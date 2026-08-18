باشگاه خبرنگاران جوان - علی رشیدی روز سهشنبه در نشست شورای اشتغال ایلام اظهار کرد: نرخ بیکاری استان بر پایه تازهترین آمارهای مربوط به بازار کار استخراج شده است.
وی افزود: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۵ نیز ۲۹.۹ درصد اعلام شده که این میزان در کشور ۳۰.۷ درصد بوده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام با اشاره به اهمیت افزایش مشارکت اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی، بر ضرورت تقویت برنامههای اشتغالزایی و استفاده از ظرفیتهای استان برای بهبود شاخصهای بازار کار تاکید کرد.
وی ادامه داد: بررسی مستمر شاخصهای اشتغال و بیکاری و هدفگذاری برای افزایش مشارکت اقتصادی، از محورهای مهم برنامههای اشتغال استان است.
نامنویسی شش هزار کارجو در سامانه جستوجوی شغل
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام گفت که از ابتدای فعالیت سامانه جست و جوی شغل تاکنون، بیش از شش هزار نفر به عنوان کارجو در این سامانه نامنویسی و ۱۱۱ کارفرما نیز مشخصات و فرصتهای شغلی خود را در سامانه ثبت کردهاند.
رشیدی اظهار کرد: از طریق ظرفیت سامانه جست و جوی شغل تاکنون ۶۲۵ نفر به بنگاههای اقتصادی استان معرفی و در واحدهای مختلف مشغول به کار شدهاند.
وی با تاکید بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده درباره ظرفیتهای این سامانه افزود: دستگاههای اجرایی باید از این بستر برای شناسایی و معرفی نیروهای جویای کار و اتصال آنان به فرصتهای شغلی استفاده کنند.
رشیدی ادامه داد: بانک اطلاعاتی ایجاد شده در این سامانه میتواند در اختیار دستگاههای مرتبط قرار گیرد تا ضمن شناسایی ظرفیتهای موجود، آموزشهای لازم نیز به افراد ارائه و زمینه ورود آنان به بازار و ایجاد کسب و کار فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام همچنین به اجرای برنامههای اشتغالزایی با همکاری دستگاههای مختلف اشاره کرد و گفت که در سال جاری نیز برنامههایی در سامانه ثبت شده است که با تکمیل اطلاعات و افزایش پوشش دستگاهها، امکان ارزیابی دقیقتر عملکرد و میزان تحقق برنامههای اشتغال فراهم خواهد شد.
وی به تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به تاخیر در توزیع منابع تسهیلاتی سالهای گذشته، روند پرداخت و مصرف این منابع در استان با دقت بیشتری رصد میشود.
رشیدی تاکید کرد: نظارت بر نحوه هزینهکرد تسهیلات و شناسایی موارد انحراف از اهداف تعیین شده از اولویتهای دستگاههای متولی اشتغال استان است و واحدهایی که تسهیلات دریافت کردهاند باید در مسیر اجرای طرح و ایجاد اشتغال حرکت کنند.
وی با اشاره به گزارش پایش طرحهای تسهیلاتی تبصره ۱۸ گفت: در مجموع ۲۶ طرح در فهرست طرحهای غیرفعال قرار گرفتهاند که بیشترین شمار مربوط به بانک صنعت و معدن است.
رشیدی افزود که از مجموع این طرحها، ۱۱ طرح مربوط به بانک صنعت و معدن، هفت طرح بانک کشاورزی، سه طرح بانک توسعه تعاون و دو طرح نیز مربوط به بانک ملت است.
وی ادامه داد: بانکهای ملی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید نیز هر کدام یک طرح غیرفعال در این گزارش دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام تاکید کرد: بیش از نیمی از طرحهای غیرفعال تبصره ۱۸ مربوط به بانکهای صنعت و معدن و کشاورزی است که در مجموع ۱۸ طرح را شامل میشود.
رشیدی گفت: روند اجرای طرحهای دریافتکننده تسهیلات به صورت مستمر رصد میشود و موارد انحراف یا غیرفعال بودن طرحها برای بررسی و اتخاذ تصمیم لازم به دستگاهها و مراجع مربوط اعلام خواهد شد.
ایلام در سالهای گذشته با توجه به سهم بالای اشتغال دولتی، محدود بودن فعالیتهای صنعتی و تولیدی و پایین بودن سهم بخش خصوصی در بازار کار از جمله استانهای دارای نرخ بالای بیکاری در کشور بوده است.
در این راستا، توسعه مشاغل خانگی، حمایت از کسب و کارهای خرد، افزایش مشارکت بخش خصوصی، استفاده از ظرفیتهای مرزی و اقتصادی استان به ویژه در حوزه اربعین و همچنین اجرای برنامههای اشتغالزایی دستگاههای اجرایی از محورهای مورد توجه مسئولان برای بهبود وضعیت بازار کار ایلام به شما میرود.
بر پایه اعلام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام، سهمیه اشتغال سال گذشته استان ۹ هزار و ۹۴۰ مورد تعیین شده بود که در پایان سال ۱۲ هزار و ۴۴۰ مورد اشتغال در سامانه رصد ثبت شد و تحقق ۱۳۶ درصدی برنامه اشتغال را به همراه داشت.