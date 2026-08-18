قیمت نفت در معاملات امروز سه‌شنبه تحت تاثیر افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا و کاهش امید‌ها به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز افزایش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - قیمت نفت در معاملات اولیه امروز سه‌شنبه افزایش یافت، که ناشی از کاهش چشم‌انداز توافق برای پایان دادن به جنگ در منطقه، پس از اعلام تهران مبنی بر تغییر به استراتژی تهاجمی و رد تمدید آتش‌بس توسط واشنگتن بود که نگرانی‌های بین‌المللی در مورد امنیت تامین انرژی جهانی را تشدید کرد.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت پس از رسیدن به بالاترین سطح خود از ۳۰ جولای در روز دوشنبه، تا ساعت ۰۰:۰۳ به وقت گرینویچ، ۲۷ سنت یا ۰.۳ درصد افزایش یافت و به ۹۱.۱۴ دلار در هر بشکه رسید.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز پس از افزایش بیش از ۱ درصدی در اوایل جلسه و رسیدن به ۸۵.۳۷ دلار، بالاترین قیمت از ۳۱ جولای، با ۴۲ سنت افزایش به ۸۵.۰۴ دلار در هر بشکه رسید.

در همین زمینه، تیم واتر، تحلیلگر ارشد بازار در KCM، گفت که قیمت نفت در آغاز هفته در بحبوحه افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا افزایش یافت.

واتر خاطرنشان کرد که «رسیدن به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز همچنان یک چشم‌انداز دور از دسترس است، در حالی که تعداد کشتی‌های عبوری از آن همچنان بسیار محدود است.»

داده‌های ردیابی کشتی از کپلر این فلج شدن کشتیرانی را تایید کرد و نشان داد که تنها پنج کشتی باری شنبه گذشته از تنگه عبور کردند و هیچ کشتی‌ای روز یکشنبه عبور نکرد، در حالی که در آخر هفته گذشته ۳۱ کشتی از این تنگه عبور کرده بودند.

منبع: المیادین

برچسب ها: بهای نفت ، قیمت نفت ، تنگه هرمز
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