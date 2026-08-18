باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ حجت سلطانی در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت دوومیدانی استان کرمان که در هتل ایرانگردی کرمان برگزار شد، با تبریک انتخاب رئیس جدید هیئت، اظهار کرد: دوومیدانی یکی از ورزشهای پایه و المپیکی است و به دلیل تعدد مواد و رقابت سنگین، کسب مدال در این رشته نیازمند سرمایهگذاری، برنامهریزی و ساختن قهرمان از سالهای پایه است.
دوومیدانی؛ ورزش پایه و مسیر سخت قهرمانی
وی افزود: اهمیت دوومیدانی از این جهت است که هم در زمره ورزشهای پایه قرار دارد و هم یک رشته المپیکی است؛ بنابراین باید برای توسعه آن سرمایهگذاری جدیتری انجام شود.
سلطانی با اشاره به دشواری مسیر قهرمانی در دوومیدانی گفت: ساختن یک قهرمان در این رشته زمانبر است و کسب مدال در مادههایی مانند دوی ۱۰۰ متر به هیچ عنوان کار سادهای نیست و نیازمند برنامهریزی مستمر و توجه به استعدادهای واقعی است.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه برای دوره چهار ساله هیئت، گفت: برنامههای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت باید در برنامه راهبردی هیئت دیده شود و عملکرد هیئت نیز در دوره جدید بر اساس شاخصهای مشخص ارزیابی خواهد شد.
استعدادهای کرمان را از جنوب تا شمال پیدا کنید
سلطانی، استعدادیابی را یکی از مهمترین مأموریتهای هیئت دوومیدانی دانست و تصریح کرد: استان کرمان در رشتههای زیرمجموعه دوومیدانی استعدادهای زیادی دارد و باید این ظرفیتها در مناطق مختلف استان، بهویژه جنوب، شمال و غرب کرمان شناسایی و پرورش داده شوند.
وی تصریح کرد: توسعه منابع انسانی نیز باید همزمان دنبال شود؛ از مدیرپروری و جذب ورزشکار گرفته تا تربیت مربی و داور، چراکه بدون نیروی انسانی توانمند، توسعه پایدار دوومیدانی امکانپذیر نخواهد بود.
سالن اختصاصی؛ مطالبهای که پیگیری میشود
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان با اشاره به نیاز هیئت دوومیدانی به زیرساخت و تجهیزات، اظهار کرد: اگرچه در حوزه زیرساختی محدودیتهایی وجود دارد، اما ادارهکل ورزش و جوانان برای پیگیری ایجاد سالن اختصاصی دوومیدانی آمادگی دارد.
وی از هیئت خواست طرحها و پروپوزالهای خود را برای پیگیری در اختیار ادارهکل قرار دهد و افزود: تلاش میکنیم موضوعاتی را که در این زمینه قول دادهایم، پیگیری کنیم تا شرایط زیرساختی دوومیدانی استان بهبود پیدا کند.
کرمان ثروتمند است؛ ورزش باید سهمش را بگیرد
سلطانی با تأکید بر ضرورت جذب منابع مالی و استفاده از ظرفیت اقتصادی استان گفت: کرمان از نظر منابع در حوزههای کشاورزی، صنعت و معدن استان ثروتمندی است و اگر نتوانیم از این ظرفیت برای ورزش استفاده کنیم، این ضعف منابع نیست؛ بلکه ضعف ما در بهرهگیری از ظرفیتهاست.
وی افزود: هیئت باید برای جذب حامیان مالی برنامه داشته باشد و بتواند ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی استان را برای حمایت از ورزش و قهرمانان به میدان بیاورد.
مسابقه، مدرسه و رسانه؛ سه مسیر برای کشف استعداد
سلطانی تعامل با رسانهها را یکی دیگر از محورهای توسعه دوومیدانی عنوان کرد و گفت: رسانهها میتوانند در شناساندن این رشته، جذب استعدادها و ایجاد انگیزه در جامعه نقش مؤثری داشته باشند.
وی همچنین بر برگزاری مسابقات مختلف تأکید کرد و افزود: مسابقات برای ایجاد انگیزه ورزشکاران اهمیت زیادی دارد و گاهی یک مسابقه میتواند تأثیری بیشتر از جلسات متعدد تمرینی بر انگیزه و پیشرفت ورزشکار داشته باشد.
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان خاطرنشان کرد: همکاری با مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی و اساتید تربیتبدنی نیز باید جدی گرفته شود تا هم در حوزه تمرین و هم مدیریت، از ظرفیتهای علمی استان استفاده شود.
ارزیابی هیئتها دیگر تشریفاتی نیست
سلطانی با اشاره به نظام جدید ارزیابی هیئتهای ورزشی اظهار کرد: ارزیابی هیئتها دیگر به شکل گذشته و صرفاً با ارسال یک نامه و پاسخ کتبی انجام نمیشود؛ بلکه ادارهکل با حضور هیئترئیسه، شاخصهای مختلف را بررسی و عملکرد هیئت را ارزیابی و نمرهدهی خواهد کرد.
وی افزود: هیئت دوومیدانی باید در کنار ارزیابیهای رسمی، هر سه ماه یکبار نیز عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد و با شناسایی خطاها و اصلاح مسیر، روند فعالیت خود را بهبود ببخشد.
منتقدان هم میتوانند به رشد هیئت کمک کنند
سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان کرمان همچنین بر استفاده از ظرفیت منتقدان تأکید کرد و گفت: وجود اختلاف نظر و منتقد در مجموعهها طبیعی است و حتی میتواند به بهتر شدن مسیر کمک کند؛ بنابراین هیئت جدید باید از ظرفیت همه افراد، حتی منتقدان، برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند.
سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت دوومیدانی گفت: این مجمع بر اساس آییننامه و با رعایت قوانین و مقررات برگزار شده است و در صورت وجود اعتراض، مسیرهای قانونی برای پیگیری موضوع پیشبینی شده است.
وی همچنین از حمایتهای بخش خصوصی از ورزش استان قدردانی کرد و گفت: محبوبی، مدیر شرکت معادن فاریاب، حمایتهای ارزشمندی از ورزش، بهویژه ورزشکاران و قهرمانان جنوب استان در رشتههای دوومیدانی و کاراته داشته است که این حمایتها شایسته تقدیر است.
سلطانی در پایان با قدردانی از عوامل برگزاری مجمع و سرپرستان پیشین هیئت دوومیدانی، خاطرنشان کرد: پس از حدود یک سال و نیم تأخیر، با تلاش مجموعه ادارهکل ورزش و جوانان و هیئت، مجمع برگزار شد و امروز هیئت دوومیدانی استان وارد مرحله جدیدی از فعالیت خود شده است.
حیدری همت سکاندار دوومیدانی کرمان شد
در پایان این مجمع انتخاباتی، علی حیدری همت با کسب ۲۱ رأی اعضای مجمع به عنوان رئیس هیئت دوومیدانی استان کرمان انتخاب شد و برای چهار سال سکان هدایت این هیئت را بر عهده گرفت.
همچنین در ادامه این مجمع، مسعود رحیمپور با رأی اعضای مجمع به عنوان بازرس قانونی هیئت دوومیدانی استان کرمان انتخاب شد.