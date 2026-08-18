باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شباهت دو شخصیت تاریخ ساز در ایران + فیلم

برخی از شخصیت‌های بزرگ تاریخ، شباهت‌هایی به یکدیگر دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی صمدی، پژوهشگر دفاع مقدس در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: شهید بهشتی یک ملت بود برای ملتی و بسیاری از تصورات بعد از انقلاب از ایشان نشات می‌گیرد.

مطالب مرتبط
شباهت دو شخصیت تاریخ ساز در ایران + فیلم
young journalists club

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

شباهت دو شخصیت تاریخ ساز در ایران + فیلم
young journalists club

معرفی شخصیت والای شهید بهشتی + فیلم

شباهت دو شخصیت تاریخ ساز در ایران + فیلم
young journalists club

صدای ماندگار فرمانده سپاه کردستان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم
۸۲۵

ضربه نفتی ایران به بریتانیا + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم
۸۰۰

ردپای آمریکا در کودتاها + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم
۵۸۰

از تجربه ۲۸ مرداد تا شکست سناریوی ۱۹ دی + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم
۴۵۹

راهبردی برای اخراج آمریکا از منطقه + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم
۴۵۲

هرمز زیر ذره‌بین کاربران + فیلم

۲۸ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha