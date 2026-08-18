باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - زهرا شیخی، معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی در گفت‌و‌گو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: از ابتدای برنامه جدید، تلاش شده ظرفیت پژوهشی جهاد دانشگاهی بر اساس ابرچالش‌های کشور ساماندهی شود و گروه‌ها و مراکز تخصصی در حوزه‌های مختلف، مأموریت‌های مشخصی را دنبال کنند.

وی افزود: در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی، موضوعاتی مانند بحران آب و امنیت غذایی در اولویت قرار گرفته و در حوزه سلامت نیز پژوهش‌هایی در زمینه ناباروری، سرطان به‌ویژه سرطان‌های بانوان، ژن‌درمانی و سلول‌درمانی دنبال می‌شود.

شیخی ادامه داد: در حوزه فنی و مهندسی نیز موضوعاتی مانند آب‌شیرین‌کن‌ها، حمل‌ونقل ریلی، نفت و انرژی مورد توجه قرار گرفته است.

معاون پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی درباره حوزه علوم انسانی نیز گفت: موضوعاتی مانند حکمرانی، شفافیت، تعارض منافع و سلامت اداری به صورت جدی در دستور کار پژوهشگران قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: رویکرد اصلی جهاد دانشگاهی این است که ظرفیت‌های علمی و فناورانه کشور را به سمت مسائل واقعی و اولویت‌دار هدایت کند تا پژوهش‌ها بتوانند در حل ابرچالش‌های کشور نقش مؤثرتری داشته باشند.