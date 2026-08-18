باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

تصاویری از لحظات حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف آرامگاه ایشان در رواق دارالذکر حرم رضوی را مشاهده می کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از اقامه نماز ظهر در حرم مطهر رضوی(ع)، عاشقان شهید سیدعلی خامنه‌ای رهبر شهید انقلاب، در اطراف آرامگاه ایشان و خانواده شهیدشان حضور پیدا کردند.

مطالب مرتبط
تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم
young journalists club

روایت راویان دفاع مقدس در دیدار با رهبر شهید انقلاب + فیلم

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم
young journalists club

حال‌وهوای زائران رضوی در مزار رهبر شهید انقلاب + فیلم

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم
young journalists club

روایت موکب دار عراقی از تشییع پیکر رهبر شهید در این کشور + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۸۲۵

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۸۰۰

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۸۰

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۵۹

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۵۲

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha