باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - محمد رضارضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حتی در شرایط جنگی نباید امور مردم و روند توسعه کشور متوقف شود، گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و شرایط فعلی کشور، حوزه ساختوساز مسکن تعطیل نشد و با وجود مشکلات، مسیر ساختوساز و توسعه ادامه پیدا کرد.
رضاییکوچی در بیستوششمین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی و جامعه مهندسی کشور در شرایط جنگی اظهار کرد: در زمان جنگ نباید امور مردم تعطیل شود و همه مسئولان باید وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
وی افزود: این نمایشگاه و این کار بزرگ در شرایطی برگزار شد که کشور در جریان جنگ ۱۲ روزه قرار داشت و حتی در زمان جنگ نیز حوزه ساخت مسکن با وجود مشکلات، تعطیل نشد و خدشهای به روند آن وارد نشد و کشور همچنان مسیر توسعه و ساختوساز را ادامه داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: در بخشهایی که کشور در حملات دشمن آسیب دید، مهندسان کشور و مجموعه وزارت راه و شهرسازی در کوتاهترین زمان ممکن برای بازسازی اقدام کردند. به عنوان نمونه، حدود یک ماه گذشته در استان هرمزگان، کمتر از ۲۴ ساعت جاده جایگزین تعریف و عملیات زیرسازی انجام شد و مردم خللی در تردد خود احساس نکردند.
رضایی کوچی با قدردانی از جامعه مهندسی و فعالان حوزه ساختوساز گفت: این اقدامات جای تقدیر و تشکر دارد. جامعه مهندسی و صنعت ساختمان کشور در زمان جنگ نهتنها وظایف خود را انجام دادند، بلکه برای خدمترسانی بیشتر و مضاعف پای کار آمدند. باید از عزیزانی که در عمل خدمت میکنند، نه صرفاً در بیان و سخنرانی، قدردانی کرد.
چهار ضلع مؤثر در حوزه مسکن
وی با اشاره به نقش دستگاههای مختلف در حوزه مسکن گفت: از نگاه من چهار ضلع در حوزه مسکن نقش مهمی دارند؛ ضلع نخست وزارت راه و شهرسازی به عنوان سیاستگذار بخش مسکن، ساختمان و شهرسازی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس افزود: با توجه به اختیاراتی که قانون برای وزارت راه و شهرسازی تعریف کرده است، این وزارتخانه به عنوان دبیر شورای عالی مسکن، وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین به دلیل نقش این وزارتخانه در تنظیم مقررات ملی ساختمان و ارتباط مؤثر با مجلس، میتواند در تولید مسکن و ساختمان نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
رضایی کوچی، وزارت امور اقتصادی و دارایی را ضلع دوم مؤثر در حوزه مسکن دانست و اظهار کرد: وزارت اقتصاد در ایجاد فرصت برای تأمین مالی تولید و مصرف مسکن به شکلهای مختلف و همچنین به عنوان هماهنگکننده بانکهای کشور، نقش بسیار مهمی دارد.
وی ادامه داد: ما در مجموعه قوانینی که در اختیار دولت قرار دادهایم، بهویژه قانون جهش تولید مسکن، تأکید کردهایم که ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانکها باید به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند؛ اما عملکرد بانکها در این حوزه کمتر از ۲۰ درصد بوده است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مجلس قوانینی نیز برای بانکها در نظر گرفته است که در اجرای آن، رئیس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان وزارت اقتصاد باید اقدامات لازم را انجام دهند، اما متأسفانه این موضوع نیز در نهایت به شکل مطلوب اجرا نمیشود.
وی همچنین به ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی اشاره کرد و گفت: صادرات خدمات فنی و مهندسی میتواند برای کشور تأمین ارز و منابع مالی ایجاد کند و در این زمینه نیز وزیر اقتصاد باید برای تأمین ارز و حمایت از تولیدکنندگان نقش مؤثری ایفا کند.
ضرورت ایجاد محیط قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری در مسکن
رضایی کوچی با تأکید بر ضرورت ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت ساختمان اظهار کرد: سیاستهای اقتصادی کشور باید به گونهای باشد که برای سرمایهگذار در حوزه صنعت ساختمان، یک محیط کسبوکار قابل اعتماد و پیشبینی ایجاد شود.
وی افزود: تولیدکننده مسکن باید بتواند پیشبینی کند که اگر در این حوزه سرمایهگذاری کرد، سرمایه او هدر نمیرود. باید شرایطی ایجاد کنیم که سرمایههای کشور به جای حرکت به سمت سکه، دلار و فضاهای غیرواقعی، به سمت سرمایهگذاری در بخش مسکن هدایت شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: باید برای بخش خصوصی اعتمادسازی و جاذبه ایجاد کنیم تا منابع این بخش به سمت سرمایهگذاری در ساختمان هدایت شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای فنی و مهندسی کشور اظهار کرد: با اطمینان میتوانم بگویم که از نظر دانش فنی و مهندسی، ظرفیت لازم برای ساخت بهترین ساختمانها در کشور وجود دارد. مهندسان ایرانی در حوزههای مختلف از جمله پلسازی، پالایشگاه و پتروشیمی افتخارآفرین هستند.
رضایی کوچی افزود: یکی از نمونههای بارز توان مهندسی کشور، پروژه راه تهران ـ شمال است که واقعاً از مفاخر حوزه مهندسی کشور محسوب میشود. بنابراین دانش و توان لازم را داریم و باید با ایجاد انگیزه و اعتمادسازی، زمینه ورود منابع بخش خصوصی به صنعت ساختمان را فراهم کنیم.
پیشبینی افزایش ۳۰۰ هزار هکتاری زمین برای حوزه مسکن
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تکالیف پیشبینیشده برای تأمین زمین مسکن گفت: در قانون پیشبینی کردهایم که ۳۰۰ هزار هکتار زمین به حوزه مسکن اضافه شود. بخشی از این زمینها در اختیار دستگاههای دولتی قرار دارد و برخی دستگاهها به شکلهای مختلف از این ظرفیت استفاده میکنند.
وی افزود: استانداران محترم باید برنامه خود را در این زمینه مشخص کنند تا در پایان برنامه، ۳۰۰ هزار هکتار زمین به حوزه مسکن اضافه شود. این موضوع بسیار مهمی است و باید به صورت جدی دنبال شود.
رضایی کوچی همچنین بر ضرورت آمادهسازی زمینها و تأمین همزمان زیرساختها تأکید کرد و گفت: موضوع دوم، آمادهسازی زمین برای ساخت مسکن است. دستگاههای متولی باید همزمان برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز مسکن برنامهریزی کنند و احساس مسئولیت داشته باشند.
وی ادامه داد: موضوع مسکن صرفاً با تعریف زمین و ساخت واحد حل نمیشود؛ به همین دلیل شورای عالی مسکن را در قانون تعریف کردیم تا همه دستگاههای مرتبط در این موضوع احساس مسئولیت کنند.
اعضای شورای عالی مسکن باید نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت کنند
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: رئیسجمهور ریاست شورای عالی مسکن را بر عهده دارد و وزیر راه و شهرسازی، وزیر نفت، وزیر نیرو، وزیر اقتصاد و نمایندگان سایر دستگاههای مرتبط نیز در این شورا حضور دارند. این ساختار برای آن است که هر دستگاه در قبال تأمین زیرساختهای مورد نیاز مسکن، از جمله آب، برق و گاز، احساس مسئولیت کند.
وی افزود: اگر یک نگاه جامع در کشور حاکم شود و اعضای شورای عالی مسکن نسبت به وظایف خود احساس مسئولیت کنند، میتوان روند ساخت مسکن را با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال کرد.
کیفیت ساختمان نباید فدای افزایش تعداد واحدها شود
رضایی کوچی در ادامه بر اهمیت کیفیت ساختوساز تأکید کرد و گفت: کیفیت ساخت موضوع بسیار مهمی است. مسکن بزرگترین سرمایه خانوادههاست و باید مراقبت کنیم که مصالح ساختمانی مناسب استفاده شود و همه کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند، از کارگران ساده تا مهندسان، نسبت به کیفیت ساختمان مسئولیت داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: ما باید ساختمانهایی با کیفیت و در عین حال اقتصادی بسازیم. تعداد واحدهای ساختهشده برای کشور مهم است، اما مهمتر از تعداد ساختمانها، کیفیت آنهاست.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: نباید صرفاً به دنبال افزایش تعداد ساختمانها باشیم، بلکه باید ساختمانهایی با کیفیت مناسب و اقتصادی احداث کنیم تا سرمایه مردم حفظ شود و مسکن به عنوان بزرگترین سرمایه خانوارها، از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار باشد.
رضایی کوچی در پایان گفت: ظرفیت مهندسی و دانش فنی کشور برای ساخت مسکن باکیفیت وجود دارد و اگر در کنار این ظرفیت، اعتمادسازی، تأمین مالی، تأمین زمین و زیرساخت و هدایت سرمایههای بخش خصوصی به درستی انجام شود، میتوان آینده مناسبی برای صنعت ساختمان و تولید مسکن در کشور رقم زد.