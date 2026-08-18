باشگاه خبرنگاران جوان - آخرین تمرین تیم ملی والیبال ایران پیش از اعزام به رقابتهای قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، امروز سهشنبه ۲۷ مردادماه با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و اصحاب رسانه در سالن زندهیاد یزدانیخرم برگزار شد.
روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی، در حاشیه این تمرین اسامی ۱۴ بازیکن اعزامی به جام اوفا روسیه و مسابقات قهرمانی آسیا را به شرح زیر اعلام کرد:
عرشیا بهنژاد، ایلشن داوودیپور، سیدعیسی ناصری، محمدنیما باطنی، محمد ولیزاده، علی حاجیپور، امین اسماعیلنژاد، مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، علی حقپرست، اسماعیل مسافر، مبین نصری، محمدرضا حضرتپور و حسین حاجیکلاته. گفتنی است در تمرین امروز، ۱۵ بازیکن حضور داشتند که با تصمیم کادر فنی، «یوسف کاظمی» از فهرست نهایی کنار گذاشته شد.
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶ و مرحله نخست انتخابی المپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس، از ۱۳ تا ۲۲ شهریورماه به میزبانی شهر فوکوئوکای ژاپن برگزار خواهد شد و ملیپوشان کشورمان برای کسب سهمیه المپیک و سکوی قهرمانی به مصاف حریفان میروند.