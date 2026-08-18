رئیس‌جمهور گفت: با نظام اداری کند و ذهن‌های بسته نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت و ادامه این روند جز اتلاف زمان و منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از فعالان و متخصصان جهادی حوزه کشاورزی در نشستی با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، ضمن تشریح ظرفیت‌ها و محدودیت‌های موجود کشور، مجموعه‌ای از طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی خود را برای توسعه تولید محصولات کشاورزی و تأمین پایدار مواد غذایی مورد نیاز کشور با اتکا به منابع و امکانات داخلی ارائه کردند.

در این نشست، راهکار‌های عملیاتی برای ارتقای امنیت غذایی و کاهش وابستگی به واردات و تخصیص ارز، متناسب با شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آبی کشور مورد بررسی قرار گرفت.

توسعه و افزایش بهره‌وری در تولید گوشت قرمز، گوشت مرغ و آبزیان، اصلاح الگوی کشت، ارتقای بهره‌وری اراضی کشاورزی، توسعه کشت‌های کم‌آب‌بر و استفاده از روش‌های نوین و دانش‌بنیان در تولید از جمله محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود.

فعالان و متخصصان حاضر همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی تولید، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها و منابع، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول در بخش کشاورزی تأکید کردند و برنامه‌های پیشنهادی خود را با رویکرد کاهش مصرف آب، افزایش بهره‌وری و تقویت تولید داخلی ارائه دادند.

پزشکیان در این نشست با استقبال از رویکرد‌ها و طرح‌های ارائه‌شده، گفت: امروز بیش از هر چیز به افراد توانمند، عالم و باانگیزه نیاز داریم که بتوانند فارغ از پیچ‌وخم‌های اداری و بروکراسی‌های موجود، در حل مسائل و چالش‌های کشور نقش‌آفرینی کنند.

باید به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر حرکت کنیم

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و ضرورت اتخاذ رویکرد‌های واقع‌بینانه در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، افزود: کشور علاوه بر مسائل و تبعات ناشی از جنگ، با مجموعه‌ای از ناترازی‌ها و چالش‌های اقلیمی از جمله محدودیت منابع آبی مواجه است و سیاست‌های تولیدی و توسعه‌ای باید متناسب با این واقعیت‌ها طراحی و اجرا شود.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: باید به سمت تولید محصولات کم‌آب‌بر، ارتقای بهره‌وری از منابع و امکانات موجود، اصلاح الگوی کشت و فعال‌سازی ظرفیت‌های مغفول کشور حرکت کنیم و برنامه‌های توسعه‌ای را بر مبنای مزیت‌ها و محدودیت‌های واقعی سرزمینی سامان دهیم.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبدیل ایده‌ها و پیشنهاد‌ها به برنامه‌های مشخص و قابل اجرا، خطاب به ارائه‌کنندگان طرح‌ها گفت: برنامه اجرایی و عملیاتی طرح‌های خود را به دولت ارائه دهید؛ دولت از آنها پشتیبانی خواهد کرد.

ضرورت تحول در شیوه‌های مدیریتی کشور

وی همچنین بر ضرورت تحول در شیوه‌های مدیریتی و اداری کشور تأکید کرد و گفت: با نظام اداری کند و ذهن‌های بسته نمی‌توان به اهداف موردنظر دست یافت و ادامه این روند جز اتلاف زمان و منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. امروز بیش از هر زمان دیگری به نگاه، تفکر و روحیه بسیجی و جهادی در مدیریت مسائل کشور نیازمندیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه مدیریتی خود اظهار کرد: من خودم در سطوح مختلف مدیریتی، مدیر جهادی بوده‌ام و هر آنچه انجام داده‌ام با همین رویکرد بوده و به این نگاه اعتقاد دارم.

پزشکیان اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست و در عین حال خاطرنشان کرد: تحقق این اصلاحات نیازمند غلبه بر مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و فشار‌های موجود و مستلزم یک فرآیند تدریجی، نظام‌مند و واقع‌بینانه است.

وی همچنین بر ضرورت رعایت الزامات محیط‌زیستی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: در طراحی و اجرای این برنامه‌ها باید ملاحظات محیط‌زیستی و پایداری اکوسیستم مورد توجه جدی قرار گیرد و به‌گونه‌ای عمل شود که اجرای طرح‌های تولیدی موجب برهم خوردن تعادل اکولوژیک و تشدید آسیب‌های زیست‌محیطی نشود.

رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد: مجریان طرح‌ها، در صورت نیاز، جلسات تخصصی خود را با کارشناسان مربوطه برگزار و برنامه‌های پیشنهادی را از نظر فنی، اقتصادی، منابع آب، الگوی کشت و ملاحظات محیط‌زیستی مورد بررسی و تکمیل قرار دهند.

حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی در حوزه کشاورزی

پزشکیان با تأکید بر حمایت دولت از طرح‌های عملیاتی و قابل اجرا در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی، گفت: دولت با تمام توان از طرح‌های مؤثر و عملیاتی حمایت و برای رفع موانع اداری موجود در مسیر اجرای آنها اقدام خواهد کرد.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت مشارکت مردمی در اجرای این برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: باید از حداکثر ظرفیت مردم، به‌ویژه جوامع محلی و روستایی، استفاده شود و زمینه مشارکت فعال روستاییان و بهره‌برداران بخش کشاورزی در طراحی و اجرای طرح‌ها فراهم شود.

منبع: ریاست جمهوری

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
جهادی برای چی میخوای اقای پزشکیان،مشکلات رو بده به کارشناس حل میکنه دیگه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۳:۳۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
آغاز واریز نوبت دوم وام ۱۵۰ میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی و پرداخت کمک‌هزینه جدید / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن بانک رفاه با شرایط جدید برای بازنشستگان و حقوق بگیران / و باز هم ۱۰۰ درصد فقط دروغ است.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۷:۴۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
آغاز واریز نوبت دوم وام 150 میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی و پرداخت کمک‌هزینه جدید / سلام. من بازنشسته تأمین اجتماعی هستم بعد از گذشت 53 ماه و 27 روز است که متأسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده ام وهیچ مسئولی هم در این باره پاسخگو و جوابگو نیست و از بهمن ماه سال 1400 تاکنون هم نبوده است چرا.
Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۱۷:۵۳ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
وام ۴۰۰ میلیونی بدون ضامن بانک رفاه با شرایط جدید برای بازنشستگان و حقوق بگیران/ سلام. من بازنشسته تأمین اجتماعی هستم بعد از گذشت 53 ماه و 27 روز است که متأسفانه هنوز موفق به دریافت وام 100 میلیون تومانی بدون ضامن نشده ام وهیچ مسئولی هم در این باره پاسخگو و جوابگو نیست و از بهمن ماه سال 1400 تاکنون هم نبوده است چرا.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
مابه التفاوت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کی واریز می‌شود؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
امروز سه شته 27 مرداد 1405 هست که پس چرا معوقات بازنشستگان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؟
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