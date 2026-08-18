باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدگی به این پرونده از نوزدهم شهریور سال ۱۴۰۳ و در پی گزارش یک مورد اسیدپاشی در محله مرزداران تهران آغاز شد. بررسی‌های اولیه نشان داد مردی که کلاه کاسکت به سر داشت، مقابل یک شرکت باربری، محتویات یک بطری را روی دو نفر از کارکنان شرکت ریخته و سپس از محل گریخته است. دو قربانی در شکایت خود توضیح دادند: «بعد از پایان ساعت کاری سوار خودرو شدیم تا به خانه برویم که مردی با کلاه کاسکت کنار شیشه خودرو ایستاد و از ما خواست شیشه را پایین بیاوریم. وقتی شیشه را پایین دادیم، محتویات بطری را روی ما ریخت که بر اثر آن دچار سوختگی شدید شدیم.»

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان دریافتند یکی از کارکنان زن شرکت با همسرش اختلاف دارد و احتمال می‌رود این اسیدپاشی با موضوع اختلافات در ارتباط باشد. حدود ۱۲ روز پس از حادثه، متهم دستگیر شد. او در همان ابتدا اتهام اسیدپاشی را انکار کرد اما با کشف دلایلی که احتمال دخالت او در این حادثه را مطرح می‌کرد، پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. در جلسه محاکمه که دیروز برگزار شد، ابتدا وکیل دو شاکی در جایگاه قرار گرفت و درباره جزئیات حادثه گفت: «این حادثه حدود ساعت ۷:۳۰ رخ داد. یکی از کارکنان زن شرکت با همسرش اختلاف داشت و به نظر می‌رسد متهم به دلیل همین اختلافات، دو نفر از کارکنان شرکت را هدف اسیدپاشی قرار داده است.»

وی ادامه داد: «این زن حتی پیش از حادثه به کارکنان شرکت گفته بود اگر همسرم بسته‌ای فرستاد، آن را باز نکنید. در حالت عصبانیت امکان انجام هر کاری از او وجود دارد.» به گفته وکیل شکات، پس از وقوع اسیدپاشی، راننده خودرو چند متر متهم را تعقیب کرد اما موفق به دستگیری او نشد. راننده شرکت معمولا پس از پایان ساعت کاری، کارکنان را تا مسیری می‌رساند یا آنها را مقابل مترو پیاده می‌کرد و در یکی از موارد، همسر متهم را نیز رسانده بود. وکیل شکات در ادامه با اشاره به تحقیقات انجام‌شده گفت: «متهم روز حادثه با دوچرخه خود را به محل رسانده و پس از نزدیک شدن به خودرو، زمانی که شیشه پایین آمده، اسید را روی سرنشینان ریخته و فرار کرده است.»

وی افزود: «در بررسی تلفن همراه متهم مشخص شد او درباره ساعت ورود و خروج کارکنان شرکت در گوگل جست‌وجو کرده بود. یکی از شاکیان نیز پس از حادثه متهم را تعقیب کرده و نیم‌رخ او را هنگام فرار دیده بود. این‌فرد بعدا در جریان بازسازی صحنه، متهم را شناسایی کرد.» به گفته وکیل، کلاهی که در جریان تحقیقات از متهم کشف شده بود مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آزمایش DNA با متهم مطابقت داشت. همچنین یکی از شاکیان مدعی شده بود نحوه دویدن‌فرد فراری نیز با متهم مطابقت داشته است.

وی همچنین با اشاره به تصاویر دوربین‌های مداربسته گفت بررسی تصاویر نشان داده اندام‌ فرد حاضر در محل حادثه با متهم دستگیر شده مطابقت داشته است. وکیل شکات در پایان گفت: «متهم پیش از این نیز همسرش را تهدید کرده بود و شاکیان در این حادثه آسیب‌های شدیدی دیده‌اند. شرایط جسمی یکی از آنها به‌گونه‌ای است که احتمال نابینایی یک چشم او مطرح شده و زندگی دیگری نیز پس از این حادثه با مشکلات جدی مواجه شده است.»

در ادامه جلسه، متهم در جایگاه قرار گرفت و اتهام اسیدپاشی را به طور کامل رد کرد. او گفت: «اتهامم را قبول ندارم. حدود ۱۲ روز بعد از این ماجرا بازداشت شدم و حتی نمی‌دانستم به چه دلیل مرا دستگیر کرده‌اند. اوایل بازداشت هم درباره علت آن چیزی به من نمی‌گفتند.»

متهم درباره اختلافات خانوادگی خود نیز گفت: «من و همسرم طی دو سال، سه بار درخواست طلاق داده بودیم و اختلافاتی داشتیم اما این اختلافات در زندگی خیلی از افراد وجود دارد.»

او درباره شرایط کاری‌اش در زمان وقوع حادثه گفت: «من یک قهوه‌خانه داشتم که آن را تحویل داده بودم و قرار بود محل جدیدی را برای کار بگیرم. حدود دو هفته درگیر آماده‌سازی قهوه‌خانه جدید بودم و در این مدت به قهوه‌خانه دوستانم می‌رفتم. روز حادثه هم در قهوه‌خانه یکی از دوستانم بودم.» متهم در پاسخ به ادعای کشف DNA او روی کلاه کشف‌شده گفت: «این کلاه را مأمور به من داد و من آن را روی سرم گذاشتم. به همین دلیل ممکن است DNA من داخل آن پیدا شده باشد.» او درباره جست‌وجوی اینترنتی درباره محل کار همسرش نیز اظهار کرد: «این موضوع طبیعی است. هر کسی ممکن است محل کار همسرش را جست‌وجو کند.»

متهم در ادامه درباره اختلاف با همسرش گفت: «همسرم قبلا ازدواج کرده بود و این موضوع را به من نگفته بود. بعدا متوجه شدم و اختلافات ما از همان جا شروع شد.»

وی همچنین درباره حضورش در آن منطقه در روزهای قبل از حادثه گفت: «چند روز قبل از این حادثه، با موتور به آینه یک خانم برخورد کرده بودم. آن روز هم نزد او رفتم تا درباره خسارت صحبت کنیم.»

متهم در پایان بار دیگر تأکید کرد: «من مرتکب این اسیدپاشی نشده‌ام و اتهامم را قبول ندارم.»

پس از پایان دفاعیات متهم و وکیل مدافع او، قضات شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران برای صدور رأی وارد شور شدند.

منبع: روزنامه جام جم