد و قرار بر این شد که این معبر به نام شهید رستمی وزیر اسبق نفت نامگذاری شود. 

وی ادامه داد: متاسفانه تعداد معابر و بزرگراه‌ها در تهران کافی نیست و هنوز معبری برای نامگذاری به نام سرلشکر شهید پاکپور و شهید سرلشکر موسوی پیدا نکرده ایم. متاسفانه فعلا جایی مناسب پیدا نکرده‌ایم که به نام رهبر شهید نامگذاری شود. پیش از این بوستان ولایت و فرودگاه مهرآباد پیشنهاد شده بود اما معابر دیگر نیز باید پیش‌بینی شود.

چمران با بیان اینکه به تذکرات در خصوص انتقال نمایشگاه بین‌المللی توجهی نشد، اظهار کرد: ما جلسات مختلفی برگزار کردیم و دادستان کل نیز در این خصوص نامه‌ای ارسال کرد اما توجهی به آن نشد. رسانه‌ها نیز تاکید و پیگیری خاصی در این زمینه نداشتند. 

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد خرید و فروش توکن در شهرداری گفت: باید به شهرداری اعلام کنیم که در مورد مسکن و فروش توکن گزارشاتی داده شود. 

منبع: شهر

برچسب ها: مهدی چمران ، شورای شهر ، نامگذاری معابر ، نمایشگاه بین‌المللی
خبرهای مرتبط
عضو شورای شهر تهران هشدار داد:
بی‌توجهی به ایمنی مراکز اقامتی نگران‌کننده است/ تأییدیه آتش‌نشانی باید شرط تمدید مجوز هتل‌ها شود
مدیریت پسماند زاهدان از مرحله جمع‌آوری به سمت بازیافت می‌رود
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران:
خبر جمع‌آوری سنگ‌فرش‌ها تقطیع شده بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
راز فرار دختر جوان تا اسارت شیطانی
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های «دیپ‌فیک»؛ صدای عزیزانتان را هم باور نکنید
عمره از سر گرفته می شود
شلیک پلیس برای پایان شرارت در فردوس شرق؛ ۴ اراذل و اوباش دستگیر شدند
اعمال قانون بیش از ۱۴۶ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال در پایتخت
آغاز بازگشت ۵ هواپیما به چرخه پروازی آسمان
لزوم حرکت به سمت ساختار مبتنی بر اندیشه
دستگیری «عامل نفوذی» در تهران؛ ارسال تصاویر و مختصات نقاط راهبردی تحت رصد پلیس
چمران: نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام رهبر شهید در دست بررسی است
تسریع در صدور و تحویل شناسنامه داوطلبان آزمون سراسری
آخرین اخبار
شرایط بازنشستگی آتش‌نشانان نیازمند بازنگری است
چمران: نامگذاری فرودگاه مهرآباد و بوستان ولایت به نام رهبر شهید در دست بررسی است
تسریع در صدور و تحویل شناسنامه داوطلبان آزمون سراسری
دستگیری «عامل نفوذی» در تهران؛ ارسال تصاویر و مختصات نقاط راهبردی تحت رصد پلیس
شلیک پلیس برای پایان شرارت در فردوس شرق؛ ۴ اراذل و اوباش دستگیر شدند
آغاز بازگشت ۵ هواپیما به چرخه پروازی آسمان
راز فرار دختر جوان تا اسارت شیطانی
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری‌های «دیپ‌فیک»؛ صدای عزیزانتان را هم باور نکنید
عمره از سر گرفته می شود
اعمال قانون بیش از ۱۴۶ هزار فقره تخلف پلاک از ابتدای سال در پایتخت
لزوم حرکت به سمت ساختار مبتنی بر اندیشه
افتتاح اولین جایگاه شارژ برقی ویژه تاکسیرانان تهرانی
دادستانی تهران علیه برنامه اینترنتی «آزاد» به اتهام نشر اکاذیب اعلام جرم کرد
آغاز عملیات عمره با اعزام ۱۸ هزار عمره‌گزار به سرزمین وحی
منطقه ۱۸ در صدر مناطق ۲۲گانه تهران ایستاد
۲۴۰۰ واحد در جنگ اخیر آسیب دیدند/ اجرای ۸۵ پروژه در منطقه
تمهیدات ویژه مترو برای مراسم چهلم آقای شهید
ضمانت وام‌های قرض‌الحسنه اشتغال زنان/ شناسایی ۴۳۵ هزار خانوار جدید دهک اول تا سوم
قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بر بازار تشکیل شد
قوه قضاییه: گمانه‌زنی‌ها درباره تغییرات مدیریتی در عدلیه ناصحیح است
درخواست پلیس از دولت؛ به ایمنی راه و خودرو توجه ویژه کنید/ آغاز طرح ساماندهی مالکیت موتورسیکلت‌ها
هوای تهران قابل قبول شد
اژه‌ای: تغییر و جابجایی برخی مسئولان قضایی در راه است