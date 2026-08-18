باشگاه خبرنگاران جوان - دریادار مایک مولن، بالاترین مقام ارتش آمریکا در زمان اوباما به تازگی سخنانی پیرامون علت وضعیت وخیم ناو آبراهام لینکلن بیان کرده است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی به عنوان یک کارشناس معتقد است که ایران با هدف درهم کوبیدن پایگاه‌های آمریکا در بحرین، کویت و قطر، راه‌های پهلوگیری و پشتیبانی این ناو را بسته است.

در همین خصوص، خبرنگار میدانی سی‌ان‌ان نیز از قول سربازان حاضر در لینکلن نوشته است: «ملوانان گفتند که برای مدتی پس از حملات ایران به پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا، وعده‌های غذایی‌شان به ماهی تن مخلوط با نودل یا سوسیس سرخ‌شده تقلیل یافته بود.»

اخراج آمریکا از منطقه و برچیدن پایگاه‌های این کشور از خلیج فارس، از اهداف راهبردی ایران است که خصوصا در جنگ تحمیلی رمضان و درگیری‌های پس از آن با جدیت بیشتری دنبال شد. حالا که نفس ناو آبراهام لینکلن در بمباران پایگاه پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به شماره افتاده، دورنمایی از نقشه راه اخراج قطعی آمریکا از خلیج فارس مشخص شده است.

راهبرد ایرانی از دید رسانه آمریکایی

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که ایران متعهد شده تا در چارچوب توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز، مانع عبور ناو‌های جنگی نیروی دریایی آمریکا از این آبراهه شود. هرچند نمی‌توان ادعای این رسانه آمریکایی را تایید کرد، اما این گزارش بیان می‌دارد که ایران بر آن است تا راه تغذیه پایگاه‌های آمریکایی در کشور‌های حاشیه خیلج فارس را ببندد و در کنار این استراتژی، با موشک باران پایگاه‌های آمریکایی، راه پشتیبانی و پهلوگیری ناو‌های دشمن را نیز سد کرده است. در این استراتژی، ایران هم برای پایگاه‌های آمریکایی و هم برای ناو‌های روی آب، یک استراتژی هوشمندانه درنظر گرفته است؛ بستن راه‌های تغذیه و پشتیبانی برای خشکاندن ریشه هر دو.

وال استرتیت ژورنال می‌نویسد: «اقدام تهران (عدم اجاره به ناو‌های آمریکا برای ورود به خلیج فارس) در راستای هدف این کشور برای محدود کردن حضور نظامی چندین‌دهه‌ای آمریکا در خلیج فارس است»

۴ هزار سرباز قطحی زده آمریکایی

این روز‌ها که بحث فلاکت چهار هزار نیروی حاضر در ناو آبراهام لینکلن و خودکشی برخی از آنها در آمریکا داغ است، عمده تحلیل‌ها به این سمت می‌روند که ایران با انهدام راه‌های پشتیبانی از این ناو، هم ماموریت آن را طولانی کرده و هم باعث بروز قحطی در میان سربازان مفلوک لینکلن کرده است. در این میان، تحلیل ژنرال مایک مولن، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش آمریکا، با تجربیاتی که در بالاترین سطح ارتش این کشور دارد، دقیق‌تر از دیگر تحلیل‌ها است.

این دریادار بازنشسته معتقد است که ایران نه تنها با موشک باران پایگاه‌های آمریکا در کشور‌هایی نظیر بحرین، راه‌های پشتیبانی از این ناو را بست، بلکه «حملات ایران به بنادر و مراکزی که ناو‌های آمریکایی معمولاً برای استراحت و تجدید قوا از آنها استفاده می‌کردند، از جمله دیه‌گو گارسیا، گزینه‌های نیروی دریایی را محدود کرد و در نهایت باعث شد خدمه مدت بیشتری در دریا بمانند.»

براساس این تحلیل که دیگر کارشناسان آمریکایی نیز آن را تایید می‌کنند، اگرچه ایران حملاتی را در خلال جنگ به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن انجام داد، ولی بستن راه‌های تدارکاتی این ناو، ضربه کاری‌تری برای آن بود.

کوین بارون، تحلیل‌گر آمریکایی مسائل دفاعی می‌گوید: «حمله ایران به پایگاهی آمریکایی در بحرین به یکی از هاب‌های اصلی پشتیبانی و لجستیک ناو لینکلن آسیب زد و کار به جایی رسیده که برای مثال یک ملوان در پیامی به همسر خود گفته فشار شرایط دارد مرا از پا درمی‌آورد».

منبع: فارس