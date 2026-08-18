باشگاه خبرنگاران جوان - عباس برنهاد در نشست با مدیران عامل شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی استان فارس که به مناسبت هفته گرامیداشت صنایع کوچک برگزار شد، با اشاره به نقش این شرکت‌ها در مدیریت و اداره شهرک‌های صنعتی، گفت: تاکنون ۲۰ شهرک صنعتی استان براساس قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی به شرکت‌های خدماتی واگذار شده است.

او افزود: این واگذاری‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش مشارکت واحد‌های صنعتی در اداره امور شهرک‌ها و پاسخگویی مطلوب‌تر به نیاز‌های تولیدکنندگان انجام شده است و همکاری مؤثر میان شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات مطلوب‌تر به صنعتگران باشد.

برنهاد با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و نگاه آینده‌نگر در شرکت‌های خدماتی، گفت: شرکت‌های خدماتی باید در کنار شرکت شهرک‌های صنعتی و با شناخت دقیق نیاز‌های واحد‌های تولیدی، برای ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی به نیاز‌های رو به رشد فعالان اقتصادی برنامه‌ریزی کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تصریح کرد: تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان شرکت شهرک‌های صنعتی و شرکت‌های خدماتی، نقش کلیدی در ارتقای کیفیت خدمات به سرمایه‌گذاران و صنعتگران دارد و این همکاری باید به‌صورت مستمر و هدفمند دنبال شود.

او در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان، گفت: پروژه‌های زیرساختی با هدف توسعه، تکمیل و ارتقای زیرساخت‌های مورد نیاز واحد‌های تولیدی با جدیت در حال اجراست.

برنهاد افزود: حتی در شرایط خاص جنگ نیز روند اجرای پروژه‌های زیرساختی متوقف نشد و هم‌اکنون ۶۵ طرح زیرساختی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در حال اجراست که بیانگر عزم جدی برای توسعه و تکمیل زیرساخت‌های تولید و صنعت است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین از نقش شرکت‌های خدماتی در شرایط جنگی تقدیر کرد و گفت: شرکت‌های خدماتی در جنگ‌های ۱۲ روزه و جنگ رمضان با مدیریت مؤثر خود در راهبری شهرک‌های صنعتی، در استمرار تولید واحد‌های صنعتی نقش‌آفرینی کردند.

برنهاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت صیانت از شبکه برق و تأمین برق پایدار واحد‌های تولیدی، نسبت به استفاده غیرمجاز از برق و فعالیت ماینر‌ها در واحد‌های صنعتی هشدار داد.

او تصریح کرد: براساس اعلام وزارت صمت و شرکت توانیر، استفاده از ماینر بدون مجوز در واحد‌های صنعتی تخلف است و در صورت شناسایی و احراز استفاده غیرقانونی، از جمله فعالیت ماینرها، پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی متخلف ابطال و پرونده برای رسیدگی و اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح و قضایی ارجاع خواهد شد.

او در ادامه از شرکت‌های خدماتی به‌عنوان مجموعه‌های راهبر در اداره شهرک‌های صنعتی خواست با جدیت بیشتری نسبت به شناسایی و گزارش موارد تخلف در این زمینه اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس تأکید کرد: برق باید در خدمت تولید، ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشد، نه فعالیت‌های غیرقانونی و غیرمولدی که منابع کشور را هدر داده و به بخش تولید آسیب می‌زند.

منبع: شهرک‌های صنعتی فارس