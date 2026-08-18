باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان، رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام با اشاره به ظرفیت مرز مهران در میزبانی از زائران اربعین اظهار داشت: نزدیک به ۶۰ درصد زائران زمینی اربعین از مرز مهران برای سفر به عتبات عالیات عبور می‌کنند و این موضوع فرصت بزرگی برای مردم استان ایلام فراهم کرده است تا در مسیر خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) افتخاری بی‌بدیل است، افزود: نیرو‌های نظامی، انتظامی و امنیتی که در مسیر تردد زائران حضور دارند باید با روی گشاده، اخلاق نیک، صبر و بردباری پذیرای عاشقان اهل‌بیت (ع) باشند و این فرصت ارزشمند را قدر بدانند.

ایستادگی ملت ایران ریشه‌ای تاریخی دارد

پورخاقان در ادامه با اشاره به سابقه دشمنی قدرت‌های استکباری با ملت ایران عنوان کرد: ایستادگی مردم ایران در برابر دشمنان و کینه‌توزی استکبار، ریشه‌ای تاریخی دارد و ملت ایران طی دهه‌های گذشته بار‌ها در برابر توطئه‌ها و فشار‌های خارجی ایستادگی کرده است.

وی افزود: دشمنی آمریکا و هم‌پیمانانش با ملت ایران از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ آشکار شد، اما مردم ایران در دوران دفاع مقدس، رویارویی‌های نظامی و همچنین جنگ ترکیبی و پیچیده اخیر نشان دادند که در برابر توطئه‌ها و فشار‌های دشمن هرگز عقب‌نشینی نخواهند کرد.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح نقش نیرو‌های مسلح در صیانت از کشور را ستود و گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با روحیه‌ای جهادی و فداکارانه در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند و با تکیه بر توان دفاعی بومی اجازه نداده‌اند هیچ بیگانه‌ای به خاک کشور دست‌اندازی کند.

پورخاقان خاطرنشان کرد: نیرو‌های جان‌برکف کشور در برابر تهدیدات و نقشه‌های شوم استکبار با قدرت ایستادگی کرده‌اند و اقتدار دفاعی امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل همین روحیه مقاومت، مجاهدت و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است.

کوتاهی در جهاد تبیین؛ دشمن از خلأ روایت‌گری استفاده می‌کند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در حوزه روشنگری و جهاد تبیین اظهار داشت: در بازگویی حقایق تاریخی و تشریح دستاورد‌های کشور برای نسل جوان کوتاهی کرده‌ایم و همین خلأ موجب شده دشمن در فضای مجازی فرصت بیشتری برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و القای روایت‌های نادرست پیدا کند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح تأکید کرد: برای مقابله با این جریان باید با روشنگری دقیق، هوشمندانه و به‌هنگام، واقعیت‌ها را برای نسل جوان تبیین کنیم و اجازه ندهیم روایت‌های جعلی و تحریف‌شده جای حقیقت را بگیرد.

بهبود معیشت نیرو‌های مسلح؛ ضرورتی برای امنیت پایدار

پورخاقان همچنین با اشاره به دغدغه‌های معیشتی نیرو‌های مسلح گفت: برخلاف برخی شایعات بی‌اساس، نیرو‌های مسلح حقوق‌های نجومی دریافت نمی‌کنند و مسئولان به خوبی از مشکلات معیشتی و فشار‌های اقتصادی واردشده بر این قشر آگاه هستند.

وی افزود: برطرف کردن نیاز‌های نیرو‌های مسلح و تأمین معیشت آنان، بر اساس آموزه‌های دینی و وظایف حاکمیتی، یک ضرورت است؛ زیرا نیرو‌هایی که وظیفه پاسداری از مرز‌ها و امنیت کشور را بر عهده دارند باید از حداقل دغدغه‌های معیشتی برخوردار باشند تا بتوانند با آرامش خاطر به وظایف خطیر خود عمل کنند.

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ادامه داد: توجه به وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه با امنیت پایدار کشور ارتباط مستقیم دارد و باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

پیشگیری از جرم در نیرو‌های مسلح نیازمند هم‌افزایی است

پورخاقان رسالت اصلی سازمان قضایی نیرو‌های مسلح را صیانت از نیرو‌های مسلح و پیشگیری از لغزش آنان عنوان کرد و گفت: پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌های نظامی یک مسئولیت جمعی است و بدون همکاری و هم‌افزایی فرماندهان، مجموعه‌های عقیدتی ـ سیاسی و نهاد‌های حفاظتی نمی‌توان در این زمینه به نتیجه مطلوب رسید.

وی تأکید کرد: هدف سازمان قضایی نیرو‌های مسلح صرفاً برخورد پس از وقوع جرم نیست، بلکه باید با اقدامات پیشگیرانه، آموزش، نظارت و همکاری با فرماندهان و مجموعه‌های مرتبط، زمینه بروز تخلف و جرم در یگان‌ها را کاهش داد.

تغییر رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام

در پایان این آیین که با حضور مسئولان استانی، فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، از تلاش‌های هفت‌ساله عباس گوهری، رئیس پیشین سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام، با اهدای لوح تقدیر قدردانی شد.

همچنین با قرائت حکم رئیس قوه قضائیه، ایوب نوریان به عنوان رئیس جدید سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام و رضا امیری‌مقدم به عنوان دادستان نظامی استان معرفی شدند.

با آغاز فعالیت مدیریت جدید، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان ایلام مأموریت خود را در حوزه صیانت از نیرو‌های مسلح، پیشگیری از وقوع جرم، تقویت سلامت اداری و قضایی یگان‌ها و حمایت از امنیت پایدار در این استان مرزی ادامه خواهد داد.