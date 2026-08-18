باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی شخصیت والای شهید بهشتی + فیلم

شخصیت شهید بهشتی از چند جهت قابل توجه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سید محمد بهشتی یکی از چهره‌های ماندگار در تاریخ ایران اسلامی است که دارای شخصیت خاص و منحصربه فردی بود. در همین رابطه محمدعلی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد.

مطالب مرتبط
معرفی شخصیت والای شهید بهشتی + فیلم
young journalists club

۱۶۸ شب ایستادگی مردم و یاد کودکان شهید میناب + فیلم

معرفی شخصیت والای شهید بهشتی + فیلم
young journalists club

صدای ماندگار فرمانده سپاه کردستان + فیلم

معرفی شخصیت والای شهید بهشتی + فیلم
young journalists club

روایت راویان دفاع مقدس در دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۷۸۱

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۷۶۴

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۴۳

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۴۰

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۳۸

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha