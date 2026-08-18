باشگاه خبرنگاران جوان - عباس باقری، معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب، در تشریح جزئیات این بازرسی‌ها اظهار داشت: در جریان پایش و نظارت بر ۱۶ جایگاه سوخت در این شهرستان، موارد متعددی مورد بررسی قرار گرفت که مهم‌ترین یافته این بازرسی‌ها، کشف دستگاه‌های کارتخوان مخفی در یکی از جایگاه‌های سوخت بود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌ها و استعلام‌های صورت‌گرفته، مشخص شد در این جایگاه، بنزین در موارد متعدد برخلاف نرخ مصوب و با چند برابر قیمت به برخی افراد عرضه شده است. در پی این کشف، کارتخوان‌های غیرمجاز توقیف و کارت‌های سوخت مربوط به جایگاه نیز تا تعیین تکلیف نهایی قضایی ضبط شدند.

باقری با اشاره به بازداشت متصدی این جایگاه تصریح کرد: پرونده قضایی برای بررسی ابعاد مختلف این تخلف تشکیل شده و رسیدگی قانونی به آن در جریان است. وی با تأکید بر ضرورت عرضه سوخت مطابق ضوابط و نرخ‌های مصوب، خاطرنشان کرد: استفاده از تجهیزات و روش‌های غیرمجاز برای دریافت وجه اضافی از مردم به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست و دستگاه قضایی با هرگونه تخلف در این زمینه با جدیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

معاون دادستان میناب با هشدار به مسئولان و متصدیان جایگاه‌های سوخت افزود: جایگاه‌داران موظف هستند فرآیند عرضه سوخت و دریافت وجه را در چارچوب مقررات قانونی انجام دهند. بازرسی‌های قضایی با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، به‌صورت مستمر و دقیق ادامه خواهد داشت.

منبع خبر:روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان میناب