باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مراسم گرامیداشت قائد شهید و شهدای کارمند، امروز (سهشنبه ۲۷ مرداد) با حضور جمعی از مسئولان، خانواده معظم شهدا و مداحان اهل بیت در سالن اندیشه حوزه هنری برگزار شد.
در این مراسم که با مدیحهسرایی محمدرضا بذری همراه بود، خانواده شهید تنگسیری و تعدادی از خانوادههای شهدای مدرسه میناب نیز حضور داشتند.
سردار حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران، در ابتدای این آیین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس و به ویژه شهدای کارمند، به تبیین جایگاه رفیع امام شهید پرداخت و اظهار داشت: امام شهید که مظلوم و مقتدر بود، الگوی بزرگ عصر حاضر است. ایشان مبانی انقلاب و معارف مبارزاتی ائمه را برای ما تبیین کردند و با صرف عمر خویش در مسیر مبارزه با کفر، به شهادت رسیدند.
وی با اشاره به برکات خون پاک این امام شهید، بیان کرد: به برکت این خون بود که امت اسلامی بیدار شدند و شاهد شکستهای متوالی جبهه کفر و استکبار بوده و به فضل الهی، شاهد شکست قطعی آمریکای جنایتکار خواهیم بود.
سردار حسنزاده در ادامه بر تداوم راه امام و تبعیت از منویات مقام معظم رهبری تأکید کرد و گفت: مردم در شش ماه گذشته ثابت کردند که با الگوی شخصیت رهبر شهید، این مسیر را به درستی ادامه خواهند داد.
غلامعلی حدادعادل، با اشاره به نقش و جایگاه زنان در تاریخ اسلام، انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی گفت: از نظر دینی و معنوی، زن و مرد هیچ تفاوتی در پیشگاه خداوند ندارند. بالاترین مقامی که یک انسان میتواند به آن دست یابد، مقام عصمت است و ما حضرت فاطمه زهرا (س) را معصوم میدانیم؛ بنابراین زن و مرد از نظر ظرفیت تعالی معنوی برابرند.
وی افزود: زنان در صدر اسلام نقشآفرین بودند و در جنگها حضور داشتند و در تاریخ اسلام نیز زنان دانشمند بسیاری داشتهایم.
حدادعادل با اشاره به وضعیت زنان در دورههای تاریخی گذشته اظهار کرد: در دوران قاجار، جامعه ایران عقب ماند و زنان نیز بیش از پیش مظلوم واقع شدند. در این دوره، چهرهای از زن شکل گرفت که گویی از سواد و دانش بهرهای ندارد. همین مسئله بعدها به دستاویزی برای غربیها تبدیل شد تا از موضوع مظلومیت زنان برای نفوذ در جامعه ایران استفاده کنند.
رئیس بنیاد سعدی با بیان اینکه مسئله زن در انقلاب اسلامی اهمیت ویژهای داشت، گفت: زنان در انقلاب سهیم بودند و به برکت انقلاب اسلامی رشد کردند و وارد عرصههای مختلف اجتماعی شدند. حضور زنان در تظاهرات و مجامع اجتماعی در این دوره به اوج رسید. در دوران ۳۶ ساله رهبری ایشان، فرصت فراهم شد تا این مسیر به تکامل برسد. ایشان احترام ویژهای برای زنان قائل بودند و من از رفتار ایشان با بانوان خانوادهشان اطلاع دارم.
وی با نقل خاطرهای از مراسم عقد دخترش زهرا حدادعادل گفت: در روز عقد دخترم، از پدر عروس و داماد خواستند در کنار عروس و داماد حاضر شوند. هنگام ورود، ایشان دست ما را گرفتند و همسرشان به استقبال آمدند. رهبر شهید ایستادند و گفتند «همسرم خیلی حق گردن من دارد و همیشه یار من بوده است». این رفتار ایشان درس بزرگی برای من بود تا قدر حق همسرم را بدانم.
حدادعادل ادامه داد: پس از مراسم عروسی نیز شعری برای دخترم سرودند و در همان شعر از دیگر اعضای خانواده و دختران خود نیز یاد کردند. اینها نمونههایی از احترامی بود که ایشان برای زنان قائل بودند. نگاه ایشان این بود که زن از نظر سرشتی، هیچ تفاوتی با مرد در مسیر تعالی و رشد معنوی ندارد و معیار برتری، مجاهدت، ایمان و تقواست.
وی با اشاره به موضوع حضور زنان در مسئولیتهای اجرایی کشور گفت: زمانی که نماینده مجلس بودم، بحث حضور زنان در مسئولیتهای مدیریتی مطرح بود و منتظر نظر رهبر شهید بودیم. در نهایت خانم دستجردی بهعنوان نخستین وزیر زن معرفی شد.
حدادعادل با تأکید بر اهمیت خانواده در نگاه رهبر شهید افزود: ایشان معتقد بودند زنان باید سه اصل عفت، حیا و پوشش را رعایت کنند. غربیها برای تسلط بر کشورهای اسلامی، از دین و دانش این جوامع هراس دارند. انقلاب اسلامی قوت خود را از دین گرفته است و برای نابودی دین، به دنبال تضعیف خانواده هستند و به همین دلیل نیز بیعفتی را ترویج میکنند.
وی در پایان گفت: رهبر شهید نسبت به مسئله خانواده بسیار حساس بودند و اگر میشنیدند در جایی خلاف شرع یا اصول اخلاقی اتفاقی افتاده است، نسبت به آن بیتفاوت نمیماندند.
او در ادامه با اشاره به دختر خود، شهیده زهرا حدادعادل، خاطرنشان کرد: در ۲۸ سالی که دخترم همسر حجتالاسلام والمسلمین مجتبی خامنهای بود، متناسب با آنچه در بیت رهبری و متناسب با شأن رهبر شهید و رهبر جدید بود، عمل کرد و از هر جهت در مسیری حرکت کرد که با انقلاب و اسلام تناسب داشت.
در بخش پایانی این رویداد، خانواده شهید سرلشکر تنگسیری، خانواده شهید مهدی رستمی، خانواده شهید ماندانا سالاری و لیانا جانمحمدی (معلم و دانشآموز مدرسه میناب)، خانواده شهید سهیل کیارش (کارمند جهاد تبیین که در ایست بازرسی شهید شد)، خانواده شهید طاهره محمدی نصرآبادی و عطیه اصلاحی (مادر و دختر بسیجی به شهادت رسیده) و غلامعلی حدادعادل پدر شهید زهرا حدادعادل تقدیر شدند.