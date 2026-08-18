\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0627\u0642\u0627\u0645\u0647 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u0638\u0647\u0631 \u062f\u0631 \u062d\u0631\u0645 \u0645\u0637\u0647\u0631 \u0631\u0636\u0648\u06cc(\u0639)\u060c \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u06cc\u062f\u0639\u0644\u06cc \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628\u060c \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0622\u0631\u0627\u0645\u06af\u0627\u0647 \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0648 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0634\u0647\u06cc\u062f\u0634\u0627\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n