باشگاه خبرنگاران جوان - تغذیه کودک جدا از تغذیه خانواده نیست؛ بنابراین اصلاح سبک زندگی برای پیشگیری یا درمان کبد چرب باید از کل خانواده آغاز شود. دسترسی کودک به میوه و سبزیجات به جای چیپس، پفک و نوشابه و اصلاح عادات غذایی و رفتاری خانواده، نقش مهمی در این مسیر دارد.

در حال حاضر داروی اختصاصی و به‌طور رسمی تأییدشده‌ای برای درمان کبد چرب کودکان وجود ندارد و تمرکز اصلی بر اصلاح سبک زندگی است. اگر کبد چرب در مراحل اولیه شناسایی شود، قابل پیشگیری و برگشت است؛ به همین دلیل پایش کودک توسط متخصص اطفال یا متخصص تغذیه و استمرار تغییرات سبک زندگی اهمیت زیادی دارد.