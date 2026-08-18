باشگاه خبرنگاران جوان- قرعه‌کشی فصل جدید لیگ نخبگان آسیا در کوالالامپور مالزی برگزار شد و نمایندگان منطقه غرب آسیا رقبای خود را شناختند. استقلال و تراکتور، دو نماینده فوتبال ایران در این رقابت‌ها، از این پس باید خود را برای هشت دیدار مرحله گروهی آماده کنند؛ مسابقاتی که نیمی از آنها در خانه و نیمی دیگر خارج از خانه برگزار خواهد شد.

بر اساس قرعه‌کشی انجام‌شده، استقلال در این مرحله با العین امارات، السد قطر، شباب‌الاهلی امارات، نفتچی ازبکستان، الغرافه قطر، الوصل امارات، پاختاکور ازبکستان و الشمال قطر روبه‌رو می‌شود.

آبی‌پوشان چهار دیدار خود را در خانه مقابل العین، شباب‌الاهلی، الغرافه و پاختاکور برگزار خواهند کرد و در چهار مسابقه خارج از خانه نیز برابر السد، نفتچی، الوصل و الشمال قرار می‌گیرند.

تراکتور نیز در مسیر مشابهی قرار گرفته و باید مقابل العین، السد، شباب‌الاهلی، نفتچی، الغرافه، الوصل، پاختاکور و الشمال به میدان برود. دیدار‌های خانگی تراکتور برابر العین، شباب‌الاهلی، الغرافه و پاختاکور خواهد بود و چهار مسابقه خارج از خانه این تیم نیز مقابل السد، نفتچی، الوصل و الشمال برگزار می‌شود.

در میان تیم‌های حاضر در منطقه غرب، نام مدعیان قدرتمندی همچون الاهلی، الهلال، النصر، السد و العین دیده می‌شود؛ تیم‌هایی که رقابت برای صعود را دشوارتر خواهند کرد. الاهلی عربستان نیز به عنوان مدافع عنوان قهرمانی، یکی از مدعیان اصلی فصل جدید محسوب می‌شود.

حالا استقلال و تراکتور باید در هشت مسابقه حساس مرحله گروهی برای رسیدن به مرحله حذفی بجنگند؛ مسیری که کوچک‌ترین لغزش در آن می‌تواند معادلات صعود را تغییر دهد.