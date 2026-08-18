بارندگی‌های بی‌سابقه در جنوب شرقی کره جنوبی تاکنون یک کشته و چهار زخمی بر جای گذاشته و بیش از ۵۶۰ نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کره جنوبی با پیامد‌های فاجعه‌بار باران‌های سیل‌آسای بی‌سابقه‌ای که منطقه جنوب شرقی این کشور را در بر گرفته، رو‌به‌رو است.

مقامات این کشور امروز سه‌شنبه اعلام کردند که از زمان شروع بارندگی‌ها در شنبه گذشته، بیش از ۲۵۰۰ گزارش خسارت مادی و انسانی دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری یونهاپ، ستاد مرکزی مقابله با بلایای طبیعی و ایمنی کره جنوبی از دریافت ۲۵۷۴ گزارش تا ساعت ۶ صبح سه‌شنبه خبر داد. این خسارات شامل خانه‌های سیل‌زده و جاده‌ها تا درختان افتاده و قطعی برق و آب در استان گیونگ‌سانگ جنوبی و مناطق اطراف آن بوده است.

تیم‌های امداد و نجات در ۱۶۲ مورد اضطراری از حوادث گزارش‌شده مداخله کردند، در حالی که شرایط نامساعد جوی همچنان مانع عملیات امداد و بازسازی می‌شود.

در حوزه انسانی، باران‌های شدید تا دوشنبه منجر به یک کشته و چهار زخمی شد. سیل و باران‌های سیل‌آسا همچنین مقامات را مجبور کرد بیش از ۵۶۰ نفر را از خانه‌هایشان در استان گیونگ‌سانگ جنوبی، شهر بوسان و جزیره جنوبی ججو تخلیه کنند.

در حالی که ۳۱۶ آواره موفق به بازگشت به خانه‌های خود شده‌اند، ۲۴۸ نفر دیگر همچنان در پناهگاه‌های موقت گیر افتاده‌اند و به دلیل خسارات شدید مداوم به زیرساخت‌ها و خانه‌هایشان قادر به بازگشت نیستند.

اداره هواشناسی کره جنوبی همچنان نسبت به ادامه بارندگی‌های شدید در مناطق آسیب‌دیده از فاجعه هشدار می‌دهد و نسبت به خطر رانش زمین و سیل ناگهانی، به ویژه در مناطق کوهستانی و روستایی که خاک در چند روز گذشته از آب اشباع شده است، هشدار می‌دهد.

منبع: یونهاپ

برچسب ها: باران سیل آسا ، کره جنوبی ، بلایای طبیعی
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