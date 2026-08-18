مشاور عالی فرمانده کل سپاه با تاکید بر ضرورت تضمین امنیت ایران گفت پایان دادن به درگیری بدون ایجاد بازدارندگی، خطر حمله مجدد دشمن را افزایش می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری راشاتودی بر لزوم دستیابی به حالت بازدارندگی در رویارویی با دشمنان ایران تاکید کرد.

او گفت: «ما باید به حالت بازدارندگی برسیم، زیرا اگر کسی به ایران حمله کند و پس از شکست و دریافت ضربه عقب‌نشینی کند و صفوف خود را دوباره سازماندهی کند و سپس پس از ۶ ماه برگردد، این وضعیت بسیار نامطلوبی برای ما خواهد بود. امنیت ما باید تضمین شود.»

آر تی گزارش داد که او بر ضرورت تضمین امنیت ایران، چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق جنگ تاکید کرد و افزود: امنیت ایران باید تضمین شود. اصل این است که دیپلماسی و جنگ به خودی خود اصل موضوع نیستند؛ بلکه صرفا ابزارند؛ هر دو روش و وسیله‌اند، نه چیزی بیشتر.

او افزود: «ما باید توانایی بازدارندگی خود را بازیابی کنیم. چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ باید مشخص شود که حمله به ایران هزینه‌ای دارد. آمریکا می‌تواند این هزینه را از طریق دیپلماتیک بپردازد، یعنی اگر این کار را انجام دهد، به خواسته‌های مطرح شده توسط سرلشکر رضایی پاسخ دهد، غرامت را از طریق دیپلماتیک بپردازد و هزینه‌ای را که باید بپردازد بپذیرد، آنگاه قادر نخواهد بود برگردد و دوباره تلاش کند. این ممکن است توانایی بازدارندگی ما را بازیابی کند.

این سردار ایرانی اضافه کرد: اگر این کار را نکنند، ما مجبور خواهیم شد با آنها مقابله کنیم. هزینه باید آنقدر بالا باشد که مانع از حمله مجدد هر طرفی به ایران شود. اگر نتوانیم به این هدف دست یابیم. بازدارندگی به یک ضرر قابل توجه برای ما در تلاش برای پایان دادن به جنگ، چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق جنگ، تبدیل خواهد شد. هدف ما ابزار نیست، بلکه بازیابی قدرت بازدارندگی ایران است. همه دیدند که چگونه ما هشت سال جنگ را ادامه دادیم، زمانی که رژیم بعث به ایران حمله کرد تا به این نقطه (نقطه بازیابی توانایی بازدارندگی) برسیم.

او ادامه داد: «برای مثال، وقتی به مرز‌های بین‌المللی یا نقاط خاصی (در طول جنگ با عراق) رسیدیم، می‌توانستیم به مصالحه برسیم و اوضاع را حل کنیم، اما در آن دوره به مهار و بازدارندگی نرسیدیم. دشمن دوباره مسلح می‌شد و به ما حمله می‌کرد.»

وی تاکید کرد که عملیات مرصاد در پایان جنگ ایران و عراق این را ثابت کرد، چرا که با وجود شکست‌هایی که در طول هشت سال جنگ متحمل شدند، به محض اینکه عقب‌نشینی ما را حس کردند، حمله بزرگ دیگری را آغاز کردند که باز هم شکست خورد.

او گفت: «این ماهیت قدرت‌های استکباری و ظالمانی مانند صدام، ترامپ و دیگران است؛ تمایل به تجاوز در ذات این مردان نهفته است. بنابراین، تا زمانی که هزینه سنگینی نپردازند و متوجه نشوند که حمله به یک کشور مستقل برایشان گران تمام خواهد شد، این رویکرد متوقف نخواهد شد. پایان دادن به این موضوع بدون یک عامل بازدارنده قوی، خطری قریب‌الوقوع برای ما ایجاد می‌کند، زیرا ما نخواهیم دانست که آنها چه زمانی می‌توانند برای شروع تجاوزی جدید بسیج شوند.»

منبع: راشاتودی

برچسب ها: جنگ با ایران ، بازدارندگی ایران ، سردار نقدی
خبرهای مرتبط
انتقاد شدید شومر از عملکرد ترامپ در جنگ با ایران
تشکیل گروه چندملیتی پهپاد‌های تهاجمی آمریکا در غرب آسیا
سناتور آمریکایی: هیمنه و سلطه کامل آمریکا رو به افول است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۸:۱۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
در کشور مخارج زیادی وجود دارد که باعث هدر رفت بیت المال می شود،به اسم رونق تولید،که بعضی سودجویان می خواهند وام های
کمکی از سیستم دریافت کنند،می آیند و تولید های کاذب درست می کنند تا برخوردار شوند،مانند شکلات سازی و لواشک سازی،
با طرح پستانک کودک،که نیم ساعت لواشک را به یک پستانک پلاستیکی می چسبانند و به خاطر آن قسمت پلاستیک باید کارخانه ای مشغول شود،به درد نخور،اسراف مواد،هزینه زیاد به دوش
مصرف کننده،وبیت المال.بیایند این الکی ها را حذف کنند،پولش را خرج بازدارندگی کنند.
۰
۱
پاسخ دادن
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
آخرین اخبار
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند
قالیباف: هدف آمریکا چپاول کشور‌های منطقه است/نزار آمیدی:وضعیت نه جنگ، نه صلح باید پایان یابد
عارف: حج و اربعین مکمل یکدیگر در مسیر تقویت وحدت امت اسلامی‌اند
سردار قاآنی: غاصبان فلسطین در سرزمین‌های اشغالی دچار «سرطان اجتماعی» شده‌اند
سید عباس عراقچی: نتایج هماهنگی ایران و عراق در اربعین به‌خوبی نمایان شد
قالیباف: آمریکا عامل ناامنی در منطقه و اخلال در مسیر عادی تجارت است
تشکیل کارگروه ویژه بنزین در مجلس
مسعود پزشکیان: با تمام توان از نیرو‌های مسلح پشتیبانی می‌کنیم
نماز جمعه تهران به امامت حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد اقامه می‌شود
تذکر کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی؛ لزوم افزایش حقوق بر اساس نرخ تورم
«معبر جدید» در تنگه هرمز به‌زودی با بیانیه‌ای مشترک بین ایران با عمان اعلام می‌شود + فیلم
قالیباف با رئیس‌جمهور عراق دیدار کرد
دیدار قالیباف و هیئت پارلمانی ایران با رئیس و نمایندگان مجلس عراق
سرپرست وزارت دفاع: مسیر پیشرفت صنعت دفاعی با قدرت ادامه دارد
بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز کودتای ۲۸ مرداد
پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ ماند
قالیباف: نیرو‌های آمریکایی به دنبال خروج آبرومندانه از منطقه هستند
هشدار رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح در خصوص کمک به ارتش متجاوز آمریکا
قالیباف قبل از عزیمت به بغداد: در آینده منطقه شاهد نظم جدیدی خواهیم بود