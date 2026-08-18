باشگاه خبرنگاران جوان - اعظم گودرزی اظهار کرد: در دفتر تخصصی سلامت و تندرستی وزارت آموزشوپرورش، تمام تلاش ما بر این است تا برنامههای جدیدی را اجرایی کنیم که اولویت با توانمندسازی منابع انسانی و آموزش و اقدامات آموزشمحور در آمادگی بیشتر مربیان بهداشتی برای سال تحصیلی جدید است.
او از خرید تجهیزات بهداشتی برای مدارس خبر داد و گفت: نهضت ارتقای فضای بهداشتی مدارس آغاز شده و بیش از ۱ هزار اتاق بهداشت در مدارس تا مهر ماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزشوپرورش ادامه داد: امسال مهر بانشاطی را در مدارس کشور آغاز خواهیم کرد و نسبت به خرید تجهیزات و امکانات بهداشتی اقدام شده تا ۶۰ درصد مدارس کشور به این امکانات تجهیز شوند.
گودرزی توضیح اقلام بهداشتی را در شهریور ماه بین مدارس کشور یادآور شد و گفت: ما از همراهی وزارت بهداشت، هلال احمر و حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاههای اجرایی قدردانی میکنیم که ما را در اجرای برنامهها برای شروع سال تحصیلی شایسته کمک و یاری کردند.
او مهمترین برنامه وزارت آموزشوپرورش را در حوزه بهداشتی، اهمیت دادن به بهداشت دهان و دندان اعلام کرد و خاطرنشان کرد: جلسات متعددی را برگزار کردیم تا از نتایج تحقیقات و پژوهشها در حوزه پیشگیری از آسیبهای احتمالی در این بخش و ارتقای سلامت دهان و دندان استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزشوپرورش تصریح کرد: به دلیل کمبود نیروی سلامت در مدارس، ما از ظرفیت سفیران سلامت استفاده خواهیم کرد و با برگزاری جلسات متعدد، تلاشمان بر این است تا در حوزه مراقبت و سلامت از این ظرفیت بیشتر استفاده کنیم.
گودرزی ادامه داد: در هر مدرسه ۱۰ دانشآموز به عنوان سفیران سلامت و پیشروان حوزه سلامت انتخاب شدند تا یاریگر ما در فعالیتها و برنامههای حوزه بهداشت و درمان باشند.
او در ادامه به برگزاری اجلاسیه سراسری رؤسای آموزشوپرورش اشاره کرد و اظهار کرد: سی و نهمین اجلاسیه رؤسای آموزشوپرورش کشور از ۲۵ مرداد ماه شروع شده و تا ۲۷ مرداد ادامه دارد.
مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزشوپرورش بیان کرد: در این سه روز با حضور در استان اردبیل، سعی کردیم تا مشارکت بیشتر رؤسای نواحی و مناطق ۱۹ کانی استان را در این اجلاسیه شاهد باشیم و به عنوان ناظر در این رویداد حاضر شدیم.
منبع: آموزش و پرورش