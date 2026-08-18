معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس از اجرای سه طرح ملی حمایت از زوج‌های جوان برای خرید کالا و جهیزیه با همکاری فروشگاه‌های مهرآسا، مادیران، شهر فرش و شهر لوازم خانگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس از اجرای سه طرح ملی حمایت از زوج‌های جوان برای خرید کالا و جهیزیه با همکاری فروشگاه‌های مهرآسا، مادیران، شهر فرش و شهر لوازم خانگی خبر داد.

این طرح‌ها در راستای حمایت از زوج‌های جوان و با هدف تسهیل تشکیل زندگی مشترک و کاهش هزینه‌های ازدواج در سراسر کشور اجرا می‌شود.

مهدی کوکبی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان فارس، با اشاره به اجرای این طرح‌ها گفت: زوج‌های جوانی که از تاریخ ثبت رسمی عقد آنها بیش از ۵ سال نگذشته باشد، می‌توانند با مراجعه به ادارات ورزش و جوانان شهرستان‌ها و دریافت معرفی‌نامه، از تسهیلات این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

طرح مهر ماندگار (فروشگاه مهرآسا):

در این طرح، خریداران می‌توانند از تخفیف ۱۳ درصدی برای خرید نقدی یا خرید اقساطی با ۵۰ درصد پیش‌پرداخت و ۱۲ قسط ماهانه بدون بهره استفاده کنند.

طرح وصال شیرین (شرکت مادیران):

زوج‌های جوان می‌توانند بدون پیش‌پرداخت و با اقساط ۲۴ ماهه با سود نیم درصد ماهیانه تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان از فروشگاه‌های مادیران خرید کنند.

طرح ویژه خرید اقساطی جهیزیه (شهر فرش و شهر لوازم خانگی):

در این طرح، متقاضیان می‌توانند با پیش‌پرداخت ۵ تا ۱۵ درصد و اقساط ۲۴ ماهه با سود ۲۳ درصد، نسبت به خرید فرش و لوازم خانگی اقدام کنند. سقف اعتبار خرید برای هر زوج بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

کوکبی افزود: متقاضیان برای دریافت این تسهیلات باید به ادارات ورزش و جوانان شهرستان محل سکونت خود مراجعه کرده و با همراه داشتن مدارک شناسایی، معرفی‌نامه دریافت کنند.

او تأکید کرد: معرفی‌نامه‌های صادرشده قائم به شخص بوده و غیرقابل واگذاری به غیر است.

برچسب ها: طرح حمایتی ، خرید کالا ، جهیزیه ، زوج های جوان ، استان فارس
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