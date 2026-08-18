قرعه‌کشی لیگ نخبگان آسیا برگزار شد و استقلال و تراکتور حریفان خود را شناختند؛ دو نماینده ایران در مسیر صعود، هشت دیدار سخت پیش رو دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان- قرعه‌کشی فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد و نمایندگان منطقه غرب آسیا رقبای خود را شناختند. استقلال و تراکتور، دو نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها، از این پس باید خود را برای هشت دیدار مرحله گروهی آماده کنند؛ مسابقاتی که نیمی از آنها در خانه و نیمی دیگر خارج از خانه برگزار خواهد شد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، استقلال در این مرحله با العین امارات، السد قطر، شباب‌الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر روبه‌رو می‌شود.

آبی‌پوشان چهار دیدار خود را در خانه مقابل العین، شباب‌الاهلی، الغرافه و پاختاکور برگزار خواهند کرد و در چهار مسابقه خارج از خانه نیز برابر السد، نفتچی، الوصل و الشمال قرار می‌گیرند.

تراکتور نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته و باید مقابل العین، السد، شباب‌الاهلی، نفتچی، الغرافه، الوصل، پاختاکور و الشمال به میدان برود. دیدار‌های خانگی تراکتور برابر العین، شباب‌الاهلی، الغرافه و پاختاکور خواهد بود و چهار مسابقه خارج از خانه این تیم نیز مقابل السد، نفتچی، الوصل و الشمال برگزار می‌شود.

در میان تیم‌های حاضر در منطقه غرب، نام مدعیان قدرتمندی همچون الاهلی، الهلال، النصر، السد و العین دیده می‌شود؛ تیم‌هایی که رقابت برای صعود را دشوارتر خواهند کرد. الاهلی عربستان نیز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، یکی از مدعیان اصلی فصل جدید محسوب می‌شود.

حالا استقلال و تراکتور باید در هشت مسابقه حساس مرحله گروهی برای رسیدن به مرحله حذفی بجنگند؛ مسیری که کوچک‌ترین لغزش در آن می‌تواند معادلات صعود را تغییر دهد.

برچسب ها: تراکتور ، استقلال ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
لیگ برتر فوتبال؛
نساجی ۰ - ۱ استقلال/ دومین پیروزی متوالی آبی پوشان با بختیاری زاده + فیلم
لیگ قهرمانان آسیا ۲:
روشن تاجیکستان ۱ - ۳ تراکتور ایران/ شاگردان اسکوچیچ تنها پیروز ایران در هفته سوم آسیا+ فیلم
لیگ قهرمانان آسیا / تراکتور سازی _ الشارجه امارات
لیگ قهرمانان آسیا؛
التعاون عربستان حریف تراکتور شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
آخرین اخبار
شرط موافقت پرسپولیس برای حضور تماشاگران در بازی با تراکتور
از خودگذشتگی بازیکنان پرسپولیس حائز اهمیت است/ بازی با تراکتور جذابیت خاص خود را دارد
پنالتی در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد/ آینده سختی در داوری پیش رو داریم
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم