باشگاه خبرنگاران جوان - عباس مسجدی در این جلسه با اشاره به فعالیتها و اقدامات مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در شناسایی و رفع برخی مشکلات و نیازهای سازمان پزشکی قانونی گفت: مراکز تحقیقاتی با اقدامات خود در حوزه تحقیق و پژوهش جایگاه قابل توجهی در رفع مشکلات کشور دارند و با نقش دادن به این مراکز میتوان زمینه حل بسیاری از مسائل را فراهم کرد.
وی در ادامه آماری از حوادث رانندگی ارائه و تصریح کرد: با برنامه ریزی و انجام اقدامات پیشگیرانه شاهد کاهش تلفات و صدمات ناشی از حوادث رانندگی در کشور خواهیم بود.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین در بخش دیگری از سخنان خود نقش عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی را نیز تبیین کرد.
گفتنی است در ادامه این جلسه، مدیران بسیج جامعه پزشکی گزارشی از ارائه خدمات به زائران اربعین حسینی در موکبهای پزشکی داخل کشور و عراق، آمار همکاری اعضای جامعه پزشکی در سازمان بسیج پزشکان، فعالیت کمیتههای حوزه سلامت، بهرهگیری از توان پزشکان خارج از کشور، اصلاح قوانین در جذب سرمایه انسانی، اقدامات گروههای جهادی، آموزش پزشکان در بحرانها و بلایای طبیعی، اقدامات پیشگیرانه در کاهش آسیبهای اجتماعی و جادهای و نیز مأموریتهای محوری در راستای همکاری با دولت در حوزههای سلامت و پزشکی خانواده ارائه دادند.
همچنین اعضای حاضر، خواستار عضویت رییس جمهور در شورای اندیشهورزی بسیج جامعه پزشکی شدند. این اعضا با تأکید بر نقش مهم بسیج در سازماندهی مردم و اشاره به سیاست حکمرانی محلهمحور، بر الحاق بسیج جامعه پزشکی به مسجد صحه گذاشته و ظرفیت بالای بسیج جامعه پزشکی و نگاه تحولی این هیئت را یادآور شدند.