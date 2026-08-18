سرمربی تیم ملی والیبال ایران گفت: تصمیم گرفتم کاپیتان را تغییر ندهم و از بازیکنان خواستم خودشان انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی والیبال ایران امروز سه‌شنبه در حاشیه تمرینات تیم ملی در خصوص عملکرد این تیم در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶، اظهار کرد: ما باید ۲ دیدار مقابل بلژیک و ترکیه را می‌بردیم، در هر دو مسابقه عملکرد خوبی داشتیم، اما در نهایت شکست خوردیم. به تیم‌های رقیب خیلی نزدیک بودیم و حس من این است که در سطح خوبی والیبال بازی می‌کنیم.

وی افزود: تعداد بردهای ما تقریباً مشابه فصل گذشته بود، اما احساس می‌کنم یک قدم رو به جلو برداشتیم. روند تیم را با فصل گذشته مقایسه کردم و دیدم که تیم رشد کرده است. تیم‌های دیگر هم قوی‌تر شده‌اند و ما نیز پیشرفت کرده‌ایم. بازیکنان کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند و حالا باید برای قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی تلاش کنیم.

سرمربی تیم ملی در پاسخ به موضوع دستیاران ایرانی تأکید کرد: اینکه دستیاران ایرانی را قبول ندارم، در ذهن شماست، نه ذهن من. من تجربیاتم را با بیشتر دستیاران ایرانی به اشتراک می‌گذارم. این‌که کسی صحبت‌های من را ترجمه می‌کند، به این معنا نیست که او دستیار اول یا دوم من است. ما یک کادر فنی هستیم که با هم کار می‌کنیم و همه برای من مهم هستند؛ این‌طور نیست که یکی بهتر از دیگری باشد.

پیاتزا درباره انتخاب امین اسماعیل‌نژاد به عنوان کاپیتان تیم ملی گفت: این یک پروسه طولانی بود. تصمیم گرفتم کاپیتان را تغییر ندهم و از بازیکنان خواستم خودشان انتخاب کنند. رأی‌گیری کاملاً مخفیانه برگزار شد و هر بازیکن نظر شخصی خودش را داد و در نهایت بازیکنان کاپیتان را انتخاب کردند.

وی درباره بازگشت اسماعیل‌نژاد به تیم ملی و شرایط او افزود: لطفاً درباره الان فکر کنید. اگر درباره گذشته سؤال کنید، من هم باید درباره گذشته صحبت کنم و این درست نیست. امین الان اینجاست، کاپیتان است، تجربه زیادی دارد و باید خوشحال باشید که او اینجاست و می‌خواهد به تیم کمک کند.

پیاتزا درباره حضور احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در اردوی تیم ملی گفت: از حضور وزیر خوشحالم. فصل گذشته هم او را دیدم، آن‌هم در دفترش. پیش از مسابقات قهرمانی جهان هم جلسه‌ای داشتم و امروز اولین بار در این فصل او را می‌دیدم. پیش از حضور در سالن، جلسه طولانی با یکدیگر داشتیم. وزیر می‌خواهد به فدراسیون والیبال کمک کند و من هم می‌خواهم به والیبال کمک کنم.

پیاتزا درباره خط خوردن یوسف کاظمی از فهرست تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا گفت: او برای قهرمانی آسیا از فهرست خارج شده، اما در بازی‌های آسیایی حضور خواهد داشت. این به این معنا نیست که ذهنیت آن‌ها خوب نبوده. رفتار و شرایط تحت فشار را نمی‌توان با یکدیگر مقایسه کرد. بازیکنان خیلی سخت کنار هم کار می‌کنند و این برای من اهمیت زیادی دارد.

پیاتزا در پاسخ به سؤالی درباره دلیل غیبت امین توخته در تیم ملی نیز گفت: نمی‌توانم در این باره توضیحی بدهم.

برچسب ها: روبرتو پیاتزا ، تیم والیبال ایران
خبرهای مرتبط
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
تقوی: برای احیای والیبال «جراحی ساختاری» می‌کنیم
تصمیم جنجالی پیاتزا؛
اسماعیل‌نژاد کاپیتان جدید تیم ملی والیبال ایران شد
پیاتزا به تهران رسید؛ رقابت ۲۸ بازیکن برای حضور در فهرست نهایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
آخرین اخبار
شرط موافقت پرسپولیس برای حضور تماشاگران در بازی با تراکتور
از خودگذشتگی بازیکنان پرسپولیس حائز اهمیت است/ بازی با تراکتور جذابیت خاص خود را دارد
پنالتی در محوطه جریمه استقلال خوزستان رخ نداد/ آینده سختی در داوری پیش رو داریم
نامه شکایت‌ باشگاه پرسپولیس از داوری دیدار با استقلال خوزستان
خلیلی: مخالف برگزاری بازی برابر تراکتور با تماشاگر هستیم/ حاشیه‌ها کار دشمنان است
شهرآبادی: بوسیدن لوگوی پرسپولیس عشق بچگی است
کنعانی زادگان: اورونوف از چیزی ناراحت نبود/ تابع تصمیم تارتار هستیم
تارتار: هدفمان این است همه بازی‌ها را ببریم/ داور می‌توانست برای پرسپولیس پنالتی بگیرد
فولاد ۱ - ۱ شمس آذر/ خوزستان و قزوین امتیازات را تقسیم کردند
مس شهر بابک ۱ - ۱ خیبر خرم آباد/ تساوی عجیب مس شهر بابک و خیبر
فجر سپاسی ۰ - ۰ صنعت نفت آبادان/ تساوی بدون گل فجر و صنعت نفت در دیداری کم حاشیه
ملوان ۲ - ۱ ذوب آهن/ کامبک دقیقه ۸۹؛ ملوان ذوب‌آهن را شکست داد
کشتی فرنگی جوانان جهان؛ ایران نایب قهرمان شد
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
بانوان اسکیت در مسیر حضور قدرتمند آسیایی و جهانی
رسمی؛ دربی پایتخت در ورزشگاه نقش جهان برگزار می شود
استقلال و چالش حفظ ترکیب برنده پیش از اولین آزمون جدی
تغییر معادله گلزنی استقلال/ این بار مهاجمان درخشیدند
استقلال و آزمون بزرگ خط دفاعی/ آیا آبی‌ها مقابل سپاهان هم کلین‌شیت می‌کنند؟
استرالیا سنگ محک جدی برای شاگردان طلوع‌کیان
شروع مقتدرانه تیم ملی زیر ۱۷ سال در قهرمانی جهان
اعلام برنامه مسابقات هفته های چهارم تا هفتم لیگ برتر
رحمان محمدی راد سرمربی استقلال شد
درخواست تراکتور برای بازنگری در محرومیت هوادارانش در آستانه دیدار مقابل پرسپولیس
نساجی شاکی جدید استقلال شد
بهزادپور: تیم ملی تنیس بانوان در تور جهانی تونس شرکت خواهد کرد + فیلم
آماده سازی تیم ملی تنیس بانوان با شدت پیگیری می شود + فیلم
پیام خداحافظی کاپیتان تیم ملی فوتسال
داور ایرانی والیبال زنان قهرمانی آسیا را قضاوت می‌کند
سرپرست تیم ملی تنیس بانوان: تمام امکانات را برای تنیسور‌ها فراهم کرده‌ایم + فیلم