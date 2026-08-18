باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، در مصاحبه‌ای با شبکه خبری راشاتودی بر لزوم دستیابی به حالت بازدارندگی در رویارویی با دشمنان ایران تاکید کرد.

او گفت: «ما باید به حالت بازدارندگی برسیم، زیرا اگر کسی به ایران حمله کند و پس از شکست و دریافت ضربه عقب‌نشینی کند و صفوف خود را دوباره سازماندهی کند و سپس پس از ۶ ماه برگردد، این وضعیت بسیار نامطلوبی برای ما خواهد بود. امنیت ما باید تضمین شود.»

آر تی گزارش داد که او بر ضرورت تضمین امنیت ایران، چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق جنگ تاکید کرد و افزود: امنیت ایران باید تضمین شود. اصل این است که دیپلماسی و جنگ به خودی خود اصل موضوع نیستند؛ بلکه صرفا ابزارند؛ هر دو روش و وسیله‌اند، نه چیزی بیشتر.

او افزود: «ما باید توانایی بازدارندگی خود را بازیابی کنیم. چگونه می‌توان به این هدف دست یافت؟ باید مشخص شود که حمله به ایران هزینه‌ای دارد. آمریکا می‌تواند این هزینه را از طریق دیپلماتیک بپردازد، یعنی اگر این کار را انجام دهد، به خواسته‌های مطرح شده توسط سرلشکر رضایی پاسخ دهد، غرامت را از طریق دیپلماتیک بپردازد و هزینه‌ای را که باید بپردازد بپذیرد، آنگاه قادر نخواهد بود برگردد و دوباره تلاش کند. این ممکن است توانایی بازدارندگی ما را بازیابی کند.

این سردار ایرانی اضافه کرد: اگر این کار را نکنند، ما مجبور خواهیم شد با آنها مقابله کنیم. هزینه باید آنقدر بالا باشد که مانع از حمله مجدد هر طرفی به ایران شود. اگر نتوانیم به این هدف دست یابیم. بازدارندگی به یک ضرر قابل توجه برای ما در تلاش برای پایان دادن به جنگ، چه از طریق دیپلماسی و چه از طریق جنگ، تبدیل خواهد شد. هدف ما ابزار نیست، بلکه بازیابی قدرت بازدارندگی ایران است. همه دیدند که چگونه ما هشت سال جنگ را ادامه دادیم، زمانی که رژیم بعث به ایران حمله کرد تا به این نقطه (نقطه بازیابی توانایی بازدارندگی) برسیم.

او ادامه داد: «برای مثال، وقتی به مرز‌های بین‌المللی یا نقاط خاصی (در طول جنگ با عراق) رسیدیم، می‌توانستیم به مصالحه برسیم و اوضاع را حل کنیم، اما در آن دوره به مهار و بازدارندگی نرسیدیم. دشمن دوباره مسلح می‌شد و به ما حمله می‌کرد.»

وی تاکید کرد که عملیات مرصاد در پایان جنگ ایران و عراق این را ثابت کرد، چرا که با وجود شکست‌هایی که در طول هشت سال جنگ متحمل شدند، به محض اینکه عقب‌نشینی ما را حس کردند، حمله بزرگ دیگری را آغاز کردند که باز هم شکست خورد.

او گفت: «این ماهیت قدرت‌های استکباری و ظالمانی مانند صدام، ترامپ و دیگران است؛ تمایل به تجاوز در ذات این مردان نهفته است. بنابراین، تا زمانی که هزینه سنگینی نپردازند و متوجه نشوند که حمله به یک کشور مستقل برایشان گران تمام خواهد شد، این رویکرد متوقف نخواهد شد. پایان دادن به این موضوع بدون یک عامل بازدارنده قوی، خطری قریب‌الوقوع برای ما ایجاد می‌کند، زیرا ما نخواهیم دانست که آنها چه زمانی می‌توانند برای شروع تجاوزی جدید بسیج شوند.»

منبع: راشاتودی