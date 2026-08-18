سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: تصمیم گرفتم کاپیتان را تغییر ندهم و از بازیکنان خواستم خودشان انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران امروز سهشنبه در حاشیه تمرینات تیم ملی در خصوص عملکرد این تیم در لیگ ملتهای ۲۰۲۶، اظهار کرد: ما باید ۲ دیدار مقابل بلژیک و ترکیه را میبردیم، در هر دو مسابقه عملکرد خوبی داشتیم، اما در نهایت شکست خوردیم. به تیمهای رقیب خیلی نزدیک بودیم و حس من این است که در سطح خوبی والیبال بازی میکنیم.
وی افزود: تعداد بردهای ما تقریباً مشابه فصل گذشته بود، اما احساس میکنم یک قدم رو به جلو برداشتیم. روند تیم را با فصل گذشته مقایسه کردم و دیدم که تیم رشد کرده است. تیمهای دیگر هم قویتر شدهاند و ما نیز پیشرفت کردهایم. بازیکنان کار فوقالعادهای انجام دادند و حالا باید برای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی تلاش کنیم.
سرمربی تیم ملی در پاسخ به موضوع دستیاران ایرانی تأکید کرد: اینکه دستیاران ایرانی را قبول ندارم، در ذهن شماست، نه ذهن من. من تجربیاتم را با بیشتر دستیاران ایرانی به اشتراک میگذارم. اینکه کسی صحبتهای من را ترجمه میکند، به این معنا نیست که او دستیار اول یا دوم من است. ما یک کادر فنی هستیم که با هم کار میکنیم و همه برای من مهم هستند؛ اینطور نیست که یکی بهتر از دیگری باشد.
پیاتزا درباره انتخاب امین اسماعیلنژاد به عنوان کاپیتان تیم ملی گفت: این یک پروسه طولانی بود. تصمیم گرفتم کاپیتان را تغییر ندهم و از بازیکنان خواستم خودشان انتخاب کنند. رأیگیری کاملاً مخفیانه برگزار شد و هر بازیکن نظر شخصی خودش را داد و در نهایت بازیکنان کاپیتان را انتخاب کردند.
وی درباره بازگشت اسماعیلنژاد به تیم ملی و شرایط او افزود: لطفاً درباره الان فکر کنید. اگر درباره گذشته سؤال کنید، من هم باید درباره گذشته صحبت کنم و این درست نیست. امین الان اینجاست، کاپیتان است، تجربه زیادی دارد و باید خوشحال باشید که او اینجاست و میخواهد به تیم کمک کند.
پیاتزا درباره حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در اردوی تیم ملی گفت: از حضور وزیر خوشحالم. فصل گذشته هم او را دیدم، آنهم در دفترش. پیش از مسابقات قهرمانی جهان هم جلسهای داشتم و امروز اولین بار در این فصل او را میدیدم. پیش از حضور در سالن، جلسه طولانی با یکدیگر داشتیم. وزیر میخواهد به فدراسیون والیبال کمک کند و من هم میخواهم به والیبال کمک کنم.
پیاتزا درباره خط خوردن یوسف کاظمی از فهرست تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: او برای قهرمانی آسیا از فهرست خارج شده، اما در بازیهای آسیایی حضور خواهد داشت. این به این معنا نیست که ذهنیت آنها خوب نبوده. رفتار و شرایط تحت فشار را نمیتوان با یکدیگر مقایسه کرد. بازیکنان خیلی سخت کنار هم کار میکنند و این برای من اهمیت زیادی دارد.
پیاتزا در پاسخ به سؤالی درباره دلیل غیبت امین توخته در تیم ملی نیز گفت: نمیتوانم در این باره توضیحی بدهم.