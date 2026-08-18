باشگاه خبرنگاران جوان - گاهی زیباترین شروع‌ها، نه با صدای موسیقی و چراغانی، بلکه با باز شدن درِ یک خانه و بازگشت یک عزیز رقم می‌خورد؛ درست مثل زوج جوان تبریزی که تصمیم گرفتند نخستین قدم زندگی مشترکشان را با شادی یک خانواده دیگر گره بزنند.

یک روز پیش از مراسم عقد، این زوج جوان به جای صرف هزینه برای تشریفات و تجملات، راهی ستاد دیه استان آذربایجان شرقی شدند و ۱۵۰ میلیون تومان برای آزادی یک زندانی غیرعمد اهدا کردند؛ مبلغی که قرار است یک انسان گرفتار را به آغوش خانواده بازگرداند.

داماد که عضو نظام مهندسی ساختمان است و عروس نیز روانشناس است، درباره این تصمیم گفت: «با عروس خانم مشورت کردم و ایشان هم موافقت کردند و با هم هزینه این کار خیر را گذاشتیم تا در ابتدای زندگی‌مان در امر آزادی زندانیان سهیم شویم. خدا را شاکریم که یک زندانی آزاد می‌شود و به کانون گرم خانواده برمی‌گردد.»

وی امیدوار است این اقدام به فرهنگی میان جوانان تبدیل شود و می‌گوید: «با حذف تشریفات، هم در این‌گونه کار‌های خیر سهیم می‌شویم و هم مقدمات ازدواج برای همه جوانان فراهم می‌شود.»

یک «بله» که فقط برای خودشان نبود

آن روز، عروس و داماد یک «بله» به زندگی مشترک گفتند؛ اما در همان روز، یک خانواده دیگر نیز چشم‌انتظار شنیدن یک «بله» دیگر بود؛ بله‌ای برای آزادی، بله‌ای برای بازگشت، بله‌ای برای دوباره کنار هم نشستن اعضای یک خانواده. شاید این زوج می‌توانستند ۱۵۰ میلیون تومان را صرف سفر، لباس، تالار یا تشریفات مراسمشان کنند؛ اما تصمیم گرفتند بخشی از شادی خود را با کسی تقسیم کنند که شاید مدت‌هاست چشم‌انتظار یک دست یاری بوده است.

خوشبختی وقتی زیباتر می‌شود که تنها نماند

ارزش این کار فقط در مبلغ اهدایی نیست؛ در نگاهی است که پشت آن قرار دارد؛ نگاهی که می‌گوید می‌توان خوشبخت شد و خوشبختی را با دیگران قسمت کرد. این زوج جوان تبریزی، آغاز زندگی‌شان را به پایان انتظار یک خانواده پیوند زدند؛ تا یک مراسم ساده، به خاطره‌ای بزرگ تبدیل شود و یک تصمیم عاشقانه، به فرصتی برای بازگشت یک انسان به خانه بدل شود.

شاید زیباترین هدیه برای شروع یک زندگی، این باشد که درست در لحظه‌ای که دو نفر به خانه بخت قدم می‌گذارند، درِ خانه‌ای دیگر نیز به روی یک عزیز باز شود.

منبع: فارس