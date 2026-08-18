باشگاه خبرنگاران جوان - جمعیت شهری در سراسر جهان رو به رشد بوده و متناسب با افزایش جمعیت شهرها، تقاضا برای سیستم‌های حمل‌ونقل سریع نیز افزایش یافته است. یکی از سیستم‌های حمل و نقل عمومی، اتوبوس‌های بی آرتی (تندرو) است. این سیستم حمل و نقل روزانه مسافران بسیاری را جا به جا می‌کند و آنها در سریعترین زمان ممکن به مقصد می‌رسند، اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است خط اتوبوس‌های بی آرتی در مسیر خیابان ولیعصر نرسیده به ونک بعد از ساعت ۸ شب یا فعالیت نمی‌کنند، یا بسیارشلوغ هستند. این در حالی است که برای کسانی که باید هر روز در محل کار حاضر باشند و ساعت‌های طولانی باید در محل کار حضور داشته باشند، برای آنها مشکلات فراوانی به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت بخیر محل کار من خیابان ولیعصر نرسیده به ونک شهر تهران هست که تا ساعت حدودا ۸ محل کار هستم و برای برگشت، چون خیابان یکطرفه هست باید با اتوبوس بی ار تی برگردم، و الان ۵ ماه هست که بدلیل تجمعات بعداز ساعت ۷ و ۸ اتوبوس‌ها فعالیت نمی‌کنند و اگر هم کار کنند، دیر به ایستگاه می‌رسند، بطوریکه بسیار شلوغ است و اصلا جای سوزن انداختن در اتوبوس نیست و اصلا امکان سوار شدن نیست، و این مشکل خیلی از عزیزانی هست که تا دیر وقت سرکار هستند، تنها راه تاکسی اینترنتی هست که با توجه با این شلوغی خیابان‌ها و افزایش قیمت‌ها اصلا به صرفه نیست مگه ما چقدر درامد داریم که در این وضعیت اقتصادی همچین هزینه‌ای کنیم، لطفا از مسئولان پیگیری کنید تا راه حلی برای این مشکل پیدا کنند.

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