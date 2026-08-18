باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس امروز(سه‌شنبه) در حاشیه بررسی آخرین وضعیت بازسازی بازار سوخته رشت در گفت‌وگو با خبرنگاران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: خوشبختانه در جلساتی که برای پیگیری وضعیت بازار رشت تاکنون برگزار شده، همه دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه شهرداری رشت، اداره‌کل مدیریت بحران استانداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آب، برق و گاز اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.



وی با بیان اینکه بخشی از بازار رشت به مراحل پایانی بازسازی نزدیک شده است، افزود: وضعیت بخش‌های مختلف بازار نیز تعیین تکلیف شده و روند اقدامات در قسمت‌های مختلف در حال پیگیری است.



استاندار گیلان، مهم‌ترین مسئله موجود در روند بازسازی بازار رشت را موضوع منابع مالی دانست و گفت: بخشی از بانک‌ها در این زمینه کمک‌های مؤثری داشته‌اند که لازم است از همکاری آنها قدردانی کنم؛ همچنین برخی شرکت‌های بیمه نیز در تأمین منابع و جبران خسارت‌ها همکاری خوبی داشته‌اند و امیدواریم سایر شرکت‌های بیمه نیز در ادامه مسیر کمک کنند.



حق‌شناس با تأکید بر نقش اصناف و بازاریان در روند بازسازی بازار رشت تصریح کرد: کاری که امروز توسط خود بازاریان در حال انجام است، اقدامی بسیار ارزشمند است و باید از صبر، همراهی و پیگیری آنان برای بازگرداندن بازار به شرایط عادی قدردانی کرد.



وی ادامه داد: امیدواریم با روندی که اکنون در پیش گرفته شده است، طی دو تا سه ماه آینده حداقل بخشی از بازار به شرایط اولیه بازگردد و کسب‌وکارهایی که در ماه‌های گذشته به دلیل حادثه تعطیل شده‌اند، دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.



استاندار گیلان با اشاره به پیش‌بینی‌های اولیه برای اتمام عملیات بازسازی بازار پیش از فصل زمستان گفت: قرار بود این اقدامات پیش از فصل زمستان به پایان برسد، اما به دلیل وجود برخی مشکلات مالی، پیش‌بینی دقیق زمان اتمام کار دشوار است.



حق‌شناس خاطرنشان کرد: با توجه به تلاش‌های انجام‌شده و با کمک خود بازاریان، ممکن است عملیات بازسازی با دو تا سه ماه تأخیر همراه شود، اما امیدواریم حداکثر تا پایان سال جاری به یک سرانجام قطعی برسد.



وی همچنین از تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و بازاریان که در روند بازسازی بازار رشت مشارکت داشته‌اند، قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این همکاری‌ها تا پایان عملیات ادامه داشته باشد تا در نهایت شاهد بازگشت یک بازار آبرومند و فعال به چرخه اقتصادی شهر رشت باشیم.

منبع: روابط عمومی