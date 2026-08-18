باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - براتی سرپرست صندوق کارآفرینی امید خراسان جنوبی در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار گفت: صندوق کارآفرینی امید استان در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ از محل اعتبارات قرارداد همکاری فی مابین صندوق و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق ۷۷ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۳۷ میلیارد تومان برای ایجاد و توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت ۲۲ مگاوات پرداخت نموده است که استان برتر در پرداخت تسهیلات به نیروگاه‌های خورشیدی در سطح کشور می‌باشد.

او افزود: صندوق کارآفرینی امید استان در سال ۱۴۰۴ از محل کلیه قرارداد‌ها و تفاهم نامه‌های همکاری با دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی ۴۱۶ فقره تسهیلات به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان در کلیه بخش‌های اقتصادی پرداخت نموده است.

براتی ادامه داد: مبلغ تسهیلات پرداخت شده در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال ۱۴۰۳ (۱۵۳ میلیارد تومان) ، ۱۸۸ درصد رشد داشته است.