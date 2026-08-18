اداره کل هواشناسی استان اردبیل اعلام کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، از امروز دمای هوا در اردبیل افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی استان اردبیل در پیش بینی آخرین وضعیت آب و هوای استان اردبیل از نقشه‌های هواشناسی از افزایش تدریجی دمای هوا از امروز خبر می‌دهند.
از امروز تا پنجشنبه ۲۹ مرداد، آسمان استان غالباً صاف تا نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا نیز به‌تدریج افزایش خواهد یافت. بر اساس این پیش‌بینی، در روز‌های پایانی هفته با تقویت پرفشار سطح زمین، وزش باد به پدیده غالب جوی تبدیل خواهد شد و در نوار شرقی، دشت اردبیل و مناطق جنوبی استان، وزش باد نسبتاً تند تا شدید دور از انتظار نیست. از نظر بارشی نیز تا پایان هفته جاری، سامانه بارشی فعالی در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود؛ با این حال در ساعات بعدازظهر و شب، به دلیل شرایط فصلی و محلی، احتمال وقوع رگبار‌های موقتی به‌ویژه در ارتفاعات استان وجود دارد.
منبع: هواشناسی

برچسب ها: افزایش دمای هوا ، وزش باد ، رگبارهای پراکنده
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