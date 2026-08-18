رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: به آمریکای متوهم روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه اجرایی نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز سه شنبه (۲۷ مرداد) در جلسه مجلس شورای اسلامی که به صورت وبیناری برگزار شد در نطق پیش از دستور خود گفت: یکصد و هشتادمین جلسه صحن علنی رسمی مجلس در دوره دوازدهم را در حالی آغاز می‌کنیم که امام شهید، حکیم، فرزانه، مقتدر، آزاده و این رهبر به تمام معنا الهی را در میان خود نمی‌بینیم. دشمن جنایتکار و تروریست و فاسد آمریکایی-صهیونی، مطابق خوی استکباری اش بدلیل خطای محاسباتی با هدف براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ایران عزیزمان حمله کرد. اما مردمی که به برکت راهنمایی‌های چهل و هشت ساله امامین انقلاب با عنایت الهی مبعوث شده‌اند، منسجم، یکپارچه و شجاعانه مقابل این جنایت بشری ایستادند و نیرو‌های جان برکف نظامی با طراحی عملیاتی هوشمندانه، تحت هدایت و رهبری فرمانده معظم کل قوا، چنان تودهنی یی به دشمن تا دندان مسلح زدند که همه دنیا به پیروزی ایران عزیز و مستقل اعتراف کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: با هم افزایی میدان مبارزه دیپلماسی و نظامی و با حمایت و پشتیبانی مردم مبعوث شده و هدایت‌های رهبری معظم انقلاب، این عظمت و پیروزی بزرگ مردم ایران تبدیل به سند شکست آمریکا در حوزه حقوقی و سیاسی تحت عنوان یادداشت تفاهم اسلام آباد شد که باعث خوشحالی دوستان ایران اسلامی در دنیا و عصبانیت دشمنان این کشور گردید.

دشمن از سر استیصال به تفاهم نامه پایان جنگ پشت پا زد

وی در ادامه گفت: همانطور که پیش بینی کرده بودیم، دشمنی که از سر استیصال تفاهم نامه پایان جنگ را پذیرفته بود، خیلی زود بر تعهدات خود پشت پا زد تا بتواند شکست سنگین سیاسی اش را در عمل جبران کند لذا زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمن نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوقش ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: امروز نیز بر اساس تکلیف تحقق شروط وتدابیری که رهبری معظم انقلاب تعیین کرده‌اند، با بکارگیری قدرت منطق و استفاده از منطق قدرت و با هماهنگی میدان دیپلماسی و میدان نظامی، تلاش می‌کنیم که آمریکای متوهم را مجبوربه پرداخت حقوق ملت ایران‌کنیم و روشن بگویم، تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله، رفع محاصره، آزادی اموال بلوکه شده، رفع تحریم نفت، پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه‌ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا به آنها متعهد شده است، اجرایی نشود، تنگه باز نخواهد شد. البته لازم است تصریح کنم فرصت بدست آمده از تفاهم نامه دررفع محاصره وآتش‌بس، کمک شایسته‌ای برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بازسازی توان دفاعی ایران کرد و جمهوری اسلامی ایران آماده است به تناسب اقدامات و دست درازی دشمن، شکستی سنگین‌تر از قبل به او تحمیل کند.

هر فردی که انسجام ملی کشور را تضعیف کند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند

وی در ادامه گفت: پیش از این نیز در فایل صوتی دوم خدمت مردم عزیز ایران توضیح داده بودم که دشمن در طراحی جدید خود به دنبال فشار اقتصادی و از بین بردن انسجام کشور است و امروز مسئولین دولت آمریکا به صراحت بر این نقشه خود تصریح می‌کنند. آنها می‌خواهند با ایجاد نارضایتی و ایجاد شکاف داخل جامعه ایرانی، برنده بازی باشند که تا اینجا در میدان‌های نظامی و دیپلماسی به وضوح، باخته‌اند. براین اساس هر فرد یا دستگاهی که با گفتار، رفتار یا تصمیمات خود، باعث نارضایتی مردم شود یا انسجام ملی کشور را تضعیف کند، خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کند.

قالیباف درباره مهمترین وظیفه‌ای که مسئولین کشور خصوصاً مدیران اجرایی دولت بعهده دارند، گفت: اینکه وسط میدان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باشیم و ضمن پشتیبانی از نیرو‌های مسلح، فشار‌های ناشی از جنگ را به حداقل ممکن برسانیم. در این خصوص، اقداماتی که باعث نارضایتی عمومی می‌شود، باید برای همه مدیران ملی و منطقه‌ای و بخشی ممنوع اعلام شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این دوران، مجلس شورای اسلامی نیز فعالانه در صحنه خدمت حضور داشت، گفت: علاوه بر حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه، با برگزاری جلسات نظارتی و رسمی صحن مجلس بصورت مجازی و چند صد جلسه کمیسیون‌های تخصصی بصورت حضوری، فرایند‌های نظارتی و تقنینی رابرای حل مسائل مردم با جدیت پیگیری کرد و همینجا نیز مجدداً آمادگی خود را برای کمک به دولت در زمینه حل مسائل اقتصادی اعلام می‌کند.

تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن ضروری است

وی از ضرورت‌های جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه استفاده از کالابرگ یا افزایش اعتبار آن برشمرد و افزود: قدرت خرید مردم را بالا می‌برد و آرامشی برای معیشت هم‌وطنان عزیز ایجاد می‌کند و گام موثری برای مقابله بافشار‌های اقتصادی دشمن و برطرف کردن موقت برخی ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

قالیباف تاکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بر اساس اطلاعات پیدا و پنهان دشمن مترصد فرصت برای ایجاد آشوب و ترکیب آن با عملیات‌های نظامی مانند ترورو اقدامات تجزیه طلبانه است که باجنگ شناختی تکمیل می‌شود. در راستای عملیاتی ساختن این توطئه، دشمن برای سوء استفاده از اقدامات دولت جهت کاهش مصرف بنزین برنامه ریزی کرده است؛ لذا ضروری است حل مشکل کمبود بنزین با برنامه ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود. باید توجه کنیم که اگر در گذشته کاهش مصرف بنزین ضرورتی اقتصادی بود، امروز دیگر امری اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان با حرف‌های کلی به ظاهر جذاب و طرح‌های غیراجرایی، تصمیم‌گیری درباره آن را به تعویق انداخت.

کاهش مصرف بنزین باید با شیوه‌هایی سبب بیشترین عدالت وکمترین نارضایتی شود

رئیس مجلس شورای اسلامی افزایش قیمت بنزین توسط دولت را تدبیر حساب شده ندانست و گفت: کاهش مصرف بنزین باید با شیوه‌هایی صورت گیرد که بیشترین عدالت وکمترین نارضایتی را در مردم ایجاد کند و با اقناع افکارعمومی فرصت سوء استفاده را از دشمن بگیرد. اگر با برنامه ریزی دقیق و همراهی ملی بتوانیم چالش بنزین را حل کنیم، تاثیر غیرقابل انکاری بر ناامیدی دشمن درتوطئه جدیدش خواهیم گذاشت و دشمن به این جمع بندی خواهد رسید که راهی ندارد جز اینکه حقوق ملت ایران را بپذیرد و به فضل الهی و با برنامه‌ریزی دولت محترم و هوشمندی مردم شریف همین اتفاق هم ان‌شاءالله خواهد افتاد.

قالیباف در ادامه گفت: بصورت خاص از همه نمایندگان ارجمند وکارشناسان و فعالان رسانه‌ای می‌خواهم چه در پیشنهاد راهکار‌های عملیاتی هنگام تصمیم سازی و چه در اجرایی شدن همراه با اجماع هر راهکاری که بعد از همه بررسی‌ها نهایی شد، با دولت محترم همدلی و هماهنگی لازم را داشته باشند. طبیعی است که لازم است دولت بیش از هر زمان دیگر به شنیدن و ترتیب اثر دادن به نظرات کارشناسان و منتقدان اهمیت دهد.

رئیس قوه مقننه تاکید کرد: از مردم عزیز و گرانقدر نیز تقاضا می‌کنم همچون گذشته وحدت و انسجام خود و جامعه را حول ولی فقیه جامعه حفظ کنند که هرگونه تنازع و اختلاف باعث ضعف داخلی و امیدواری دشمنان خارجی می‌شود.

امر ملی جنگ، صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست

وی با بیان اینکه فعالان سیاسی و رسانه‌ای از همه طیف‌ها نیز باید توجه داشته باشند که امر ملی جنگ، صحنه رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی نیست، تصریح کرد: اتحاد مقدس اسم رمز پیروزی نهایی بر دشمن غدار است و برای مقابله با دشمن نیاز به هسته سخت ۹۰میلیونی داریم. باید به روز‌های جنگ ۴۰روزه برگردیم که مردم یکپارچه با سلایق مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی پای‌کار ایران اسلامی بودند.

خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست

قالیباف تاکید کرد: بنده گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق می‌دانم و برای همه انتقاد‌های سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم ولی این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر برای دشمن خودنمایی کند. تریبون داران و صحنه گردانان نیز باید امر رهبری مبنی بر صیانت از وحدت، و پرهیز از تفرقه و تنازع و اختلافات سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی را از اصولی‌ترین محور‌های عمل خود قرار دهند تا باعث طرد مردم با سلیقه‌های دیگر نشوند. خیابان، محل میتینگ‌های انتخاباتی نیست بلکه میدان‌های اتحاد مقدسیست که باید هسته سخت ۹۰میلیونی را در خود جای دهد.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه در توطئه جدید دشمن، جنگ شناختی کلیدی‌ترین نقش را بازی میکند و نقش رسانه ملی بیش از هر زمان دیگر است که متاسفانه تاکنون موفقیت‌های لازم را دراین زمینه نداشته‌است، یادآور شد: تبیین ناکارآمدی‌های ساختاری، رویکردی و عملکردی صداوسیما فرصتی مبسوط می‌طلبد، اما در این مجال می‌توان بر این نکته تاکید کرد که رسانه ملی‌باید به‌کانون انسجام بخشی و امیدآفرینی برای ۹۰ میلیون ایرانی وطن‌دوست با سلیقه‌های مختلف سیاسی و تفاوت‌های اجتماعی تبدیل شود.

وی اضافه کرد: به نمایندگی ازمنتخبین مردم اعلام می‌کنم که ما ازخون قائد شهید وکودکان بی‌گناه میناب وسایر شهیدان دفاع مقدس دوم وسوم نمی‌گذریم و تحت هدایت رهبرمعظم انقلاب و در برابر ملت ایران متعهد می‌شویم که تمام توان خود را برای احقاق حقوق مردم ایران، رفع تجاوز، تنبیه متجاوز و سربلندی کشور به کار گیریم.

قالیباف خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد دشمن، وحدت ملی، حضور مردم، تاب‌آوری ملت و انگیزه مسئولان را هدف قرار دهد. ایران، متحد، مقتدر و هوشیار است و با توکل بر خداوند متعال، هدایت رهبری معظم، اراده ملت و هماهنگی و هم‌افزایی میدان‌های نظامی و دیپلماسی وخدمت، از این آزمون تاریخی، سربلند بیرون خواهدآمد و نصرت الهی بطورحتم برای این مردم مجاهد، محقق خواهد شد.

برچسب ها: قالیباف ، تنگه هرمز ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۴ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
ایران هم می‌تواند مانند سایر کشورها به سلاح هسته‌ای داشته باشد و مذاکره به نفع مردم ایران و کشور ایران نیست و از سال 1392 تاکنون هم نبوده است.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا دولت وحشی آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
اگر واقعا داشتن سلاح هسته ای تا این اندازه بد است پس چرا ارتش وحشی آمریکا جنایتکار آن را کنار نمی گذارد.
آمریکا جنایت کار از سال 1394 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
ترامپ جنایت کار از سال 1397 تاکنون دنبال تسلیم ایران است نه توافق
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۲۸ مرداد ۱۴۰۵
رفیق در قانون جنگل امروز دنیا تنها راه اتمی شدنه اونم باسرعت وبسیار قوی وگرنه لهت می کنند؟!؟!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
سلاح انرژی از سلاح اتمی خطرناکتر است
آنهم توسط یک آبراه و ساحلی ایرانی بنام هرمز ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۶ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ جرات داره بره کره شمالی را تهدید کنه
چون ایران هسته ای نیست داره زور میگه
الان بره از منطقه فوری تنگه باز میشه ولی نه مثل قدیم
با نظارت تردد
اگه ورود وخروج نفت باشه.چه حساسیتی دیگه بعضی دارن ولی اگه نقشه و هدفشون تقویت پایگاه ها باشه بایستی اینجور زور بگن و مخالف با اهداف ایران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۱ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
اگه باز نکنید میان با لوله باز کنی باز میکنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
چین و هند که خریدار نفت ما بودند همیشه...انتقام ، تحریم ،سایه جنگ، محاصره دریایی ،و جبران خسارات ناشی از جنگ ، باعث شد تنگه هرمز بسته شود تنگه هرمز قبل از باز بود راحت همه رفت و آمد می‌کردند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۲ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
حالا درست شد
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۵:۳۹ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
تنگه تا ادب شدن ترامپ بسته بماند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۵ ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
دیدیم چطور ادب کرد چند ماه پیش
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