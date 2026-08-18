باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسی گفت: این طرح‌ها نقش مهمی در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بهبود دسترسی شهرها، توسعه سکونتگاه‌های شهری و افزایش کیفیت زندگی مردم منطقه دارد.

مهدی پارسی اظهار کرد: این پروژه‌ها مجموعه‌ای از طرح‌های بزرگراهی و راه اصلی، نهضت ملی مسکن و طرح‌های بازآفرینی شهری را شامل می‌شود که با هدف رفع محرومیت زیرساختی، افزایش ایمنی تردد و پاسخگویی به نیازهای عمرانی و سکونتی مردم اجرا شده است.

وی افزود: در بخش راه ۸۹ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی آماده افتتاح شده که ارزش روز این پروژه‌ها بیش از ۶ هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود که افتتاح آنها می‌تواند بخش مهمی از نیازهای ارتباطی و حمل‌ونقلی سیستان و بلوچستان را پاسخ دهد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: توسعه محورهای بزرگراهی و راه‌های اصلی، علاوه بر کاهش زمان سفر و افزایش ایمنی عبور و مرور، موجب تسهیل جابه‌جایی کالا و مسافر، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تقویت پیوند ملی و بین المللی در این استان مرزی می‌شود و از این منظر اجرای این طرح‌ها از اهمیت ویژه‌ای در توسعه اقتصادی منطقه برخوردار است.

پارسی تصریح کرد: سیستان و بلوچستان به دلیل گستردگی جغرافیایی و فاصله زیاد میان شهرها و مراکز جمعیتی نیازمند توسعه مستمر شبکه راه‌های ارتباطی است و تکمیل و افتتاح پروژه‌های بزرگراهی می‌تواند زمینه مناسب‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی، گردشگری، تجارت و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات فراهم کند.

وی به پروژه‌های حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: همزمان با هفته دولت ۱۲۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در زاهدان نیز آماده افتتاح است که ارزش سرمایه‌گذاری این واحدها در مجموع بیش از ۳۶۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: واحدهای آماده بهره‌برداری نهضت ملی مسکن در زاهدان با هدف تامین مسکن اقشار واجد شرایط و کمک به پاسخگویی به نیاز روزافزون شهروندان اجرا شده‌اند و هر یک از این واحدها دارای زیربنایی حدود ۱۳۰ مترمربع هستند که می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای سکونت خانوارهای بهره‌مند فراهم کند.

پارسی اظهار کرد: همچنین اجرای طرح نهضت ملی مسکن علاوه بر تامین سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن آثار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد و موجب رونق فعالیت در بخش‌های مختلف ساخت‌وساز، اشتغال‌زایی، افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی و فعال شدن زنجیره‌ای از مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان می‌شود.

وی همچنین از آماده بهره‌برداری بودن چهار پروژه بازآفرینی شهری در شمال سیستان و بلوچستان خبر داد و گفت: این طرح‌ها با اعتباری بیش از ۵۶ میلیارد تومان اجرا شده و مجموعه‌ای از اقدامات عمرانی، خدماتی، فرهنگی و ورزشی را در مناطق هدف بازآفرینی شهری در بر می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این چهار پروژه شامل احداث کلانتری و سالن ورزشی در شیرآباد، کتابخانه در زابل و بهسازی میدان بردبار است که هر یک با هدف ارتقای سرانه‌های خدماتی و بهبود کیفیت محیط شهری در مناطق هدف اجرا شده‌اند.

پارسی با اشاره به اهمیت طرح‌های بازآفرینی شهری افزود: اجرای این پروژه‌ها تنها به احداث یک ساختمان یا فضای جدید محدود نمی‌شود بلکه توسعه زیرساخت‌های خدماتی، فرهنگی، انتظامی و ورزشی می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت زندگی، افزایش امنیت اجتماعی، تقویت سرمایه اجتماعی و بهبود سیمای شهری را فراهم کند و نقش موثری در احیای بافت‌های کمتر برخوردار داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه پروژه‌های آماده افتتاح هفته دولت در حوزه‌های راه، مسکن و بازآفرینی شهری بخشی از برنامه‌های دولت برای توسعه متوازن زیرساخت‌ها در سیستان و بلوچستان است که افتتاح آنها علاوه بر افزایش ظرفیت‌های عمرانی استان، آثار مستقیم و ملموسی در زندگی مردم خواهد داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تاکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح‌ها ایجاد زیرساخت‌های پایدار، ارتقای رفاه عمومی، افزایش ایمنی و سهولت تردد، تامین مسکن، تقویت مناسبات مرزی و بین المللی و فراهم کردن بستر مناسب برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه است.

منبع راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان