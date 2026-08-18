عضو شورای شهر گفت: مسائل و مشکلات آتش‌نشانان، از جمله موضوع بازنشستگی و نیاز‌های تجهیزاتی، از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در جلسه ۴۲۵ صحن علنی شورای شهر تهران، ضمن قدردانی از همه خدمات آتش‌نشانان در حوادث مختلف و بویژه جنگ تحمیلی اخیر گفت: آتش‌نشانان در شرایطی که احتمال اصابت مجدد موشک وجود داشت، برای نجات جان شهروندان در محل حادثه حاضر شدند.

وی گفت: در جریان جنگ مشخص شد برخی تجهیزات مورد نیاز آتش‌نشانان در اختیار این مجموعه نبوده است و این موضوع باید به‌صورت جدی بررسی شود و در کمیسیون‌های تخصصی شورا جلسه‌ای با مسئولان آتش‌نشانی برگزار خواهیم کرد تا نیاز‌های تجهیزاتی این مجموعه با توجه به شرایط بحرانی و جنگی بررسی و پیگیری شود.

وی ادامه داد:  آتش‌نشانانی که تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند با ۲۰ سال سابقه امکان بازنشستگی دارند، اما همکاران آنها که تحت پوشش صندوق شهرداری هستند باید ۳۰ سال خدمت کنند و این تفاوت نیازمند بازنگری است، مسائل و مشکلات آتش‌نشانان، از جمله موضوع بازنشستگی و نیاز‌های تجهیزاتی، در کمیسیون بررسی و از مسیر‌های قانونی پیگیری خواهد شد.

برچسب ها: آتش نشانان ، شورای شهر
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